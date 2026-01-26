Usisivač za prozore WV 1 Plus
Sa WV 1 Plus usisivačem za prozore i bocom sa raspršivačem sa krpom za brisanje od mikrovlakana, možete očistiti prozore bez napora i tri puta brže nego ranije, sa rezultatima bez mrlja.
Karcher WV 1 Plus usisivač za prozore obezbeđuje čiste prozore bez mrlja, a takođe štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija sprej boce i brisača garantuje izuzetno efikasno čišćenje. Praktičan uređaj onda bez problema usisava vodu sa prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U poređenju sa konvencionalnim metodama, ručno čišćenje je primetno lakše i tri puta brže nego ranije. Pogodan rad na baterije i kompaktan dizajn garantuju maksimalnu fleksibilnost pri čišćenju svih glatkih površina u domaćinstvu. Isprobajte i uverite se sami!
Obeležja i prednosti
Mala težinaLeži udobno i lako u vašoj ruci, a da je ne boli.
Kompaktno i praktičnoMali praktičan uređaj sada čini čišćenje glatkih površina još komfornijim.
LED prikaz u vidnom poljuUpravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Mnogostrukost primene
- Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Zahvaljujući električnom usisivaču vode, voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Za sjajno čiste prozore.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|250
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|100
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|25
|Vreme punjenja baterije (min)
|150
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 70
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina sa baterijom (kg)
|0,5
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|130 x 250 x 275
Scope of supply
- Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdžent: 20 ml
Područja primene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
