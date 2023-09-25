Čišćenje pločica
Pločice su jedna od najpopularnijih podnih obloga iz dobrog razloga: Teško se habaju i, u većini slučajeva, lako se održavaju. Ipak, postoji nekoliko stvari koje treba razmotriti tokom čišćenja pločica.
Pravilno čišćenje različitih tipova pločica
Postoji bezbroj tipova pločica. Da bi se one očistile što efikasnije, važno je najpre pravilno utvrditi materijal od koga su pločice napravljene. Najuobičajeniji tip su keramičke pločice, poput porcelanskih, glaziranih i neglaziranih, terakota i klinker pločica. Osnovna komponenta svih pločica dostupnih na tržištu je glina koja se, u zavisnosti od tipa, sastoji od različitih agregata i peče na različitoj temperaturi. Ipak, u privatnim kućama se često mogu naći pločice od prirodnog i veštačkog kamena, a kod njih je u procesu čišćenja potrebno biti posebno obazriv.
Glazirane pločice
Glaziranim pločicama se generalno smatraju keramičke pločice po čijoj je površini nanet premaz nalik staklu. Tako se postiže glatka, zatvorena površina i skoro neograničen spektar tekstura i boja. Glazirane pločice su karakteristične po tome što ivice i gornji sloj imaju različitu boju. Zahvaljujući njihovoj glatkoj površini, glazirane pločice se obično lakše čiste i ne zahtevaju posebnu negu.
Keramičke pločice
Zahvaljujući svojoj robusnosti i vizuelnom izgledu, keramičke pločice su sve češće izbor za podne obloge u životnom prostoru. Keramičke pločice su raspoložive kao svilenkasto-mat, polirane do visokog sjaja, sa teksturom (npr. izgled škriljca) ili štampane (npr. izgled drveta). Keramičke pločice su obično cele u istoj boji i za njih je specifično da izgledaju isto sa svih strana. Jedini izuzetak su štampane keramičke pločice.
Keramičke pločice imaju mikroporoznu površinu i zato je najbolje čistiti ih krpom od mikrofibera, čija sitna vlakna mogu zahvatiti sićušna neravna područja na površini. S druge strane, ista procedura primenjuje se i kod glaziranih pločica.
Kod pločica sa teksturom preporučujemo brisanje jednom po dužini i popreko preko površine – tako postižete odlične rezultate čišćenja po celoj dubini teksture. Podna obloga je otporna na većinu alkalija i kiselina, kao i na organske rastvarače. Keramičkim pločicama nije potrebna neka posebna nega osim pravilnog čišćenja.
Pločice od prirodnog i veštačkog kamena
Prirodni kamen obuhvata, na primer, granit, mermer, jurski kamen i škriljac. Plastični kamen sadrži minerale (obično cement) ili materijale vezane smolom koji su proizvedeni uz upotrebu agregata, kao što su pesak, obluci, mermer i drugi materijali. Najčešće korišćene vrste plastičnog kamena su, na primer, veštački kamen, agregatni beton ili Agglo mermer.
Kiseli deterdženti (pH vrednosti < 7) ili kućna sredstva poput sirćeta ili limunske kiseline koriste se za mineralnu nečistoću, poput rđe, kamenca ili ostatke cementa. Kako su mnoge pločice od prirodnog i plastičnog kamena osetljive na kiseline, preporučujemo da pre njihove upotrebe izvršite testiranje. Da biste to uradili, uzmite kiselo sredstvo za čišćenje i nanesite nekoliko kapi kiseline na površinu koja nije upadljiva. Ako kiselina počne da peni, kamen je osetljiv na kiseline i ne sme se tretirati kiselim deterdžentima.
Čišćenje pločica u samo dva koraka
Najpopularniji način čišćenja je kombinacija usisavanja i brisanja mokrom krpom. U prvom radnom koraku, slobodna nečistoća, kao što su prašina i dlake, sakuplja se standardnim ili robotskim usisivačem. Ako se podne pločice nalaze napolju ili na nekom izuzetno zaprljanom mestu, kao što je garaža idealan je višenamenski usisivač.
Nakon toga se površina briše brisačem za pod ili mopom. Idealno bi bilo da redovno cedite krpu za brisanje koristeći presu za ceđenje, jer tako najviše izbegavate direktan kontakt sa nečistoćom. Prvo, trebalo bi da prođete duž ivica u celoj sobi, a zatim krenete od najdaljeg ugla i ravnomernim potezima nastavite da se krećete ka vratima.
Uz malo vežbe, ovom mehaničkom radnjom čišćenje ide vrlo brzo, ali proces ipak ima nekoliko mana: Uporna nečistoća se onda mora dodatno tretirati kako bi se oslobodila. Presušene mrlje u kuhinji se obično ne mogu očistiti u prvom potezu. Većina čistača za pod koristi relativno veliku količinu vode, pa je površinama potrebno isto tako relativno više vremena da se osuše.
