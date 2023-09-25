ČIŠĆENJE BICIKLA: SAVETI ZA KUĆU I PUTOVANJE

Ako želite da svoj bicikl čistite kod kuće, potrebno vam je samo nekoliko stvari:

stalak za bicikl ili zid

uređaj za čišćenje po vašem izboru

pogodan proizvod za čišćenje

meka četka

meka krpa (npr. od mikrofibera)

ulje za lanac i ležajeve

A Kompresorski čistač or a čistač pod srednjim pritiskom su pogodni uređaji za čišćenje bicikala. Dok je za kompresorske čistače obično potrebno da budu povezani sa izvorom strujnog napajanja i vode, ručni čistači rade na baterije i zato im je potreban samo priključak za vodu. Zato su i tako praktični za upotrebu, baš kao i akumulatorski kompresorski čistači, za brzo čišćenje bicikala u bašti ili svuda gde nema priključka za struju. Pomoću čistača pod visokim ili srednjim pritiskom, čak i najupornija prljavština uklanja se brzo i lako. Za skidanje prljavštine s bicikla dovoljno je i baštensko crevo sa raspršnim pištoljem takođe je dovoljno.