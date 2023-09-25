Čišćenje prozora: Saveti za pogled bez tragova

Čišćenje prozora sredstvima za čišćenje

Ako su prozorska okna veoma prljava, trebalo bi da za čišćenje koristite deterdžent. Pored običnih tečnosti za prozore koja se mogu naći na tržištu, postoje i posebni koncentrati za prozore koji se pre upotrebe mešaju sa vodom. Oni rastvaraju i najupornije nečistoće poput masnoće, insekata, ulja za telo i produkata zagađenja. Jedna dodatna prednost: Na staklu se nakon njih formira zaštitni film koji olakšava klizanje kapi kiše, pa stakla ostaju čista mnogo duže.

Savet 2: Deterdžente koristite umereno

Ako se u rastvor sipa previše deterdženta, na prozoru se može formirati masni sloj. Zato bi uvek trebalo da tečnost za stakla ili kućna sredstva koristite umereno i precizno dozirano – tako nećete imati tragove brisanja i linije.