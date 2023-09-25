Čišćenje kupatila: Nečistoća i kamenac nemaju šanse
Ne postoji prostorija u kući u kojoj su čistoća i higijena toliko važni kao što je kupatilo. Mnogo je različitih mišljenja o tome kako se pravilno čiste šolja, pločice, kada, tuš-kabina, umivaonici i sve drugo. Uz ove stručne savete, nečistoća i okoreli kamenac u kupatilu nemaju šanse.
Brzo i lako čišćenje: Najbolji saveti za čisto kupatilo
Bilo da se radi o funkcionalnoj, ozidanoj tuš-kabini ili ogromnoj hidromasažnoj kadi, održavanje kupatila čistim je od najveće važnosti za mnoge ljude. Pored sveukupnog vizuelnog utiska, razlozi za čišćenje kupatila su i higijenski: Nedovoljni nivo čistoće omogućava bakterijama i gljivicama da se lako razvijaju i stvore plesan. Velika vlažnost i toplota pružaju za ovo savršene uslove, pa je važno redovno čišćenje površina, ozidanih tuš-kabina, šolja i pločica.
Koliko često treba čistiti kupatilo?
Uglavnom, koliko često treba čistiti kupatilo zavisi od toga koliko često se koristi. Jednočlano domaćinstvo pravi manje nečistoće nego porodica sa mnogo članova, pa se na osnovu toga utvrđuje i potrebna učestalost čišćenja. Ako je moguće, celo kupatilo bi trebalo temeljno očistiti najmanje jednom nedeljno. Dobro je ukloniti ostatke sapuna i paste za zube iz umivaonika što je pre moguće i brisati slavine na svakih nekoliko dana kako bi se sprečilo formiranje kamenca. Najbolje je nakon svakog pranja ruku prebrisati slavinu mekom krpom – tako se mrlje uopšte ne bi ni pojavile.
Temeljnim ispiranjem i sušenjem površina nakon svake upotrebe vaša tuš-kabina i kada ostaće duže čiste. Za uklanjanje dlaka i prašine sa podova, najčešće je dovoljno usisavanje na svakih nekoliko dana. Pored toga, za uklanjanje uporne nečistoće sa pločica potrebno je brisati ih mopom na nedelju do dve.
Savet
Vodena para se nakon kupanja ili tuširanja može kondenzovati na prozorima kupatila, pa bi se tako tokom vremena mogla formirati buđ. Obavezno redovno provetravajte kupatilo kako bi vlaga mogla da izađe. Prozore bi trebalo brisati na nekoliko meseci.
Zadaci čišćenja i karakteristike čišćenja kupatila
Iako se pločice i keramika generalno lakše čiste, prilikom čišćenja kupatila treba imati nekoliko stvari na umu. Organske materije, poput peruti, dlaka, fecesa i ostataka sapuna, jednako su problematični kao i mineralna nečistoća poput običnog i urinskog kamenca, promene boje WC šolje i rđe. Samo brisanje često nije dovoljno da bi se te nečistoće uklonile, što je razlog za čestu upotrebu agresivnih deterdženata, kao što su sredstva za pranje WC šolja ili kiseline, kao i veliko fizičko angažovanje. Međutim, sve to može oštetiti osetljivi površinski sloj ako se koristi nepravilno.
Uz prava sredstva za čišćenje i sredstva iz domaće radinosti, savete za primenu i uređaje, možete imati čisto kupatilo za kratko vreme – bez zamornog ribanja.
Uklanjanje kamenca u kupatilu
Na svim predmetima koji su u redovnom kontaktu sa vodom tokom vremena se formira kamenac. Nije čudo što su uglavnom kupatila najčešća mesta na kojima se kamenac nalazi, prekrivajući armaturu, pločice i tuš-kabinu. Međutim, uz jednostavni materijal i nekoliko saveta, uporne formacije se lako mogu ukloniti i pritom sprečiti formiranje novog kamenca.
Kako se formira kamenac?
Voda koja sadrži krečnjak ima izuzetno visok nivo kalcijum karbonata, koji nastaje prolaskom podzemne vode kroz krečnjački kamen. Što je veća njegova koncentracija, voda je tvrđa i više kamenca se formira na površinama sa kojima dolazi u kontakt. Uporne naslage kamenca formiraju se najviše dok se voda greje ili isparava, što dovodi do stvaranja belih mrlja posebno na armaturi, umivaonicima, pločicama i slavinama u kupatilu.
