Čišćenje kuhinje: Održavanje frižidera i površina čistim

Čišćenje radne ploče

Radna ploča je verovatno najkorišćenija površina u kuhinji i izuzetno često dolazi u kontakt sa hranom. Tu sečete povrće, filetirate ribu i mesite testo. To znači da je to područje izloženo dejstvu bakterija, nevidljivih golom oku, na dnevnoj bazi. Makar samo iz higijenskih razloga, ovu radnu površinu bi zato trebalo brisati vlažnom krpom posle svake upotrebe, a jednom nedeljno kompletno urediti i temeljno očistiti. Za neka teža zaprljanja radnih ploča otpornih na vodu i alkohol može se koristiti alkalni čistač površina koji će ukloniti fleke i masnoću od hrane. Pre brisanja ili jednostavno nakon upotrebe, ostaci i mrvice hleba mogu se lako pokupiti baterijskim ručnim usisivačem.

Na prirodnom kamenu od koga su napravljene granitne ili mermerne radne ploče potreban je oprez, jer kisela sredstva za čišćenje ili ona koja sadrže rastvarače mogu nagrizati materijal. Na njima možete koristiti posebna sredstva namenjena kamenim površinama od specijalizovanog proizvođača, a idealno bi bilo da to bude prirodno sredstvo. Osim toga, preporučuju se deterdženti bez surfaktanata. Ključno je da nečistoća sa radnih ploča od prirodnog kamena bude uklonjena što je brže moguće. Za brisanje koristite meku, vlažnu krpu. Suva krpa u kombinaciji sa nečistoćom može napraviti sitne ogrebotine. Nakon upotrebe deterdženata uvek isperite površinu čistom vodom, zatim je osušite čistom krpom kako ne bi ostale mrlje.

Alternativno i nežno rešenje za čišćenje radnih ploča bez hemikalija je paročistač. Pritisak i vruća para uklanjaju 99,99% svih bakterija koje se obično nalaze u kući, dok se istovremeno mogu skinuti i masne i uporne nečistoće kakve su skoreli ostaci hrane. Paročistač je idealan i za čišćenje vašeg aspiratora, ploče za kuvanje i rerne.