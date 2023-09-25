Čišćenje prozora: Saveti za pogled bez tragova
Čišćenje prozora je jedan od najnepopularnijih kućnih poslova. Zamara ruke, oduzima vreme, a rezultat retko bude zadovoljavajući jer na staklima obično ostanu tragovi brisanja. Iskoristite ove savete da obrišete prozore brzo, a da vam ne ostanu tragovi.
Koliko često bi trebalo čistiti prozore?
Soba okupana svetlošću koja prolazi kroz velike prozore, ili puno prozora, deluje posebno prijatno. Međutim, naročito kada je u vazduhu puno polena, kada krene loše vreme sa puno kiše ili uđemo u duži sušni period sa mnogo prašine, samo par dana je dovoljno da prozori izgledaju kao da nisu obrisani mesecima. S unutrašnje strane prozori trpe mnogo toga; deca i kućni ljubimci su oni koji najčešće ostavljaju otiske i mrlje po prozorskom staklu. Zavisno od toga koliko su prljavi, prozore bi trebalo čistiti, i iznutra i spolja, na oko svaka dva meseca.
Savet 1: Izaberite pravo vreme
Prozore ne bi trebalo da brišete u vreme kada su direktno obasjani suncem ili po vrućini. Staklo će se sušiti previše brzo i videće se tragovi. Tmuran dan bez kiše je zato najbolje vreme za pranje prozora.
Čišćenje prozora vodom i kućnim sredstvima
Čista voda je često sasvim dovoljna da se pokupi mnogo nečistoće sa prozorskih stakala i okvira. Samo prebrišite staklene površine i okvir vlažnom krpom od mikrofibera ili pamučnom krpom koja ne ostavlja dlačice i osušite ih. Ako se radi o nečistoći od nekoliko nedelja, trebalo bi da upotrebite kućna ili kupovna sredstva za čišćenje. Ovo su najbolja kućna sredstva za čišćenje prozora:
- Sirće i esencija: U 1 litar vode sipajte 1 šoljicu sirćetne esencije. Time prebrišite prozore kao i obično. Napomena: Morate prekriti kamene potprozorske daske – na primer, mermer – jer bi u suprotnom sirćetna esencija mogla oštetiti površinu.
- Limunska kiselina: Dodajte 2 do 3 supene kašike limunske kiseline u 1 litar vode i time brišite sve delove koristeći krpu od mikrofibera.
- Tečnost za sudove: Isto tako odlične rezultate možete postići koristeći mešavinu mlake vode i nekoliko kapi tečnosti za sudove koja ne sadrži balzam. Količina tečnosti za sudove zavisi od toga koliko je staklo zaprljano.
- Crni čaj sa limunom: U kanti pomešajte 1 veliku šolju jakog crnog čaja sa oko 3 litra vode i dodajte sok od pola limuna. Zatim mikrofiber krpom obrišite prozorska okna. Tanini iz čaja rastvaraju masnoću i čak nikotin, dok je limunska kiselina efikasna protiv kamenca.
- Alkohol: Sipajte oko pola kašike metiliranog alkoholnog pića u kantu sa mlakom vodom. U kantu sa 5 litara tople vode dodajte oko pola kašike metiliranog alkoholnog pića. Oprez: Tokom čišćenja nosite rukavice kako vam se ruke ne bi isušile.
Za sušenje prozora možete koristiti alatku s gumenom ivicom, čistu krpu od mikrofibera ili neku drugu krpu od pamuka koja ne ostavlja dlačice. Tako ćete garantovano dobiti sjaj bez tragova brisanja. Ako pri ruci nemate krpu koja dobra upija tečnosti, za sušenje stakla možete upotrebiti novinski papir: Blago zgužvajte nekoliko listova iz novina i istrljajte staklenu površinu.
Čišćenje prozora sredstvima za čišćenje
Ako su prozorska okna veoma prljava, trebalo bi da za čišćenje koristite deterdžent. Pored običnih tečnosti za prozore koja se mogu naći na tržištu, postoje i posebni koncentrati za prozore koji se pre upotrebe mešaju sa vodom. Oni rastvaraju i najupornije nečistoće poput masnoće, insekata, ulja za telo i produkata zagađenja. Jedna dodatna prednost: Na staklu se nakon njih formira zaštitni film koji olakšava klizanje kapi kiše, pa stakla ostaju čista mnogo duže.
Savet 2: Deterdžente koristite umereno
Ako se u rastvor sipa previše deterdženta, na prozoru se može formirati masni sloj. Zato bi uvek trebalo da tečnost za stakla ili kućna sredstva koristite umereno i precizno dozirano – tako nećete imati tragove brisanja i linije.
