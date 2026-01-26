Koncentrovano sredstvo za čišćenje stakla RM 503, 500ml

Sredstvo za čišćenje stakla bez tragova, za sve vodootporne glatke površine, poput stakla, prozora, ogledala, tuš-kabina i slično. Ubrzava slivanje sa stakala i odlaže ponovno prljanje.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (ml) 500
Pakovanje (Kom) 8
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 65 x 65 x 210
Koncentrovano sredstvo za čišćenje stakla RM 503, 500ml
Videos
Područja primene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori sa prečagama
  • Ogledala
  • Stakleni stolovi
  • Staklene tuš kabine