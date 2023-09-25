ČIŠĆENJE BICIKLA: SAVETI ZA KUĆU I PUTOVANJE
Vožnja bicikla je zabavna, ekološka i dobra za vaše zdravlje. Ako želite da uživate u svom sportskom, gradskom ili e-biciklu što duže, trebalo bi ga redovno održavati i prati. Uz prave uređaje i pravu opremu, to će biti brzo i lako – bilo ispred garaže, u bašti ili na putu.
Čišćenje bicikla kod kuće
Nakon svake vožnje po šumi, livadi, prljavom putu i prašnjavoj ulici, čišćenje bicikla je dobra ideja. Trebalo bi skinuti grubu prljavštinu sa rama, lanca i osetljivih komponenti poput menjača i ležajeva. Ta nečistoća deluje abrazivno na delove koji se kreću i ubrzava proces habanja. Na taj način se tokom vremena stvara rđa, koja taložeći se po komponentama smanjuje njihovu funkcionalnost. Svako ko vozi bicikl zimi trebalo bi da ga redovno čisti i održava, jer so može oštetiti farbu na ramu bicikla, kao i drugim njegovim delovima. Sveže očišćen bicikl zato ne samo što pruža veće uživanje u vožnji, već je tako duže funkcionalan i vredan. Isto se odnosi i na prikolice za bicikle, koje se mogu čistiti istovremeno.
Ako želite da svoj bicikl čistite kod kuće, potrebno vam je samo nekoliko stvari:
- stalak za bicikl ili zid
- uređaj za čišćenje po vašem izboru
- pogodan proizvod za čišćenje
- meka četka
- meka krpa (npr. od mikrofibera)
- ulje za lanac i ležajeve
A Kompresorski čistač or a čistač pod srednjim pritiskom su pogodni uređaji za čišćenje bicikala. Dok je za kompresorske čistače obično potrebno da budu povezani sa izvorom strujnog napajanja i vode, ručni čistači rade na baterije i zato im je potreban samo priključak za vodu. Zato su i tako praktični za upotrebu, baš kao i akumulatorski kompresorski čistači, za brzo čišćenje bicikala u bašti ili svuda gde nema priključka za struju. Pomoću čistača pod visokim ili srednjim pritiskom, čak i najupornija prljavština uklanja se brzo i lako. Za skidanje prljavštine s bicikla dovoljno je i baštensko crevo sa raspršnim pištoljem takođe je dovoljno.
Savet
Ako želite Tamo gde na raspolaganju nemate priključak za vodu, Kärcher kompresorski čistači K 4 do K 7, baš kao i ručni čistač, mogu je alternativno izvući iz bureta ili kanistera. Sve što je potrebno je pogodno usisno crevo or a ručno usisno crevo.
Kada čistite bicikl kompresorskim čistačem, važno je paziti da ne priđete osetljivim komponentama bliže od 30 cm. Svaki bliži ili jači mlaz vode mogao bi da pomeri zaptivke, pa bi tako voda koja prodre isprala sa njih mast za podmazivanje. Najgori scenario bi bio da voda ostane zarobljena unutra, što bi dovelo do trajnog ošetećenja zbog stvaranja rđe. Međutim, ako im ne prilazite tako blizu i smanjite pritisak na uređaju na poziciju 1 ili „blag”, kompresorskim čistačem možete bezbedno očistiti bicikl. Kod e-bicikala potrebna je posebna pažnja: elektronika je osetljiva na vodu i ne bi je trebalo čistiti direktno kompresorskim čistačem. Bolje je obrisati baterijske komponente bicikla vlažnom krpom ili mekom četkom.
Čišćenje bicikla na putu
Da biste očistili sportski bicikl od prašine i prljavštine kada niste kod kuće, kako, na primer, ne bi isprljali prtljažnik automobila ili nosač bicikla, mobilni čistačje odlična opcija. Njegove kompaktne dimenzije omogućavaju smeštanje čak i u korpi na biciklu, a radi uštede prostora raspršni pištolj i 2,8 m dugo crevo se mogu spakovati ispod uklonjivog rezervoara od 4 ili 7 litara
Za čišćenje kompresorskim čistačem samo skinite rezervoar i napunite ga čistom vodom, skinite raspršni pištolj sa uređaja i ponovo namestite rezervoar. Onda usmerite raspršni pištolj ka biciklu i pritisnite okidač. Ceo bicikl se sada može očistiti mlazom vode. Ugrađena litijum-jonska baterija može da radi 15 minuta. Uz adapter za auto, uređaj može raditi preko akumulatora automobila ili, ako se baterija isprazni u toku vožnje bicikla, ona se može dopuniti preko adaptera za auto. U opcionoj Kutiji s priborom za avanturiste nalaze se univerzalna četka, posebni čistač i meka krpa od mikrofibera – sve što je neophodno za brzo čišćenje. Uz dodatak usisnog creva, može se opciono ispumpati voda iz bureta s vodom.
Postupni vodič za čišćenje bicikla
1. Postavite bicikl i pripremite opremu
Ako želite da operete bicikl, morate ga prvo učvrstiti na nosaču za bicikle ili ga nasloniti na zid ili veliko drvo. Za čišćenje na putu: skinite rezervoar mobilnog spoljašnjeg čistača, skinite raspršni pištolj, ponovo namestite rezervoar i uključite uređaj. Za čišćenje kod kuće: spojte kompresorski čistač ili čistač pod srednjim pritiskom na dovod vode i, ako je neophodno, strujno napajanje i uključite uređaj. Za čišćenje bicikala bilo kojim uređajem treba koristiti ravnu raspršnu mlaznicu.
