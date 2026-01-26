Sa mobilnim kompresorskim čistačem kompanije Kärcher, uključujući Bike Box sa optimalno prilagođenim priborom za čišćenje bicikli dok ste na putu. Njegova integrisana litijum-jonska akumulatorska baterija i odvojivi rezervoar za vodu omogućavaju korišćenje i bez priključka za struju ili vodu. Zahvaljujući efikasnom ravnom mlazu pod niskim pritiskom, veoma nežno čistite osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Prednosti Bike Box-a: Univerzalna četka sa mekim čekinjama može da se postavi na pištolj, a takođe uklanja tvrdokorne prljavštine, sredstvo za čišćenje rastvara tipične prljavštine na bicikli i istovremeno štiti sve komponente, visokokvalitetna mikrofiber plišana krpa suši opremu pre skladištenja, a skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.