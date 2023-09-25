Čišćenje spojnica

Oprez pri upotrebi kiselih sredstava za čišćenje

U kupatilima poseban izazov predstavlja mineralna nečistoća poput kamenca ili mokraćnog kamenca. Možete ih odstraniti kiselim sredstvima za čišćenje, npr. sredstvima za čišćenje sanitarija (pH vrednost < 7) ili kućnim sredstvima kao što su sirće ili limunska kiselina. Ipak, budite oprezni jer se pločice i spojnice različito ponašaju tokom čišćenja. S obzirom na to da su spojnice od maltera takođe mineralne prirode, vremenom ih nagrizaju kisela sredstva za čišćenje. Da biste to sprečili, uvek prethodno nakvasite spojnice pre samog čišćenja. Ako su spojnice zasićene, kiselo sredstvo delovaće na površinu bez prodiranja preduboko u materijal.

Stručni savet: posebno u kupatilima savetujemo da naizmenično koristite bazna i kisela sredstva za čišćenje kako biste držali pod kontrolom sve vrste nečistoća koje se javljaju. Ovaj postupak takođe sprečava nastanak buđi.