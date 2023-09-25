Čišćenje kuhinje: Održavanje frižidera i površina čistim
Kuhinja je srce mnogih domaćinstava i svakodnevno se intenzivno koristi. Čišćenje se zato ne sme zanemariti, jer se u frižideru, na radnoj ploči i svim drugim površinama tokom vremena može nakupiti mnogo nečistoće i bakterija. Održavajte svoju kuhinju higijenski čistom uz ove savete.
Saveti za čistu kuhinju
U današnje vreme, kuhinja nije samo funkcionalni prostor za kuvanje i hranjenje – naprotiv, ona je postala mesto okupljanja porodice i prijatelja. Tu se družimo uz šoljicu čaja, pravimo kolače, opuštamo uz kuvanje i razgovaramo o svemu što nam se u životu događa. Kuhinja se zato maksimalno koristi: Nakon kuvanja ostaju tragovi masnoće i hrane, frižider se zaprlja od namirnica, a vremenom se na sudoperi i slavini, mašini za sudove i aparatu za kafu formira kamenac. Svu tu nečistoću trebalo bi redovno uklanjati kako bi kuhinja uvek bila higijenska i čista.
Dodatni izazov predstavlja raznovrsnost materijala koji se mogu naći u kuhinji: Moderni aparati obično imaju i glatke i sjajne površine, kakav je nerđajući čelik, ali i osetljive prirodne materijale poput kamena i drveta. Čišćenje bi zato trebalo prilagoditi ne samo nečistoći, već i vrsti površine. Isto se odnosi i na upotrebu deterdženata.
Zadaci u čišćenju kuhinje
Čišćenje radne ploče
Radna ploča je verovatno najkorišćenija površina u kuhinji i izuzetno često dolazi u kontakt sa hranom. Tu sečete povrće, filetirate ribu i mesite testo. To znači da je to područje izloženo dejstvu bakterija, nevidljivih golom oku, na dnevnoj bazi. Makar samo iz higijenskih razloga, ovu radnu površinu bi zato trebalo brisati vlažnom krpom posle svake upotrebe, a jednom nedeljno kompletno urediti i temeljno očistiti. Za neka teža zaprljanja radnih ploča otpornih na vodu i alkohol može se koristiti alkalni čistač površina koji će ukloniti fleke i masnoću od hrane. Pre brisanja ili jednostavno nakon upotrebe, ostaci i mrvice hleba mogu se lako pokupiti baterijskim ručnim usisivačem.
Na prirodnom kamenu od koga su napravljene granitne ili mermerne radne ploče potreban je oprez, jer kisela sredstva za čišćenje ili ona koja sadrže rastvarače mogu nagrizati materijal. Na njima možete koristiti posebna sredstva namenjena kamenim površinama od specijalizovanog proizvođača, a idealno bi bilo da to bude prirodno sredstvo. Osim toga, preporučuju se deterdženti bez surfaktanata. Ključno je da nečistoća sa radnih ploča od prirodnog kamena bude uklonjena što je brže moguće. Za brisanje koristite meku, vlažnu krpu. Suva krpa u kombinaciji sa nečistoćom može napraviti sitne ogrebotine. Nakon upotrebe deterdženata uvek isperite površinu čistom vodom, zatim je osušite čistom krpom kako ne bi ostale mrlje.
Alternativno i nežno rešenje za čišćenje radnih ploča bez hemikalija je paročistač. Pritisak i vruća para uklanjaju 99,99% svih bakterija koje se obično nalaze u kući, dok se istovremeno mogu skinuti i masne i uporne nečistoće kakve su skoreli ostaci hrane. Paročistač je idealan i za čišćenje vašeg aspiratora, ploče za kuvanje i rerne.
Čišćenje frontova kuhinjskih ormarića i fioka
Svakodnevno korišćenje kuhinje znači da će se i frontovi kuhinjskih ormarića i fioka zaprljati. Brzo ćete uočiti masne mrlje i tragove prstiju na frontovima kuhinjskih ormarića i fioka, posebno na onima sa visokim sjajem. Sos i druge tečnosti kojima su oni isprskani treba brzo ukloniti. Za čišćenje svih frontova kuhinjskih ormarića i fioka mogu se koristiti komercijalno raspoloživi deterdženti rastvorljivi u vodi ili obična voda i blaga tečnost za pranje sudova. Nakon čišćenja uvek isperite površinu čistom vodom i pažljivo prebrišite – posebno oko profila, uglova i ivica. Zavisno do materijala, za prebrisavanje koristite samo blago vlažnu krpu. Za čišćenje frontova kuhinjskih ormarića i fioka trebalo bi izbegavati agresivne ili abrazivne deterdžente, jer oni na površinama mogu napraviti ogrebotine ili ih nagrizati. Isto se odnosi i na abrazivne krpe i sunđere.
Tragovi prstiju i kamenac brzo postaju vidljivi na frontovima kuhinjskih ormarića i fioka koji su napravljeni od stakla. Kamenac se može ukloniti sirćetom ili limunskom kiselinom. Sredstva za brisanje stakla koja postoje na tržištu ili voda sa malo tečnosti za sudove korisni su u borbi protiv tragova prstiju.
Drveni frontovi ormarića i fioka mogu se čistiti deterdžentom rastvorljivim u vodi i blago navlaženom krpom ili mekom četkom. Za frontove sa drvenim furnirom, možete koristiti posebna sredstva za nameštaj koja i neguju površine. Osnovno pravilo je da ne kvasite drvene frontove ormarića i fioka, da uvek radite u pravcu drvenih vlakana i da ih na kraju osušite trljajući.
