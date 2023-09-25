Čišćenje PVC-a i linoleuma

Čistiji podovi u samo dva koraka

Najpopularniji način čišćenja je kombinacija usisavanja i brisanja mokrom krpom. U prvom koraku se nevezana nečistoća, kao što su prašina i dlake, sakuplja običnim usisivačem. Zatim se pod briše čistačem za pod ili briskom. Najbolje je da redovno cedite krpu na cediljci, jer tako u najvećoj mogućoj meri sprečavate direktan kontakt sa prljavštinom. Čišćenje najpre treba obaviti duž ivica prostorije, a zatim krenuti od najudaljenijeg ugla i nastaviti ka vratima u ravnomernim potezima.

Uz malo vežbe možete koristiti ovaj mehanički način za brzo čišćenje, ali opisani postupak ipak ima nekoliko mana: Tvrdokornu nečistoću treba preći u više poteza kako bi se razmekšala. Većina čistača za pod nanosi relativno veliku količinu vode tokom čišćenja, pa podovima treba određeno vreme da se osuše.

Čišćenje robotskim usisivačem mnogo je praktičnije i iziskuje manje vode. Posebno su korisni modeli sa tri različita režima čišćenja: mokro, suvo i kombinovano: mokro i suvo.