Čišćenje PVC-a i linoleuma
Već dugo su PVC i linoleum među najpopularnijim podnim oblogama. Nakon što su neko vreme bili zapostavljeni, vraćaju se na velika vrata kao dizajnerska podna obloga. Ove podne obloge se po pravilu lako čiste, ali treba imati na umu nekoliko stvari.
Pravilno čišćenje otpornih podnih obloga
Dostupan je velik broj otpornih podnih obloga, pa na prvi pogled može biti teško razlikovati materijale. Tri podne obloge koje se najčešće koriste jesu PVC, linoleum i elastomeri. Podne obloge načelno se čiste na sličan način, ali uglavnom se razlikuju po osetljivosti na razna sredstva.
PVC pod
PVC se sastoji od polivinil hlorida i dostupan je u vidu listova, ploča i spojivih ploča. Materijal je veoma robustan i otporan na jake baze i mehanička naprezanja. Nasuprot tome, kisela sredstva za čišćenje mogu dovesti do promene boje. Treba biti pažljiv i s upotrebom organskih rastvarača. Srodne supstance, npr. pasta za obuću, čađ, tragovi flomastera i sl., mogu prodreti u podnu oblogu. PVC je osetljiv na pepeo cigarete i leteće varnice.
Linoleum
Linoleum je ekološki prihvatljiva alternativa PVC podovima, jer se ovaj materijal proizvodi od prirodnih sirovina poput lanenog ulja, mlevene plute ili drvnog brašna i prirodne smole. Ova podna obloga veoma sporo provodi toplotu pa se stoga često naziva toplom pod nogama. Za razliku od PVC-a linoleum je osetljiv na jaka bazna sredstva za čišćenje (pH vrednost > 10) i mehanička naprezanja. Zato je relativno otporan na organske rastvarače i pepeo cigareta. Linoleum poseduje svojstva regulacije vlage, ali je osetljiv na prekomernu vlagu.
Elastomerne/gumene podne obloge
Elastomerne podne obloge retke su u privatnim domovima, ali se često sreću u zajedničkim prostorijama zgrada, npr. stepeništa i perionice. Ova podna obloga je izuzetno otporna na habanje, ali je osetljiva na snažna bazna sredstva (pH vrednost > 10). Kisela sredstva za čišćenje mogu dovesti do promene boje, ali gumene podne obloge relativno su otporne na pepeo cigareta i varnice.
Utvrđivanje vrste podne obloge pomoću spajalice
Ako niste sigurni od kog je materijala izrađen pod, može vam pomoći tzv. ogled spajalicom. Najpre pronađite neupadljivo mesto u prostoriji. Upaljačem zagrevajte vrh ispravljene metalne spajalice oko pet sekundi. Utisnite vruć metalni vrh u podnu oblogu na oko tri sekunde i izvucite ga. Sada možete da utvrdite vrstu poda na osnovu izgleda rupe, ponašanja pri prodiranju i mirisa.
PVC pod
- Vruća spajalica relativno lako prodire u materijal.
- PVC pod će se istopiti na površini.
- Nastala rupa ima izbočine.
- Kada je obloga vruća, mogu se izvlačiti niti.
- Ostaci na spajalici gore i ostavljaju čađ za sobom.
- Prisutan je opor miris.
Linoleum
- Vruća spajalica relativno lako prodire u podnu oblogu.
- Linoleum se ne topi na površini.
- Površina je ugljenisana i ne nastaje izbočina.
- Oseća se miris izgorelog drveta ili lanenog ulja.
Čišćenje elastomerne (gumene) podne obloge
- Vruća spajalica teško prodire u podnu oblogu.
- Ne topi se površina elastomernog poda.
- Prisutna je mala rupa na licu mesta bez izbočina.
- Obično miriše na nagorelu gumu.
Čistiji podovi u samo dva koraka
Najpopularniji način čišćenja je kombinacija usisavanja i brisanja mokrom krpom. U prvom koraku se nevezana nečistoća, kao što su prašina i dlake, sakuplja običnim usisivačem. Zatim se pod briše čistačem za pod ili briskom. Najbolje je da redovno cedite krpu na cediljci, jer tako u najvećoj mogućoj meri sprečavate direktan kontakt sa prljavštinom. Čišćenje najpre treba obaviti duž ivica prostorije, a zatim krenuti od najudaljenijeg ugla i nastaviti ka vratima u ravnomernim potezima.
Uz malo vežbe možete koristiti ovaj mehanički način za brzo čišćenje, ali opisani postupak ipak ima nekoliko mana: Tvrdokornu nečistoću treba preći u više poteza kako bi se razmekšala. Većina čistača za pod nanosi relativno veliku količinu vode tokom čišćenja, pa podovima treba određeno vreme da se osuše.