Površine od nerđajućeg čelika, ako se na njima nalaze teža zaprljanja, mogu se očistiti posebnim sredstvima za nerđajući čelik. Međutim, brisanje vlažnom krpom od mikrofibera je vrlo često i dovoljno, jer se površine od nerđajućeg čelika generalno lako održavaju. Ne preporučuju se sredstva za negu koja ostavljaju slojeve.
Da li ste znali? Plodno tlo za bakterije u kuhinji
- Daske za seckanje: Daske za seckanje sa prorezima su savršeno plodno tlo za bakterije, jer su one posebno vešte u sakrivanju u žlebovima. To znači da nije dovoljno samo isprati dasku za seckanje toplom vodom. Efektnije je staviti je u mašinu za sudove ili je oprati uz dovoljno tečnosti za sudove na sunđeru.
- Kuhinjski sunđer: Kuhinjski sunđeri su često pravo žarište bakterija. Na jednoj krpi za sudove može se pronaći preko 300 vrsta bakterija. Sunđere bi zato trebalo menjati jednom nedeljno.
- Držač noževa: Držači noževa sa usecima su takođe idealno mesto za bakterije. Vlažni noževi su dodatna podrška bakterijama u razmnožavanju, zato bi ih trebalo čistiti tankom četkicom i sapunicom jednom mesečno. Ovde je važno da ih uvek potpuno osušite pre nego što vratite noževe unutra.
- Bezbroj mikroskopskih zagađivača može se pronaći na podovima, posebno ispred sudopere, kuhinjskih elemenata i frižidera. Ove površine trebalo bi redovno i temeljno čistiti.
Čišćenje frižidera
Frižideri takođe mogu biti pravo plodno tlo za bakterije. Higijena je ovde posebno važna, jer je to mesto u kome se čuva razna hrana. Da biste očistili frižider, najpre izvucite kabl iz struje ili ga isključite i izvadite namirnice iz njega. Većina bakterija u frižideru može se pronaći u fiokama za povrće, jer je temperatura tamo nešto viša. Police i fioke se moraju izvaditi i temeljno očistiti u mašini za sudove ili sudoperi. Zatim očistite unutrašnjost frižidera i zaptivnu gumu krpom i višenamenskim sredstvom, počevši odozgo. Prostor koji se ne može dohvatiti rukom može se pažljivo očistiti drvenim štapićem. Na primer, uzmite plastičnu vezicu ili čačkalicu da očistite drenažni otvor. Tako ćete zaustaviti stvaranje kondenzacije u unutrašnjosti frižidera. Nakon toga, osušite frižider, vratite sve na mesto i uključite ga. Redovnim čišćenjem frižidera sprečavate pojavu neprijatnih mirisa.
Nakon temeljnog čišćenja unutrašnjosti frižidera, trebalo bi da ga očistite i spolja – ako je moguće, pomerite frižider da biste očistili prašinu i nečistoću sa zadnje strane. Ovde vam može pomoći usisivač ili praško. Osim toga, pod ispod aparata treba obrisati. Prebrišite sve spoljašnje zidove vodom i tečnošću za sudove, a zatim ih osušite mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.
Savet 1: Ako je vaš frižider pun, podesite ga na nižu temperaturu kako bi vazduh manje cirkulisao i kako bi se bakterije manje razmnožavale.
Savet 2: Odleđujte komoru ili fioke zamrzivača najmanje jednom godišnje, jer prevelika količina leda izaziva veću potrošnju struje potrebne za hlađenje. Osim toga, previše leda može da izazove kvarenje hrane, jer više nije moguće postići idealnu temperaturu od -15 °C. Da biste odledili komoru zamrzivača, isključite frižider i stavite posudu sa vrućom vodom u nju kako bi se led lakše istopio. Korišćenje paročistača sa mlaznicom može ubrzati ovaj proces.
Čišćenje kuhinje kućnim sredstvima
Ako želite da svoju kuhinju očistite koristeći jednostavna kućna sredstva, potrebno vam je samo nekoliko sastojaka:
- Pasta napravljena od praška za pecivo i vode olakšava uklanjanje uporne nečistoće iz rerne ili pleha: Nanesite pastu na zaprljano područje i ostavite da deluje tokom noći. Narednog dana samo uklonite nečistoću, recimo plastičnom grebalicom, i prebrišite vlažnom krpom.
- Za uklanjanje masnoće sa površina i kuhinjskih elemenata često je dovoljna samo mlaka voda sa malo tečnosti za sudove.
- Površine od nerđajućeg čelika mogu se lako očistiti vlažnom krpom od mikrofibera. U borbi protiv mrlja od rđe i grube nečistoće može vam pomoći vinski prašak za pecivo: Pomešajte ga sa malo vode da dobijete pastu, koju ćete zatim naneti na zaprljano područje i nežno istrljati mekim sunđerom. Nakon toga potrebno je prebrisati i ispolirati vlažnom krpom.
- Sirće i limunska kiselina olakšavaju uklanjanje naslaga kamenca. Oba ova kućna sredstva su takođe pogodna za čišćenje odvoda i u borbi protiv neprijatnih mirisa. Međutim, kiseline se ne smeju koristiti za čišćenje eloksiranog ili hromiranog aluminijuma.
- Drvo se može čistiti sodom. Za teže nečistoće, sipajte jednu supenu kašiku sode u litar vode i četkicom sa mekim čekinjama očistite drvene frontove ormarića i fioka.