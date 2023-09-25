Čišćenje životnog prostora: Saveti za hvatanje ukoštac sa prašinom i nečistoćom

Minimalizam

Čitave knjige su napisane o ovoj savremenoj temi minimalizma, ali i samo nekoliko rečenica može da postigne odličan efekat. Što manje stvari imate, manje ćete morati da sklanjate pre čišćenja i lakše je s druge strane održavati stvari urednim. Zvuči skoro previše lako, ali u praksi je takav plan vrlo često neostvariv. Kad je reč o sređivanju, trebalo bi da radite parcijalno umesto što ostavite sve za jedan vikend.

Zapitajte se zašto nešto morate imati: Da li stvarno moramo da čuvamo suvenire s letovanja na polici? Zar nije vreme da se rešim onih starih stripova? Kada je ovaj komad odeće poslednji put nošen? Ne morate da budete toliko radikalno odlučni u bacanju kao organizacioni ekspert Mari Kondo – samo nekoliko stvari kojih ste se rešili napraviće opipljivu razliku kada shvatite koliko brzo je vikend pospremanje sada gotovo. Nakon što ste se rešili nekoliko stvari, sređivanje postaje primetno lakše.