Stvar je pravoj tehnici
Obrišite prozore kao profesionalac – ali u svojoj kući. Tako što ćete, pre svega, usvojiti pravu tehniku:
- Korak 1: Izdašno nanesite rastvor vode i deterdženta ili kućno sredstvo na prozor koristeći sunđer ili bočicu s raspršivačem. Ako površina nije dovoljno mokra, guma neće moći lako da klizi preko površine.
- Korak 2: Brisač s gumom vucite po staklu levo-desno bez podizanja spuštajući se nadole, i pokupite tečnost krpom.
- Korak 3: Koristeći jelensku kožu, krpu od mikrofibera ili kuhinjsku krpu, ispolirajte prozorsko staklo i uklonite i najmanju kap vode, posebno duž ivica.
Pravilno čišćenje prozorskih okvira
Kada brišete prozore, ne smete zaboraviti na okvire. Ipak su i oni vidljivi elementi, isto kao i stakla. Najpre pokupite grubu nečistoću ručnom četkom ili suvom krpom. Zatim temeljno očistite okvir vlažnom krpom ili mekim sunđerom. Za uporne nečistoće možete upotrebiti deterdžent. U tom slučaju morate voditi računa o materijalu od kog je okvir napravljen:
- Za drvo, postoje sredstva za negu koja ga štite od vremenskih prilika.
- Plastični okviri se mogu očistiti antistatičkim sredstvima koja su posebno namenjena plastici.
Ako možete, istovremeno pokupite svu nečistoću sa prozorske daske i temeljno je očistite.
Brzo i bez tragova zahvaljujući bežičnom usisivaču za prozore
Korišćenje usisivača za prozore izuzetno olakšava čišćenje prozora:
- Naprskajte izdašnu količinu mešavine deterdženta i vode na staklo.
- Pokupite nečistoću krpom od mikrofibera ili jastučićem.
- Vlagu usisajte uređajem. Prljava voda odlazi pravo u rezervoar – neće završiti na podu.
Nakon što to uradite, imaćete prozore bez ikakvih tragova brisanja. Ako ipak vidite neke pruge po staklu, moguće je da je razlog guma na uređaju:
- Gumeni brisač na usisivaču za prozore se nakon određenog vremena korišćenja istroši. Zato
površina bude neravnomerno obrisana i vide se linije po staklenim površinama. Mali trik: Gumu možete okrenuti i tako iskoristiti obe ivice.
- Drugi razlog za formiranje tragova mogu biti sitne čestice prašine i nečistoće koje guma pokupi i zbog koje neravnomerno briše. Pre usisavanja prozora gumeni brisač možete obrisati povlačeći ga preko jastučića na raspršnoj boci kako biste skinuli te čestice i bili sigurni da je površina gume sasvim glatka.
Postupak korišćenja bežičnog usisivača za prozore je uvek isti, bez obzira na to gde ga koristite. Polja primene su izuzetno raznovrsna:
- Prozori/prozori s rešetkom
- Ogledala
- Tuš-kabine
- Stakleni stolovi
- Pločice
- Staklene bašte
- Staklena vrata
- Ostale glatke površine
Čišćenje prozora paročistačem
Ako kod kuće imate paročistač, osim što ga možete koristiti za ogledala i staklene površine – možete ga upotrebiti i za čišćenje prozora:
- Korak 1: Pustite da para iz ručne mlaznice na koju ste stavili krpu od mikrofibera deluje na okno, pa trljajući razmekšajte nečistoću. Za uparavanje stakla možete koristiti i malu mlaznicu ili opcionu mlaznicu za prozor. Para se može iskoristiti i za skidanje upornih tragova oznaka.
- Korak 2: Ostatke vode pokupite koristeći gumeni brisač ili usisivač za prozore. Za sušenje ivica i prozorskih okvira možete koristiti meku krpu.
Voda koja se formira iz pare paročistača je demineralizovana i ponaša se kao destilovana voda. To znači da ne ostavlja linije i tragove na staklu. Ako se nakon čišćenje linije i tragovi ipak neočekivano pojave, razlog su obično ostaci deterdženta. U tom slučaju: Budite strpljivi i prebrišite okno još par puta dok ne pokupite sve ostatke.
Sve u kompletu: Zavese i roletne
Ako želite da vaši prozori budu baš temeljno očišćeni, tada osim okvira i stakla perete i zavese i skidate prašinu sa unutrašnje strane roletni.
- Kada izvadite zavese iz mašine za sušenje, odmah ih okačite – tako nećete morati da ih peglate, što zavisi i od materijala.
- Pokupite svu prašinu sa roletni vlažnom krpom. Vrlo je efikasno i da ih očistite silikonskom grebalicom koju ste obmotali krpom od mikrofibera.
- Praktična alternativa za čišćenje roletni su i paročistači, koji se mogu upotrebiti za lako uklanjanje prašine i nečistoće sa letvica i iz proreza.