Čišćenje robotskim usisivačem mnogo je praktičnije i iziskuje manje vode. Posebno su korisni modeli sa tri različita režima čišćenja: mokro, suvo i kombinovano: mokro i suvo.
Brže čišćenje električnim čistačem podova
Savremena alternativa jesu električni čistači podova, npr. uređaji iz linije Kärcher FC. Valjci za čišćenje od mikrovlakana okreću se brzinom od 500 obrtaja u minutu i s lakoćom uklanjaju upornu nečistoću. To je zapravo najveća prednost kod hrapavih površina na savremenim PVC i dizajnerskim podovima. Prljava voda sakuplja se u zasebnom rezervoaru, pa vam je čista voda uvek na raspolaganju za brisanje.
AB univerzalni čistač podova prikladno je za PVC podove, linoleum i elastomerne podne obloge. Zahvaljujući tome što uređaji rade s malom količinom sveže vode, dovoljna je i mala količina sredstva za čišćenje. Za hrapave podne obloge preporučujemo da čišćenje obavljate uzduž, a zatim popreko preko površine, kako biste bolje dubinski očistili površinu. Na podnim oblogama sa drvenom šarom uvek pratite šaru.
Higijensko brisanje paročistačem
Umesto mehaničkog brisača za podove možete koristiti paročistač. Paročistači proizvode vruću paru i zato su posebno higijenski. Zahvaljujući visokoj temperaturi, uklanjaju 99,99% bakterija i virusa bez upotrebe bilo kakvih hemijskih sredstava. Paročistači su stoga posebno podesni za osobe sklone alergijama i porodice s malom decom koja ne smeju dolaziti u dodir s agresivnim sredstvima za čišćenje na podu. Kako u proizvodnji pare dolazi do demineralizacije vode, para ne ostavlja za sobom tragove kamenca ili brisanja nakon čišćenja. Zahvaljujući toploti, pod se suši brzo i po njemu se ubrzo ponovo može hodati.
Za čišćenje pločica koristite odgovarajuće navlake za podnu ili ručnu mlaznicu. Dok para izlazi, pomerajte podnu ili ručnu mlaznicu levo-desno brzim pokretima uz blago preklapanje poteza. Na taj se način oslobađa samo količina pare potrebna da se nečistoća razloži. Savetujemo vam da hrapave podne obloge brišete dijagonalno kako biste ih dubinski očistili. Redovno menjajte prljave navlake.
Čišćenje prljavštine koja se često javlja na PVC-u i linoleumu
Ostaci sredstva za brisanje
Ako ste tokom dužeg perioda koristili previše proizvoda za mokro brisanje podova, može se obrazovati sloj. Vremenom se čestice prljavštine talože u ovim slojevima, što za posledicu ima neugledan izgled. Ostaci proizvoda za brisanje najbolje se uklanjaju električnim čistačem podova i vrućom vodom (maks. 60 °C). Pređite površinu više puta uzduž i popreko bez upotrebe sredstva za čišćenje. Ponavljajte postupak sve dok više nema pene u rezervoaru za prljavu vodu.
Čišćenje po završetku radova
Ako ste krečili ili renovirali prostoriju, treba ukloniti zaprljanja. Tokom gradnje često se koriste oznake olovkom kao orijentacija, koje se lako skidaju gumicom. Mrlje od boje nakon krečenja možete ukloniti drvenim klinom ili toplom vodom i mekim sunđerom. Mrlje od laka i ostatke lepkova možete ukloniti sa linoleuma i elastomera pomoću organskih rastvarača, kao što je npr. univerzalni odstranjivač mrlja; PVC u određenim okolnostima može biti osetljiv na odstranjivač, pa ga prvo isprobajte na neupadljivom mestu.
Uklanjanje migriralih nečistoća
Posebno kod PVC podova, ali i kod drugih vrsta obloga, supstance kao što su pasta za obuću, tragovi flomastera i prehrambene boje mogu migrirati u podnu oblogu. Ako proces nije suviše odmakao, mrlju možete pažljivo ukloniti rastvaračem kao što je univerzalni odstranjivač mrlja. Kao kućno sredstvo za izbeljivanje možete koristiti 3-procentni hidrogen. U mnogim slučajevima više nije moguće ukloniti prodrlu prljavštinu.
Uklanjanje mrlja od voska
Različite mrlje mogu otupeti izgled podne obloge i često se moraju skidati pojedinačno. Mrlje od voska mogu se otopiti i pokupiti kuhinjskim ubrusom. Najbolje je sipati vruću vodu preko voska ili ga otopiti fenom za kosu ili paročistačem. Oprez: PVC je otporan na toplotu, ali ipak najpre izvršite probu na neupadljivom mestu.