Usisivač za prozore WV 1
Čišćenje prozora čini lakim, bez mrlja i tri puta bržim nego ranije: WV 1 usisivač za prozore iz Kerchera.
U poređenju sa konvencionalnim metodama, praktičan WV 1 usisivač za prozore iz Karcher-a čini čišćenje bez napora, bez mrlja i tri puta brže nego ranije. Voda se pouzdano usisava sa prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Štaviše, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 garantuje maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih vaših glatkih površina u domaćinstvu.
Obeležja i prednosti
Mala težinaLeži udobno i lako u vašoj ruci, a da je ne boli.
Kompaktno i praktičnoMali praktičan uređaj sada čini čišćenje glatkih površina još komfornijim.
LED prikaz u vidnom poljuUpravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Mnogostrukost primene
- Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Zahvaljujući električnom usisivaču vode, voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Za sjajno čiste prozore.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|250
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|100
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|25
|Vreme punjenja baterije (min)
|150
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 70
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina sa baterijom (kg)
|0,5
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,7
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|130 x 250 x 275
Područja primene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
