Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Bike
Savršen za pranje bicikala u pokretu: prenosni kompresorski čistač s litijum-jonskim akumulatorom, rezervoarom za vodu i niskim pritiskom za osetljive površine. S kutijom pribora Bike Box.
Sa mobilnim kompresorskim čistačem kompanije Kärcher, uključujući Bike Box sa optimalno prilagođenim priborom za čišćenje bicikli dok ste na putu. Njegova integrisana litijum-jonska akumulatorska baterija i odvojivi rezervoar za vodu omogućavaju korišćenje i bez priključka za struju ili vodu. Zahvaljujući efikasnom ravnom mlazu pod niskim pritiskom, veoma nežno čistite osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Prednosti Bike Box-a: Univerzalna četka sa mekim čekinjama može da se postavi na pištolj, a takođe uklanja tvrdokorne prljavštine, sredstvo za čišćenje rastvara tipične prljavštine na bicikli i istovremeno štiti sve komponente, visokokvalitetna mikrofiber plišana krpa suši opremu pre skladištenja, a skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.
Obeležja i prednosti
Promišljeni koncept odlaganjaKomforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Integrisana litijum-jonska baterijaMobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Bike BoxZa optimalno čišćenje bicikala i opreme za bicikle.
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Odvojiv rezervoar za vodu
- Može se praktično puniti u kući.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
- Univerzalna četka
- Krpa od mikrovlakana
- Kutija za odlaganje
- Deterdžent: Sredstvo za čišćenje bicikala RM 44 G, 0.5 l
Oprema
- Usisavanje vode
- Volumen rezervoara za vodu: 4 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
