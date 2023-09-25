ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI AUTOMOBILA KOD KUĆE
Ako želite da vam automobil dugo izgleda lepo, nije dovoljno samo ga oprati na brzinu spolja. Od sedišta i kabine do prozora i patosnica – temeljno čišćenje unutrašnjosti takođe spada u negu automobila i treba ga redovno obavljati. Tako ćete zaštititi materijale i dugo očuvati vrednost vozila. Uz par saveta i pravu opremu vaš će automobil blistati iznutra očas posla.
Budite dobro opremljeni i pripremljeni
Pre nego se bacite na temeljno čišćenje unutrašnjosti, najpre izvadite sve predmete, smeće, patosnice i tepihe iz vozila. Nije neobično da se prljavština nakupi vremenom u vozilu, posebno ispod patosnica. Istresite patosnice napolju i odložite ih sa strane. Zatim se uverite da vam je sav potreban pribor nadohvat ruke: usisivač ili đubrovnik, krpe za čišćenje i sredstva za čišćenje. Mnogi proizvođači u svojoj ponudi imaju komplete za čišćenje unutrašnjosti automobila za usisivač koji obuhvataju produžne nastavke, dugačke uske nastavke, široke nastavke za automobile, usisne četke i krpe od mikrovlakana za čišćenje glatkih površina i prozora.
Čišćenje unutrašnjosti automobila: korak po korak
Kada ste sve izneli iz automobila, možete započeti sa čišćenjem unutrašnjosti. Samo vas nekoliko koraka deli od blistave unutrašnjosti:
1. Temeljno usisajte automobil
Prvo očistite celu unutrašnjost usisivačem za mokro i suvo usisavanje kako biste pokupili krupnu nečistoću poput mrvica, zemlje i životinjske dlake. Najbolje je početi od prtljažnika i čistiti prema prednjem delu. Pri usisavanju pazite da ne propustite uske prostore, jer se u njima najčešće sakuplja prljavština. Posebni nastavci kao što je veoma dugački uski nastavak odlični su za ova skučena mesta. Njima možete pokupiti prljavštinu iz teško dostupnih mesta u automobilu, npr. između sedišta i vrata ili na instrument-tabli. Široki nastavci za automobil s lakoćom čiste veće površine poput prostora za noge i prtljažnika. Za čišćenje ovih mesta pričvrstite odgovarajući nastavak na usisno crevo. Uz akumulatorske usisivače sa punjivim akumulatorom rad postaje još lakši, jer nema kabla koji vas ograničava. Dodatna prednost ogleda se u tome što kod modela bez kabla ne postoji opasnost od spoticanja.
Sedišta takođe treba temeljno usisati. Usisna četka s tvrdim čekinjama predstavlja najbolje rešenje za uklanjanje sitne prašine iz sedišta od štofa. Za kožna sedišta preporučujemo četku s mekim čekinjama, kako ne biste izgrebali materijal.
Za povremeno čišćenje možete lako pokupiti prljavštinu sa sedišta i iz međuprostora akumulatorskim ručnim usisivačem i uskim nastavkom.
Savet: Uklanjanje životinjske dlake iz automobila
Pseća dlaka posebno se uporno zadržava na sedištima od štofa i na oblozi podloge prtljažnika. Najpre pokušajte da što više dlake pokupite usisivačem. Najbolje je koristiti nastavak za tapacir. Ako nakon toga i dalje ima dlaka, pokušajte valjkom za čišćenje dlaka ili četkom. Još jedan savet: uzmite vlažnu gumenu rukavicu i rukom nežno pređite njome preko sedišta, zatim usisajte dlaku.
Kako biste na prvom mestu sprečili da se u automobilu nakuplja pseća dlaka, redovno četkajte svog četvoronožnog prijatelja i postavite prostirku za sakupljanje prljavštine u prtljažnik. One su obično izrađene od perivog materijala, pa se dlaka i nečistoća lako skidaju.
2. Temeljno očistite sedišta, table itd.
Nakon usisavanja vreme je za 2. korak čišćenja unutrašnjosti. Prvo obrišite prašinu s tabli i prebrišite ih vlažnom krpom. Zatim pređite na uklanjanje uporne zalepljene prljavštine, npr. masnih mrlja sa štofa ili sasušene žvakaće gume sa patosnica.
Kao i većina mrlja, masnoća se najlakše uklanja ako odmah odreagujete i ne trljate mrlju! Od proizvoda koje imate kod kuće možete napraviti rastvor za uklanjanje ovih mrlja. Jedna mogućnost je žučni sapun: blago ga navlažite, nanesite na mrlju, ostavite da se natopi, zatim istapkajte mesto vlažnom krpom. Više puta ispirajte krpu kako bi se žučni sapun rastvorio. Zatim istapkajte mesto suvom krpom da izvučete vlagu iz tkanine. Važna napomena: uvek prvo isprobajte proizvod na neupadljivom mestu.
Za posebno temeljno čišćenje štofa savetujemo vam da koristite čistač za tepihe koji nanosi vodu i sredstvo za čišćenje na sedište i usisava ih u jednom koraku. Na ovaj način nema zaostalih mrlja od vode na sedištima.
