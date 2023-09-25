Lako čišćenje tepiha

Redovno usisavanje

Nevezano za dužinu flora tepih treba temeljno usisati makar jednom nedeljno. Usisivači obično dolaze s preklopnim nastavkom za podove kod koga možete izabrati postavku za tvrde podove i postavku za tepihe i staze. Na tepisima s visokim florom možete koristiti glatku četku za tepih, inače se vlakna mogu odvojiti. Za takstilne podne obloge, npr. itisone, možete dobiti bolji rezultat pomoću turbomlaznice. Opšte pravilo glasi: pri usisavanju radite polako i pomerajte nastavak ravnomerno po podu.

Ako dom delite s decom ili ljubimcima, savetujemo vam da povremeno koristite akumulatorsku metlu ili akumulatorski usisivač za brzo čišćenje. Nemate vremena? Robot usisivač može da obavi posao umesto vas. Posebno su prikladni modeli koji usisavaju tepihe i imaju funkciju automatskog pojačanja snage. Usisna snaga biće odgovarajuće povećana pri usisavanju tepiha.