2. Isprskajte bicikl vodom
Sada ravnomerno isprskajte bicikl koristeći mlaz vode. Ne usmeravajte mlaz direktno na ležajeve, amortizere ili električne komponente, odnosno e-bicikle. Kada čistite pomoću visokog pritiska, čistite samo pod niskim postavkama i dovoljno se udaljite od guma, lanca, ležajeva i sitnih delova (oko 30 cm).
Savet
Najbolje je čistiti odozdo nagore. Na taj način se lakše vidi gde je bicikl već očišćen.
3. Nanesite sredstvo za čišćenje
Za tvrdokorne mrlje ima smisla upotrebiti proizvod za čišćenje. Univerzalno sredstvo ili, još bolje, posebno sredstvo za bicikle je dobra ideja. Pre čišćenja nanesite ga ravnomerno na jako zaprljana mesta, ostavite da deluje 3–5 minuta, a zatim isperite čistom vodom. Za bolje rezultate dobro je da bicikl bude idealno suv pre nego što se upotrebi sredstvo za čišćenje.
Važna napomena:Zbog zaštite životne sredine, proizvode za čišćenje treba koristiti samo na nepropusnim podlogama (npr. asfaltu) i u blizini odvoda.
4. Skinite naslage
Ako na ramu ima naslaga, one se brzo mogu ukloniti četkom ili sunđerom. Nakon toga, osušite očišćene površine mekom krpom (npr. od mikrofibera). Radi uštede vode tokom čišćenja mobilnim čistačem, pokvasite univerzalnu četku i oribajte njome bicikl. Zatim isperite oslobođenu prljavštinu i osušite bicikl mekom krpom.
Savet: temeljno očistite lanac
Lance je obično malo teže očistiti od ostalih delova bicikla, jer se tokom vremena ulje, prljavština i prašina mešaju i formiraju lepljivu masu. Pre čišćenja dobro je ispod točkova podmetnuti komad kartona ili staru krpu. Zatim, pomoću grube četke najpre skinite grubu prljavštinu, naprskajte sredstvo za čišćenje dvotočkaša ili posebno sredstvo za lance i ostavite da deluje. Za oslobađanje nečistoće pomoći će vam ovaj trik: Obmotajte lanac tkaninom ili starom krpom i okrenite ga nekoliko puta. Čestice nečistoće se oslobađaju i krpa ih odmah upija.
Poređenje: uređaji za čišćenje bicikla
Ime modela
Čistač pod pritiskom
OC 3
Čistač pod srednjim pritiskom
KHB 6 / KHB 4-18
Čistač pod pritiskom
K 2 - K 7
Primena
Čistač pod pritiskom
U putu
Čistač pod srednjim pritiskom
Kod kuće
Čistač pod pritiskom
Kod kuće
Vreme pripreme
Čistač pod pritiskom
Kratko, jer treba samo napuniti rezervoar vodom
Čistač pod srednjim pritiskom
Kratko, jer je potreban samo priključak za vodu
Čistač pod pritiskom
Srednje, jer su potrebni priključak za vodu i struju
Snaga čišćenja
Čistač pod pritiskom
Mala, jer je pritisak nizak (maks. protok 2 l / min)
Čistač pod srednjim pritiskom
Srednja, jer je pritisak srednji (maks. 24 bara, maks. protok 200 l / h)
Čistač pod pritiskom
Velika, jer je pritisak promenljiv i kreće se između 20 i 110 (K2) do 180 (K 7) bara
pogodnost za čišćenje bicikla
Čistač pod pritiskom
Za brzo čišćenje u putu.
Veoma nežno čišćenje zbog niskog pritiska.
Baterija i kapacitet rezervoara nisu dovoljni za temeljno čišćenje.
Čistač pod srednjim pritiskom
Za temeljno čišćenje kod kuće.
Srednji pritisak je dovoljan za čišćenje bicikla koje je istovremeno nežno.
Jedino ograničenje je punjenje baterije.
Čistač pod pritiskom
Za temeljno čišćenje kod kuće.
Nema ograničenja, jer su struja i voda priključene.
Treba održavati udaljenost od osetljivih komponenti kako bi se izbegla šteta.
Pritisak treba podesiti na minimum.
Nega nakon čišćenja bicikla
Kada je reč o biciklima, nega nakon temeljnog čišćenja je takođe važna. Prvi korak je uvek dobro osušiti bicikl, jer voda brzo može izazvati rđu. Pored toga, proizvodi za negu se bolje nanose na suvim točkovima.
Posle čišćenja lanca na biciklu, treba ga prvo osušiti krpom, a zatim podmazati. U ovoj fazi praktičan je držač za bicikle kako bi bicikl stajao u željenom položaju. Pazite da ulje ne dospe do kočionih diskova ili pločica tokom ovog procesa, jer ono smanjuje efekat kočenja. Naknadno uklonite višak ulja s lanca starom krpom.
Generalno, sve pokretne delove, poput kablova, kočionih spojeva, kočnice i menjača treba redovno podmazivati. Ako imate viljušku sa suspenzijom, cevi viljuške takođe treba redovno čistiti i isto tako podmazivati.
I na kraju, ali jednako važno, savetujemo da redovno proveravate pritisak u gumama, posebno ako posle dužeg vremena ponovo poželite da vozite bicikl. Na gumama je obično naznačeno koliko pritiska se može upumpati, minimalno i maksimalno. Što je veći pritisak, lakše se guma okreće.