Savet
Ako se žvakaća guma zalepila na patosnice, možete pokušati jednostavan trik. Stavite patronu za ručni frižider ili kesu leda na žvaku dok ne postane tvrda i krhka. Sada je možete razlabaviti rukom ili smrskati tvrdim predmetom. Nakon toga usisajte ostatke usisivačem.
3. Zaštitite unutrašnjost
Poslednji korak je zaštita unutrašnjosti. Odgovarajući proizvodi za čišćenje sprečavaju nakupljanje nove prašine i prljavštine i pružaju osvežavajući miris. Za čišćenje unutrašnjosti postoje posebna sredstva za čišćenje unutrašnjosti koja neutrališu neprijatne mirise i imaju antistatičko dejstvo. Osetljive površine poput kožnih sedišta i instrument-table treba održavati u dobrom stanju proizvodom za negu kože ili sredstvom za negu kabine.
Nega automobila ne podrazumeva samo čišćenje unutrašnjosti već i temeljno čišćenje spoljašnjosti vozila i naplataka. To treba činiti redovno.
Najbolji saveti za čišćenje različitih površina
Pri čišćenju unutrašnjosti automobila jasno je da postoje mnoge vrste prljavštine, kao i mnoštvo različitih površina. Za čišćenje pojedinih materijala postoje odgovarajući načini.
Koža
- Koža se obično lako čisti, ali treba je zaštititi kako bi lepo izgledala. Neretko je pamučna krpa ili krpa od mikrovlakana umočena u mlaku vodu dovoljna da koža povrati stari sjaj.
- Kod nešto upornije nečistoće pomaže razblaženo sredstvo za čišćenje domaćinstva ili kože. Nanesite ga kružim pokretima, a zatim obrišite krpom od mikrovlakana. Takođe možete koristiti posebnu četku za kožu, ali čekinje ne smeju biti suviše tvrde. Oprez: korišćenjem proizvoda koji sadrže kiseline ili prejakim pritiskanjem možete skinuti boju s materijala.
- S obzirom na to da se iz kože izvlače neophodna ulja i masnoće pri čišćenju, treba obnoviti ova svojstva pomoću posebnog proizvoda za negu kože koji sprečava da koža postane krta. Isprobajte ga na skrovitom mestu da biste se uverili u njegovu delotvornost.
Tekstilne površine i patosnice
- Uz posebno sredstvo za čišćenje tepiha presvlake sedišta i patosnice povratiće stari sjaj. Pomešajte sredstvo s vodom prema uputstvu proizvođača i nanesite ga frotirnom krpom ili krpom od mikrovlakana. Zatim površine ponovo pređite suvom krpom.
- Ako nemate sredstvo za čišćenje tepiha pri ruci, upotrebite toplu vodu s dodatkom sredstva za pranje ili sredstvo za čišćenje unutrašnjosti prikladno za čišćenje tekstilnih površina.
- Temeljno čišćenje presvlaka još je lakše čistačem tepiha. Na štof se raspršuju rastvor sredstva za čišćenje i voda, a zatim usisavaju zajedno s razmekšalom prljavštinom.
- Patosnice takođe možete očistiti kompresorskim čistačem, bilo svojim ili u auto-perionici. U nekim perionicama dostupni su posebni uređaji posebno namenjeni za pranje patosnica.
- Patosnice treba okačiti neposredno posle pranja kako bi se preostala voda dobro ocedila i kako bi bili spremni za ponovno korišćenje. Uverite se da su potpuno suve kako ne biste unosili dodatnu vlagu u automobil.
Plastika
- Plastične delove poput instrument-table i ručica brzo možete osvežiti odgovarajućim proizvodom za negu. Najbolje je upotrebiti posebno sredstvo za negu kabine.
- Naprskajte rastvor na krpu od mikrovlakana i istrljajte površine. Trebalo bi da uklonite svu nečistoću, pa čak i manje ogrebotine, bez potrebe da odvezete automobil kod stručnjaka.
- Budite pažljivi pri čišćenju oko vazdušnih jastuka, jer pogrešna sredstva za čišćenje mogu oštetiti predviđena mesta loma pri aktiviranju jastuka. Zato neki proizvođači preporučuju korišćenje samo vode za čišćenje oko ovog područja.
Staklene površine
- Sredstva za čišćenje automobilskih stakala efikasno uklanjaju otiske prstiju, masnoću, mrlje od buba i prljavštinu s kolovoza sa unutrašnje i spoljašnje strane prozora bez tragova. Njihovo antistatičko dejstvo takođe otežava prianjanje nove prljavštine. Čišćenje prozora može da smanji opasnost od nezgode, jer vidljivost može biti ometena kada sunce sija kroz prljave prozore.
- Prvo naprskajte unutrašnje površine sredstvom za čišćenje stakla, zatim ih obrišite vlažnom krpom od mikrovlakana i osušite suvom krpom koja se ne linja.
- Upotrebom usisivača za prozore još brže dobijate sjajan rezultat bez tragova, a rastvor sredstva, osim toga, možete usisati sa stakla.