Čišćenje pločica u samo dva koraka

Najpopularniji način čišćenja je kombinacija usisavanja i brisanja mokrom krpom. U prvom radnom koraku, slobodna nečistoća, kao što su prašina i dlake, sakuplja se standardnim ili robotskim usisivačem. Ako se podne pločice nalaze napolju ili na nekom izuzetno zaprljanom mestu, kao što je garaža idealan je višenamenski usisivač.

Nakon toga se površina briše brisačem za pod ili mopom. Idealno bi bilo da redovno cedite krpu za brisanje koristeći presu za ceđenje, jer tako najviše izbegavate direktan kontakt sa nečistoćom. Prvo, trebalo bi da prođete duž ivica u celoj sobi, a zatim krenete od najdaljeg ugla i ravnomernim potezima nastavite da se krećete ka vratima.

Uz malo vežbe, ovom mehaničkom radnjom čišćenje ide vrlo brzo, ali proces ipak ima nekoliko mana: Uporna nečistoća se onda mora dodatno tretirati kako bi se oslobodila. Presušene mrlje u kuhinji se obično ne mogu očistiti u prvom potezu. Većina čistača za pod koristi relativno veliku količinu vode, pa je površinama potrebno isto tako relativno više vremena da se osuše.