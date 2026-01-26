Karcher WV 1 Plus usisivač za prozore obezbeđuje čiste prozore bez mrlja, a takođe štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija sprej boce i brisača garantuje izuzetno efikasno čišćenje. Praktičan uređaj onda bez problema usisava vodu sa prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U poređenju sa konvencionalnim metodama, ručno čišćenje je primetno lakše i tri puta brže nego ranije. Pogodan rad na baterije i kompaktan dizajn garantuju maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih glatkih površina u domaćinstvu. Isprobajte i uverite se sami!