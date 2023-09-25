Čišćenje parketa i laminata

Suvo čišćenje usisivačem i pajalicom

Pre vlažnog brisanja sa parketa i laminata treba ukloniti nevezalu prljavštinu, npr. životinjsku dlaku, usisivačem, metlom ili pajalicom. U suprotnom će se voda upotrebljena za brisanje pomešati s prljavštinom i izazvati tragove ili sitne ogrebotine na podu pri brisanju. Prljavštinu takođe možete posebno lako obrisati robotom usisivačem, pa imate vremena da obavite druge poslove čišćenja ili se opustite.

Pri usisavanju drvenih podova važno je koristiti odgovarajući nastavak. Mnogi usisivači dolaze sa posebnim nastavkom za tvrde podove ili dodatnim nastavkom za parket. Oni najčešće imaju malu četku u obliku venca izrađenu od prirodne dlake koja štiti osetljive drvene podove od ogrebotina.

Nakon toga možete početi s vlažnim čišćenjem, bilo na uobičajen način briskom, krpom od mikrovlakana ili čistačem podova. Postoje još roboti usisivači koji sakupljaju nevezalu prljavštinu i vlažno brišu podove u isto vreme pričvršćivanjem vlažne krpe od mikrovlakana na uređaj. Zahvaljujući tome, prethodno usisavanje i brisanje možete prepustiti robotu. Ako koristite brisko ili krpu od mikrovlakana, obavezno ih dobro iscedite pre brisanja poda, tako da na što manje vlage preostane na drvenom podu, kako bi se osušio za nekoliko minuta. Pri izboru tkanine za brisanje najbolje je koristiti mikrovlakna: ova vlakna imaju bolje mehaničko dejstvo i vezuju prljavštinu, čak i kada ne koristite sredstvo za čišćenje. Kod uljenih i voskiranih parketa poželjno je koristiti jelensku kožu ili krpe od viskoze ili pamuka kako biste zaštitili površine koje brišete.