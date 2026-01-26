U poređenju sa konvencionalnim metodama, praktičan WV 1 usisivač za prozore iz Karcher-a čini čišćenje bez napora, bez mrlja i tri puta brže nego ranije. Voda se pouzdano usisava sa prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Štaviše, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 garantuje maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih vaših glatkih površina u domaćinstvu.