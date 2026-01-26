Koncentrovano sredstvo za čišćenje stakla RM 503, 500ml
Sredstvo za čišćenje stakla bez tragova, za sve vodootporne glatke površine, poput stakla, prozora, ogledala, tuš-kabina i slično. Ubrzava slivanje sa stakala i odlaže ponovno prljanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Pakovanje (Kom)
|8
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Prozori i staklene površine
- Prozori sa prečagama
- Ogledala
- Stakleni stolovi
- Staklene tuš kabine