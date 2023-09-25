Čišćenje parketa i laminata
Bilo u dnevnoj ili spavaćoj sobi, u trpezariji ili hodniku: drveni podovi od parketa ili laminata stvaraju prijatnu atmosferu i veoma se lako čiste u poređenju s tekstilnim podovima. O čemu treba voditi računa tokom čišćenja i kako se uklanjaju neželjeni tragovi bez oštećenja skupog poda, sledi pregled najboljih saveta za prelep drveni pod.
Parket, laminat i slično: o čemu treba voditi računa pri čišćenju?
Kada govorimo o drvenim podovima, postoji razlika između parketa, brodskog poda i laminata. Parket i brodski pod izrađeni su u celosti od drveta, dok je laminat izrađen od mešavine materijala s vlaknastom pločom. Ove obloge izgledaju veoma slično, ali imaju tačno određena svojstva:
Parket i brodski pod
Parket je dostupan s različitim načinima sloga, npr. u vidu brodskog poda, mozaika ili riblje kosti. Brodski pod se ne razlikuje od parketa, ali su daske izrađene od drveta uobičajene dužine, pa su stoga mnogo duže nego daščice kod poda od parketa. Kod obe podne obloge presudan je način zaštite površine: mogu biti voskirani, uljeni ili lakirani. Voskirani parket štiti se voskom, pri čemu drvo poprima završnu obradu od mat do visokog sjaja. Uljani parket štiti se uljem, kada su šire spojnice bolje zaštićene od vlage. Lakirani parket smanjuje prodor vlage i prljavštine, ali ovaj način zaštite ne sprečava prodor vode u spojnice i duboke ogrebotine. Stoga je parket osetljiv na vlagu. To znači da je pri čišćenju potrebno paziti da što manje vlage zaostane na podu. Ovo nazivamo vlažnim čišćenjem. Osim toga, drveni podovi mogu nabubriti ili se skupiti, zavisno od vlažnosti.
Laminat
Laminat se obično polaže tako da podseća na drvo, ali je dostupan i sa šarom u vidu pločica ili kamena. Čine ga podloga od vlaknaste ploče, ukrasni sloj i završni sloj prozirne melaminske smole, tzv. prekrivni sloj. Površina je otporna na ogrebotine i lako se čisti. Međutim, ivice su obično osetljive na vlagu, posebno ako laminat nije pravilno postavljen. Zato ovu podnu oblogu čistite vlažnim postupkom samo uz minimalnu količinu vlage, a isto važi i za parket.
Suvo čišćenje usisivačem i pajalicom
Pre vlažnog brisanja sa parketa i laminata treba ukloniti nevezalu prljavštinu, npr. životinjsku dlaku, usisivačem, metlom ili pajalicom. U suprotnom će se voda upotrebljena za brisanje pomešati s prljavštinom i izazvati tragove ili sitne ogrebotine na podu pri brisanju. Prljavštinu takođe možete posebno lako obrisati robotom usisivačem, pa imate vremena da obavite druge poslove čišćenja ili se opustite.
Pri usisavanju drvenih podova važno je koristiti odgovarajući nastavak. Mnogi usisivači dolaze sa posebnim nastavkom za tvrde podove ili dodatnim nastavkom za parket. Oni najčešće imaju malu četku u obliku venca izrađenu od prirodne dlake koja štiti osetljive drvene podove od ogrebotina.
Nakon toga možete početi s vlažnim čišćenjem, bilo na uobičajen način briskom, krpom od mikrovlakana ili čistačem podova. Postoje još roboti usisivači koji sakupljaju nevezalu prljavštinu i vlažno brišu podove u isto vreme pričvršćivanjem vlažne krpe od mikrovlakana na uređaj. Zahvaljujući tome, prethodno usisavanje i brisanje možete prepustiti robotu. Ako koristite brisko ili krpu od mikrovlakana, obavezno ih dobro iscedite pre brisanja poda, tako da na što manje vlage preostane na drvenom podu, kako bi se osušio za nekoliko minuta. Pri izboru tkanine za brisanje najbolje je koristiti mikrovlakna: ova vlakna imaju bolje mehaničko dejstvo i vezuju prljavštinu, čak i kada ne koristite sredstvo za čišćenje. Kod uljenih i voskiranih parketa poželjno je koristiti jelensku kožu ili krpe od viskoze ili pamuka kako biste zaštitili površine koje brišete.
Vlažno čišćenje čistačima podova
Budući da su parket i laminat osetljivi na vlagu, važno je koristiti što manje vode pri čišćenju. U suprotnom obloga može nabubriti i trajno se oštetiti. Dostupni su posebni čistači podova za nežno vlažno brisanje. Za sobom ostavljaju minimalnu količinu preostale vlage koja se suši u roku od nekoliko minuta. Osim toga, zamorno ispiranje i ceđenje briska postaje stvar prošlosti.
Pre brisanja čistačem podova očistite prašinu i krupnu nečistoću s drvenih podova. Kod modela s funkcijom usisavanja nije potrebno čak ni prethodno očistiti podove usisivačem.
Zatim počnite s vlažnim čišćenjem. Najbolji način jeste dodavanje sredstva za čišćenje drvenih podova u čistu vodu. Tokom brisanja treba polako prelaziti čistačem podova napred-nazad u potezima koji se preklapaju. Tako ćete ravnomerno očistiti pod i neće ostati tragovi. Drvena površina najčešće je suva u roku od dva minuta. Ako nakon tog vremena i dalje vidite vlažna područja, savetujemo vam da ih ručno obrišete mekom krpom.
