Usisivač za prozore WV 1 Plus

Sa WV 1 Plus usisivačem za prozore i bocom sa raspršivačem sa krpom za brisanje od mikrovlakana, možete očistiti prozore bez napora i tri puta brže nego ranije, sa rezultatima bez mrlja.

Karcher WV 1 Plus usisivač za prozore obezbeđuje čiste prozore bez mrlja, a takođe štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija sprej boce i brisača garantuje izuzetno efikasno čišćenje. Praktičan uređaj onda bez problema usisava vodu sa prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U poređenju sa konvencionalnim metodama, ručno čišćenje je primetno lakše i tri puta brže nego ranije. Pogodan rad na baterije i kompaktan dizajn garantuju maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih glatkih površina u domaćinstvu. Isprobajte i uverite se sami!

Obeležja i prednosti
Mala težina
Leži udobno i lako u vašoj ruci, a da je ne boli.
Kompaktno i praktično
Mali praktičan uređaj sada čini čišćenje glatkih površina još komfornijim.
LED prikaz u vidnom polju
Upravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Mnogostrukost primene
  • Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Zahvaljujući električnom usisivaču vode, voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Za sjajno čiste prozore. ​
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 250
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 100
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 25
Vreme punjenja baterije (min) 150
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 70
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina sa baterijom (kg) 0,5
Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina sa ambalažom (kg) 1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 130 x 250 x 275

Scope of supply

  • Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdžent: 20 ml
Usisivač za prozore WV 1 Plus
Videos
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
