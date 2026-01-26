Usisivač za prozore WV 1

Čišćenje prozora čini lakim, bez mrlja i tri puta bržim nego ranije: WV 1 usisivač za prozore iz Kerchera.

U poređenju sa konvencionalnim metodama, praktičan WV 1 usisivač za prozore iz Karcher-a čini čišćenje bez napora, bez mrlja i tri puta brže nego ranije. Voda se pouzdano usisava sa prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Štaviše, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 garantuje maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih vaših glatkih površina u domaćinstvu.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore WV 1: Mala težina
Mala težina
Leži udobno i lako u vašoj ruci, a da je ne boli.
Usisivač za prozore WV 1: Kompaktno i praktično
Kompaktno i praktično
Mali praktičan uređaj sada čini čišćenje glatkih površina još komfornijim.
Usisivač za prozore WV 1: LED prikaz u vidnom polju
LED prikaz u vidnom polju
Upravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Mnogostrukost primene
  • Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Zahvaljujući električnom usisivaču vode, voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Za sjajno čiste prozore. ​
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 250
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 100
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 25
Vreme punjenja baterije (min) 150
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 70
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina sa baterijom (kg) 0,5
Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 0,7
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 130 x 250 x 275
Usisivač za prozore WV 1
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
