Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534, 500ml
Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 65 x 210
Videos
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
- Versiegeltes Parkett
- Laminatböden
- Korkböden