Usisivač za prozore WV 5 Plus N
WV 5 Plus N Windows Vac set obezbeđuje čiste prozore bez mrlja za kratko vreme – i bez kapanja. Izmenljiva baterija – opciono dostupna za kupovinu zasebno – omogućava neprekidno čišćenje.
Sa WV 5 Plus N, Karcher – pronalazač usisivača za prozore – lansira na tržište uređaj koji dodatno usavršava čišćenje prozora bez napora, bez mrlja i kapanja. Uz produženo vreme rada baterije, duže aktivnosti čišćenja takođe nisu problem. Štaviše, zahvaljujući praktičnom sistemu izmenljivih baterija, potrebno je samo da kupite drugu bateriju i čak možete da čistite prozore bez potrebe da pravite pauze. Ručka uređaja, sa svojom mekom komponentom, osigurava da WV 5 Plus N čak nadmaši svog prethodnika u pogledu rukovanja i ergonomije. Pored toga, uređaj je opremljen odstojnicima na usisnoj mlaznici. Ova funkcija omogućava još bolje rezultate čišćenja sve do ivica. Obim isporuke uključuje i usku usisnu mlaznicu za rešetkaste prozore. Savršena interakcija između boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana garantuje efikasno čišćenje i, u kombinaciji sa Window Vac, takođe garantuje čiste prozore bez ostataka.
Obeležja i prednosti
Skidiva akumulatorska baterijaZahvaljujući izmenjivom akumulatoru koji se dobija po izboru, moguće je očistiti sve prozore bez prekida.
Komforno čišćenje ivicaZahvaljujući ručno podesivom držaču rastojanja mogu se postići perfektni rezultati brisanja bez zaostalih pruga sve do ivice prozora.
Udobna ručka s prikazom napunjenosti baterijeZahvaljujući gumiranju na dršci uređaja mogli smo osetno da poboljšamo rukovanje. 3 LED diode prikazuju aktuelno stanje napunjenosti baterije u uređaju.
Promenljiva usisna mlaznica
- U zavisnosti od veličine površine za čišćenje moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
Prijatno tiho
- Niska jačina zvuka usisivača za prozore čini rad još prijatnijim.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
3x brže
- Sa akumulatorskim čistačem prozora je čišćenje prozora završeno 3 x brže nego uobičajenim metodama.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta sa prljavom vodom.
Mnogostrukost primene
- Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Radna širina uskog usisnog nastavka (mm)
|170
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|100
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|35
|Vreme punjenja baterije (min)
|185
|Tip baterije
|Uklonjiva litijum-jonska baterija
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 105
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina sa baterijom (kg)
|0,7
|Težina bez pribora (kg)
|0,7
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|125 x 280 x 325
Scope of supply
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdžent: 20 ml
Oprema
- Mogućnost promene usisne mlaznice
Područja primene
- Prozori i staklene površine
- Prozori sa prečagama
- Glatke površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
