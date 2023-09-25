Čišćenje spojnica
Keramičke pločice relativno se lako održavaju, ali spojnice se često zanemaruju tokom čišćenja. Rezultat mogu biti upadljiva prljavština ili čak pojava buđi. Nekoliko jednostavnih saveta pomoći će vam u čišćenju spojnica.
Spojnicama je potrebna posebna pažnja
Gde god ima pločica, ima i spojnica. Spojnice su obično izrađene od maltera i obezbeđuju čvrsto vezivanje pojedinačnih pločica. Bez obzira na vrstu pločica, spojnice se umnogome razlikuju po sastavu i kvalitetu površine. Zbog grube površine prljavština lakše prianja za njih i čvršće se vezuje nego za glatke pločice. Budući da upijaju vlagu, spojnice su plodno tlo za bakterije i buđ. Zato im treba posvetiti posebnu pažnju pri čišćenju.
Koja su sredstva za čišćenje prikladna za spojnice?
Sredstva za čišćenje prvenstveno su razvrstana prema pH vrednosti. Višenamenska sredstva blago su bazna (pH vrednost > 7), što znači da uklanjaju organsku prljavštinu, npr. masnoću ili albumin. Takođe uklanja izvor hrane za mikroorganizme. Ako su spojnice samo blago zaprljane, mogu se lako očistiti baznim kućnim sredstvima, npr. praškom za pecivo, sodom bikarbonom ili sodom. Pomešajte neko od navedenih kućnih sredstava s vodom u odnosu 3 prema 1 tako da dobijete gustu pastu. Pastu zatim možete utrljati u spojnice pomoću četke za spojnice ili zubne četkice. Ostavite smesu da deluje 30-ak minuta, a zatim je isperite toplom vodom i čistom krpom. Dok radite sa četkom, može doći do prskanja, pa uvek nosite zaštitne naočare i rukavice.
Oprez pri upotrebi kiselih sredstava za čišćenje
U kupatilima poseban izazov predstavlja mineralna nečistoća poput kamenca ili mokraćnog kamenca. Možete ih odstraniti kiselim sredstvima za čišćenje, npr. sredstvima za čišćenje sanitarija (pH vrednost < 7) ili kućnim sredstvima kao što su sirće ili limunska kiselina. Ipak, budite oprezni jer se pločice i spojnice različito ponašaju tokom čišćenja. S obzirom na to da su spojnice od maltera takođe mineralne prirode, vremenom ih nagrizaju kisela sredstva za čišćenje. Da biste to sprečili, uvek prethodno nakvasite spojnice pre samog čišćenja. Ako su spojnice zasićene, kiselo sredstvo delovaće na površinu bez prodiranja preduboko u materijal.
Stručni savet: posebno u kupatilima savetujemo da naizmenično koristite bazna i kisela sredstva za čišćenje kako biste držali pod kontrolom sve vrste nečistoća koje se javljaju. Ovaj postupak takođe sprečava nastanak buđi.
Čišćenje spojnica paročistačem
Spojnice je još lakše očistiti paročistačem. Para izlazi pod pritiskom i do 4,2 bara, a male čestice pare udaraju brzinom od 170 km/h o površinu. Zahvaljujući tome, para prodire u sitnu strukturu površine kojoj tekstil i četke najčešće ne mogu prići. Vrela para sama po sebi razlaže tvrdokornu prljavštinu i naslage, a velika toplota delotvorno sprečava nastanak plesni. U većini slučajeva ne morate ni da koristite sredstva za čišćenje, čime čuvate životnu sredinu, ali i svoje disajne puteve. Kod veće mineralne nečistoće spojnice možete unapred očistiti kiselim sredstvom za čišćenje na gore opisani način, a zatim kao drugi korak možete upotrebiti paročistač. Najbolje je koristiti malu mlaznicu za čišćenje i odgovarajuću okruglu četku ili posebnu četku za fuge. Svaka spojnica biće zasebno očišćena brzim ribajućim pokretima. Zahvaljujući spoju toplote i mehaničke sile, uklanja se čak i skorela prljavština. Na kraju razmekšalu prljavštinu možete obrisati krpom.
Uklanjanje buđi iz spojnica
Buđ se u prostorijama sa visokim stepenom vlage može lako pojaviti, pri čemu joj posebno prija gruba, porozna površina spojnica. To ne samo što izgleda ružno, već može imati i posledice po zdravlje kod ljudi koji pate od alergija ili imaju oslabljen imunitet. Za uklanjanje buđi možete koristiti sredstva koja sadrže alkohol ili izopropil alkohol. Utrljajte alkoholni rastvor u spojnice četkom ili krpom, a zatim ga ostavite da ispari. Na ovaj način obično nećete ukloniti zaostale mrlje, jer alkohol ne sadrži izbeljivače. Ako želite temeljno da očistite spojnicu, oprobano kućno sredstvo je vodonik-peroksid (hidrogen). Rastvor 3% dovoljan je da delotvorno ukloni spore plesni. Na spojnicu možete staviti navlažen kuhinjski ubrus kako biste produžili vreme kontakta. Nakon pola sata potrebno je isprati rastvor velikom količinom vode.
Ako je buđ već prodrla duboko u spojnicu, jedino rešenje jeste zamena materijala. Da biste to izbegli, treba aktivno sprečavati nastanak buđi. Redovno provetravajte prostoriju u tu svrhu. Ako nemate prozor, od pomoći može biti odvodni ventilator. Takođe vam savetujemo da gumenim brisačem obrišete mokre površine nakon tuširanja kako biste brzo odveli vlagu.
Čišćenje silikonskih spojnica
Silikonske spojnice najčešće se koriste između umivaonika i zidnih pločica. Nešto su osetljivije od spojnica izrađenih od maltera, pa treba obratiti posebnu pažnju prilikom čišćenja. Pri upotrebi paročistača treba ih samo tretirati parom, jer mehaničko ribanje upotrebom snažne mlaznice može brzo da ošteti površinu. Buđ se takođe može pojaviti u silikonskim spojnicama. Ako je buđ već prodrla u materijal, obično se više isplati zameniti spojnicu nego je čistiti.