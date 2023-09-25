ČIŠĆENJE UNUTRAŠNJOSTI AUTOMOBILA KOD KUĆE

1. Temeljno usisajte automobil

Prvo očistite celu unutrašnjost usisivačem za mokro i suvo usisavanje kako biste pokupili krupnu nečistoću poput mrvica, zemlje i životinjske dlake. Najbolje je početi od prtljažnika i čistiti prema prednjem delu. Pri usisavanju pazite da ne propustite uske prostore, jer se u njima najčešće sakuplja prljavština. Posebni nastavci kao što je veoma dugački uski nastavak odlični su za ova skučena mesta. Njima možete pokupiti prljavštinu iz teško dostupnih mesta u automobilu, npr. između sedišta i vrata ili na instrument-tabli. Široki nastavci za automobil s lakoćom čiste veće površine poput prostora za noge i prtljažnika. Za čišćenje ovih mesta pričvrstite odgovarajući nastavak na usisno crevo. Uz akumulatorske usisivače sa punjivim akumulatorom rad postaje još lakši, jer nema kabla koji vas ograničava. Dodatna prednost ogleda se u tome što kod modela bez kabla ne postoji opasnost od spoticanja.

Sedišta takođe treba temeljno usisati. Usisna četka s tvrdim čekinjama predstavlja najbolje rešenje za uklanjanje sitne prašine iz sedišta od štofa. Za kožna sedišta preporučujemo četku s mekim čekinjama, kako ne biste izgrebali materijal.

Za povremeno čišćenje možete lako pokupiti prljavštinu sa sedišta i iz međuprostora akumulatorskim ručnim usisivačem i uskim nastavkom.