Skidanje sivila s pločica
Ako su popločani podovi dugo bili nepravilno čišćeni, na primer, ako je korišćeno previše deterdženta ili sredstva za negu, one su verovatno posivele. Zbog toga počinju da se formiraju slojevi nečistoće i deterdženta koji tokom vremena izgledaju vrlo neugledno. Da bi se to sivilo uklonilo, prvi ciklus čišćenja treba da bude samo toplom vodom. Ako se tokom te faze čišćenja na površini prljave vode pojavi pena, to je znak da je stari sloj deterdženta skinut. U tom slučaju, ponovite proces dok ne prestane da se formira pena. Alternativno se mogu upotrebiti i melaminski sunđeri, kao dobra opcija za skidanje sivila.
Saveti stručnjaka
Bez obzira na to da li postoji sivilo ili ne, preporučujemo da prvo obradite malo područje na površini koja nije upadljiva i da, pošto se ona osuši, pokušate da uvidite razliku između nje i površine koja nije čišćena. Ako vam nije poznat brend podne obloge koju imate, vredi pogledati uputstva za čišćenje i negu proizvođača te podne obloge.
Uklanjanje sloja kamenca sa pločica
Kamenac nije problem koji se javlja samo u kupatilima: Beo sloj kamenca može se povremeno pojaviti i nakon čišćenja ako je voda bila puna krečnjaka. Sloj kamenca posebno je vidljiv na tamnim pločicama i često ga možete primetiti kada su površine po kojima se često hoda izlizane cipelama i počinju da poprimaju sivilo.
Da biste uklonili sloj kamenca upotrebite kiselo sredstvo za sanitarije. Alternativno, možete upotrebiti kućna sredstva, poput sirćeta i limunske kiseline. Kada koristite kisela sredstva, fuge između pločica bi prethodno trebalo nakvasiti kako ih deterdžent ne bi oštetio. Za to je dovoljno da celu površinu nakvasite čistom vodom. Sredstvo se rastvara u vodi prema uputstvu i nanosi četkom. Dok deluje, približno oko pet minuta, površina se može dodatno obrađivati četkom, a rastvor za čišćenje ne sme da se osuši. Zatim površinu treba ponovo prebrisati podnim brisačem ili mopom, sve dok se sav deterdžent ne pokupi. Tokom brisanja promenite vodu nekoliko puta. Ako su slojevi kamenca baš tanki, u određenim okolnostima, dovoljno je prebrisati pod jednom ili dva puta kiselim sredstvom za sanitarije i zatim isprati čistom vodom.
Higijensko čišćenje paročistačem
Prava alternativa za mehaničke brisače podova su paročistači. Oni proizvode vruću paru i zato su posebno higijenski. Zahvaljujući visokoj temperaturi, uklanja se 99,99% bakterija i virusa, bez upotreba bilo kakvih deterdženata. Vruća para oslobađa zalepljene nečistoće i uklanja masnoću, što znači da snaga paročistača postaje očigledna u kuhinji. Paročistači su pogodni za osobe sklone alergijama i porodice s malom decom koji ne smeju da budu u kontaktu sa agresivnim sredstvima za čišćenje na podu. Kako u proizvodnji pare dolazi do demineralizacije vode, para ne ostavlja za sobom tragove kamenca ili brisanja. Zahvaljujući toploti, pod se suši brzo i po njemu se odmah može hodati.
Za čišćenje pločica koriste se odgovarajuće navlake za podnu ili ručnu mlaznicu. Kao i kod naknadnog brisanja, na keramičkim pločicama koristi se navlaka od mikrofibera. Dok para izlazi, pomerajte podnu ili ručnu mlaznicu s jedne u drugu stranu brzim potezima zahvatajući i deo prethodnog poteza. Dok to radite, oslobađa se samo ona količina pare koja je potrebna da se nečistoća oslobodi. Oslobođenu nečistoću upija krpa; zato je zaprljane podloge potrebno često menjati. Za čišćenje fuga, pomerajte podnu mlaznicu gore-dole i napred-nazad (unakrsno) preko područja koje se čisti. Da bi se fuge dubinski očistile, moraju se čistiti jedna po jedna.
Tokom prvog ciklusa čišćenja paročistačem, mogu se javiti tragovi. Njih stvaraju ostaci deterdženta i mogu se obrisati prelaženjem paročistačem nekoliko puta.
Brzo i jednostavno: Električni čistač podova
Podne pločice čiste se posebno brzo i temeljno električnim čistačem podova. Valjci za čišćenje na uređaju s lakoćom oslobađaju upornu nečistoću. Prljava voda se sakuplja u zasebnom rezervoaru, pa vam je čista voda uvek na raspolaganju za brisanje. Najbolji rezultat se postiže kombinovanjem posebno osmišljenog deterdženta koji je pogodan za pločice, kamen i prirodni kamen.