Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535, 500ml

Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 655 x 210
Anwendungsgebiete
  • Gewachste Holzböden
  • Holzböden mit Öl-Wachs-Finish