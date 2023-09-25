Čišćenje kupatila: Nečistoća i kamenac nemaju šanse

Koliko često treba čistiti kupatilo?

Uglavnom, koliko često treba čistiti kupatilo zavisi od toga koliko često se koristi. Jednočlano domaćinstvo pravi manje nečistoće nego porodica sa mnogo članova, pa se na osnovu toga utvrđuje i potrebna učestalost čišćenja. Ako je moguće, celo kupatilo bi trebalo temeljno očistiti najmanje jednom nedeljno. Dobro je ukloniti ostatke sapuna i paste za zube iz umivaonika što je pre moguće i brisati slavine na svakih nekoliko dana kako bi se sprečilo formiranje kamenca. Najbolje je nakon svakog pranja ruku prebrisati slavinu mekom krpom – tako se mrlje uopšte ne bi ni pojavile.

Temeljnim ispiranjem i sušenjem površina nakon svake upotrebe vaša tuš-kabina i kada ostaće duže čiste. Za uklanjanje dlaka i prašine sa podova, najčešće je dovoljno usisavanje na svakih nekoliko dana. Pored toga, za uklanjanje uporne nečistoće sa pločica potrebno je brisati ih mopom na nedelju do dve.