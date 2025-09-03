Mlaznice i štapovi za zalivanje

Voda u svom najlepšem obliku. Optimalno navodnjavanje moguće je postići jedino uz savršeno nameštene mlazove. Svojom raznovrsnom ponudom prskalica i štapova za zalivanje Kärcher garantuje odgovarajuće rešenje za svaku potrebu. Mlaz i količinu vode moguće je precizno i u zavisnosti od potrebe namestiti za svaku biljku posebno, pri čemu se biljka čuva i tako joj se osigurava primerena nega. Lepi propratni efekat: Nepotrebno rasipanje vode je gotovo isključeno. Skupocena voda u tačno potrebnoj količini dospeva upravo tamo gde treba. Posebno se preporučuje: visokokvalitetni Premium metalni pištolj za prskanje. Pištolj lepog oblika posebno je robustan, savršeno leži u ruci i osigurava još više veselja prilikom rada u bašti.