Saveti za rad s čistačima podova
- Najbolje je brisati unazad ka vratima. Tako nećete biti prinuđeni da stanete na mesta koja su već očišćena pre nego što se osuše.
- Ako ima ostataka starog sredstva za čišćenje, to se može odraziti na rezultat čišćenja. Ako prvi put koristite čistač podova, možda ćete morati intenzivnije da očistite pod. U tom slučaju najpre obrišite pod bez upotrebe sredstva za čišćenje, kako bi se eventualni ostaci potpuno razložili.
- Pri prelasku na druge površine, npr. sa laminata ili parketa na pločice, prvo temeljno isperite valjke ili ih čak zamenite drugim parom.
- Nemojte se predugo zadržavati na jednom području, kako pod ne bi postao suviše vlažan.
- U slučaju uljenih ili voskiranih drvenih podova treba izbegavati predugo zadržavanje na jednom mestu, inače biste mogli da uklonite ulje ili vosak iz drveta.
- Treba proveriti otpornost prema vodi kod osetljivih podova, npr. nezaštićenih plutenih podova.
Brisanje parketa i laminata paročistačem
Parket i laminat takođe možete obrisati paročistačem. Upotrebite nastavak za podove s krpom od mikrovlakana i brzo pomerajte paročistač napred-nazad uz kratke mlazove pare. Tokom ovog postupka koristite samo onoliko pare koliko je potrebno da razložite prljavštinu. Takođe nemojte predugo zadržavati nastavak iznad jednog mesta, kako na drvenom podu ne bi zaostale barice. Ako na uređaju možete regulisati protok pare, izaberite najnižu moguću količinu pare. Načelno bi drvene podove trebalo čistiti parom samo ako su pravilno postavljeni, kada vlaga ne može prodreti u spojnice i nezaštićene ivice. Inače postoji opasnost da će pod nabubriti.
Stvar je izboru odgovarajućeg sredstva za čišćenje
Kako vaši drveni podovi ne bi bili samo čisti, već i dobro održavani, možete koristiti sredstvo za čišćenje koje pored sastojka za čišćenje takođe sadrži sastojak za negu. Odgovarajuća oprema za dati drveni pod zavisi od načina na koji je pod zaštićen:
Lakirani drveni podovi: sredstvo za čišćenje sa zaštitom od vlage najbolje je rešenje za temeljno a ujedno nežno čišćenje, osvežavanje i negu lakiranih drvenih podova (parket, pluta i laminat). Ima impregnirajuće dejstvo, zahvaljujući kom drveni pod upija manje vlage. Stoga drvo nije samo zaštićeno od bubrenja, već i od nove prljavšine.
Uljeni/voskirani drveni podovi: sredstvo za čišćenje sa posebnim sastojkom za negu koje za sobom ostavlja polumat sjaj, štiti pod od vlage i ne ostavlja tragove odličan je izbor za negu i čišćenje uljenih i voskiranih podova. Ipak, u tom slučaju takođe se treba pridržavati uputstva za doziranje, jer se pri čestoj upotrebi sredstava za negu obrazuje lepljivi sloj na drvetu koji vezuje prašinu. Za uljene i voskirane drvene podove nemojte koristiti bazna sredstva za čišćenje, npr. višenamenska sredstva, jer ona izvlače previše sredstva za negu iz drveta.
Ako i dalje ima tragova na podu nakon brisanja, verovatno ste upotrebili preveliku količinu sredstva za čišćenje. Manje korišćena mesta često poprime sivu boju, jer suviše debeo zaštitni sloj vezuje prašinu. Ova mesta treba obrisati prvo i to samo vodom. Zatim negujućim sredstvom za brisanje očistite mesta koja se više koriste.
Savet: ako niste sigurni koje je sredstvo za čišćenje prikladno za vaš pod, proverite na neupadljivom mestu. Dodatne informacije o čišćenju i održavanju odgovarajuće podne obloge neretko su navedene u proizvođačevom uputstvu za negu i održavanje podne obloge.
Hitno: uklanjanje mrlja s parketa i laminata
Mrlje na drvenim podovima mogu se podeliti u dve kategorije: površinske mrlje i mrlje koje su već prodrle u drvo.
Čim tečnosti poput crnog vina ili soka dospeju na drveni pod, treba ih pokupiti upijajućom krpom. Površinske mrlje, npr. ostaci hrane ili tragovi đona cipele, obično se veoma lako uklanjaju pomoću vlažne krpe od mikrovlakana.
U slučaju tvrdokornih zahvaćeno mesto možete očistiti univerzalnim sredstvom za čišćenje. Umesto univerzalnih sredstava za čišćenje možete koristiti kućna sredstva kao što su voda i sredstvo za pranje suđa, neutralni sapun ili malo omekišivača za rublje, gumicu za prljavštinu ili malo etil alkohola da biste npr. uklonili boje. Prljava mesta uvek brišite u smeru šare drveta, a zatim ih obrišite vodom.
Mrlje koje su zašle u drvo teško se uklanjaju, pa često najpre treba ukloniti vosak, ulje ili lak kako bi se došlo do mrlje. U tom slučaju najbolje je obratiti se specijalizovanoj firmi za čišćenje.