Uklanjanje mrlja od kamenca paročistačem
Ako naslage kamenca još uvek nisu previše debele, mogu se vrlo lako ukloniti paročistačem – bez zamornog ručnog ribanja. Za to je potrebna mala mlaznica i okrugla četka. Kako se hromirana i inoks oprema ne bi ogrebala, bolje je čistiti osetljive površine isključivo malom mlaznicom. Držite mlaznicu direktno na površini koja je zahvaćena kamencem i uparavajte je dok kamenac ne nestane. Ako ne uspete da uklonite uporni kamenac ili se on nalazi na nezgodnom mestu, na mlaznicu možete postaviti okruglu četku: Onda možete istrljati površinu dok i dalje imate moćni udar pare. Čak i najupornije mrlje od kamenca mogu se ukloniti direktnim uparavanjem i energičnim ribanjem.
Ako je sloj kamenca veoma debeo, na tu površinu možete naneti sredstvo za čišćenje sa limunom. Sačekajte pola sata, a zatim tretirajte površinu paročistačem. Naslagu kamenca trebalo bi da je sada lakše ukloniti.
Najbolja kućna sredstva u borbi protiv kamenca
Uklanjanje kamenca sa aluminijuma praškom za pecivo
Prašak za pecivo je korisno rešenje za mnoge stvari u kući, pa čak i za uklanjanje kamenca sa aluminijuma na primer. Za to je potrebno da pomešate vodu i prašak za pecivo tako da dobijete gustu pastu. Utrljajte pastu na zahvaćeno područje, ostavite kratko da deluje i onda isperite čistom vodom ili pokupite vlažnom krpom.
Sporedni pozitivan efekat praška za pecivo je da on neutrališe neprijatne mirise u kupatilu i čak pomaže kod začepljenih odvoda.
Uklanjanje kamenca sirćetom
Sirće je takođe pogodno kućno sredstvo za borbu protiv naslaga kamenca. Sirćetna esencija se može koristiti nerastvorena, ako je reč o teškim naslagama kamenca, ili rastvorena u vodi za slabiji kamenac. Limunska kiselina ima isti efekat, pa se može koristiti na isti način. Postupak se sastoji od toga da natopite pamučnu ili mikrofiber krpu sirćetom ili limunskom kiselinom, a zatim istrljate površinu zahvaćenu kamencem, poput armatura. Ostavite da deluje neko vreme ili preko noći, zatim isperite temeljno čistom, hladnom vodom. Nakon toga sve osušite čistom krpom. Kiselina u sirćetu je takođe korisna i protiv upornog urinskog kamenca.
Savet: Trik sa balonom može vam pomoći da uklonite uporni kamenac sa slavine.
Uklanjanje kamenca pastom za zube
Za skidanje kamenca sa slavina može vam pomoći i pasta za zube i stara četkica. Namažite naslage pastom za zube, ostavite kratko da deluje, a zatim istrljajte četkicom za zube i isperite vodom. Pasta za zube deluje kao abrazivno sredstvo, vraća sjaj hromiranim i aluminijumskim površinama.
Oprez: Neki materijali su osetljivi na kiseline, uključujući mermer i prirodni kamen. Zbog toga na njima nemojte koristiti sirće i limunsku kiselinu. Prašak za pecivo je za njih bolja opcija.
Uklanjanje kamenca deterdžentom
Ako želite da za uklanjanje upornih naslaga kamenca koristite deterdžent, biće vam potreban kiseli deterdžent čija je pH vrednost između 1 i 4.. Pogodnost sredstva koje bi bilo najbolje upotrebiti zavisi od površine. Najbolje je testirati deterdžent na neupadljivom mestu pre nego što ga upotrebite na celoj površini. Jake kiseline (sa nižim pH) mogu nagrizati razne površine, kao što su one od baznih metala, ali i cementne fuge, eloksirani aluminijum i plastiku. Zato koristite deterdžente koji su što je moguće blaži i testirajte ih da vidite da li se sa njima može postići zadovoljavajući efekat. Na tržištu postoje i sanitarna sredstva koja imaju ekološki sertifikat, poput EU Ecolabel. Ne samo što su bolja za životnu sredinu, već su u odnosu na proizvode bez sertifikata bolja i prema materijalima.
Saveti za sprečavanje formiranja kamenca:
-
Sušenje pomaže: Armaturu u tuš-kabinama, ozidanim kabinama ili kadama, kao i pločice i staklene površine trebalo bi uvek osušiti nakon upotrebe, na primer mikrofiber krpom ili mekim sunđerom.
-
Ako žurite i nemate vremena ništa da osušite, isperite tuš kabinu, kadu i armaturu hladnom vodom. Hladna voda, za razliku od tople, stvara manje kamenca.
-
Redovno uparavanje armature i sličnog paročistačem sprečiće formiranje kamenca u budućnosti, jer je tokom proizvodnje pare voda demineralizovana, odnosno para ne ostavlja za sobom krečnjak i tragove.