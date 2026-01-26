Sa WV 5 Plus N, Karcher – pronalazač usisivača za prozore – lansira na tržište uređaj koji dodatno usavršava čišćenje prozora bez napora, bez mrlja i kapanja. Uz produženo vreme rada baterije, duže aktivnosti čišćenja takođe nisu problem. Štaviše, zahvaljujući praktičnom sistemu izmenljivih baterija, potrebno je samo da kupite drugu bateriju i čak možete da čistite prozore bez potrebe da pravite pauze. Ručka uređaja, sa svojom mekom komponentom, osigurava da WV 5 Plus N čak nadmaši svog prethodnika u pogledu rukovanja i ergonomije. Pored toga, uređaj je opremljen odstojnicima na usisnoj mlaznici. Ova funkcija omogućava još bolje rezultate čišćenja sve do ivica. Obim isporuke uključuje i usku usisnu mlaznicu za rešetkaste prozore. Savršena interakcija između boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana garantuje efikasno čišćenje i, u kombinaciji sa Window Vac, takođe garantuje čiste prozore bez ostataka.