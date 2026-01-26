Usisivač za prozore WV 5 Plus N

WV 5 Plus N Windows Vac set obezbeđuje čiste prozore bez mrlja za kratko vreme – i bez kapanja. Izmenljiva baterija – opciono dostupna za kupovinu zasebno – omogućava neprekidno čišćenje.

Sa WV 5 Plus N, Karcher – pronalazač usisivača za prozore – lansira na tržište uređaj koji dodatno usavršava čišćenje prozora bez napora, bez mrlja i kapanja. Uz produženo vreme rada baterije, duže aktivnosti čišćenja takođe nisu problem. Štaviše, zahvaljujući praktičnom sistemu izmenljivih baterija, potrebno je samo da kupite drugu bateriju i čak možete da čistite prozore bez potrebe da pravite pauze. Ručka uređaja, sa svojom mekom komponentom, osigurava da WV 5 Plus N čak nadmaši svog prethodnika u pogledu rukovanja i ergonomije. Pored toga, uređaj je opremljen odstojnicima na usisnoj mlaznici. Ova funkcija omogućava još bolje rezultate čišćenja sve do ivica. Obim isporuke uključuje i usku usisnu mlaznicu za rešetkaste prozore. Savršena interakcija između boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana garantuje efikasno čišćenje i, u kombinaciji sa Window Vac, takođe garantuje čiste prozore bez ostataka.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore WV 5 Plus N: Skidiva akumulatorska baterija
Skidiva akumulatorska baterija
Zahvaljujući izmenjivom akumulatoru koji se dobija po izboru, moguće je očistiti sve prozore bez prekida.
Usisivač za prozore WV 5 Plus N: Komforno čišćenje ivica
Komforno čišćenje ivica
Zahvaljujući ručno podesivom držaču rastojanja mogu se postići perfektni rezultati brisanja bez zaostalih pruga sve do ivice prozora.
Usisivač za prozore WV 5 Plus N: Udobna ručka s prikazom napunjenosti baterije
Udobna ručka s prikazom napunjenosti baterije
Zahvaljujući gumiranju na dršci uređaja mogli smo osetno da poboljšamo rukovanje. 3 LED diode prikazuju aktuelno stanje napunjenosti baterije u uređaju.
Promenljiva usisna mlaznica
  • U zavisnosti od veličine površine za čišćenje moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
Prijatno tiho
  • Niska jačina zvuka usisivača za prozore čini rad još prijatnijim.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
3x brže
  • Sa akumulatorskim čistačem prozora je čišćenje prozora završeno 3 x brže nego uobičajenim metodama.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta sa prljavom vodom.
Mnogostrukost primene
  • Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 280
Radna širina uskog usisnog nastavka (mm) 170
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 100
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 35
Vreme punjenja baterije (min) 185
Tip baterije Uklonjiva litijum-jonska baterija
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 105
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina sa baterijom (kg) 0,7
Težina bez pribora (kg) 0,7
Težina sa ambalažom (kg) 1,2
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 125 x 280 x 325

Scope of supply

  • Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdžent: 20 ml

Oprema

  • Mogućnost promene usisne mlaznice
Usisivač za prozore WV 5 Plus N
Područja primene
  • Prozori i staklene površine
  • Prozori sa prečagama
  • Glatke površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
