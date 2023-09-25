Lako čišćenje tepiha
Pod mora da izdrži mnogo toga u toku dana: otisci šapa kućnih ljubimaca, mrlje od kafe ili prljavih đonova, posebno se na tepisima vremenom nakupi mnogo nečistoće. Najbolji način za čišćenje podova prekrivenih tepihom i brzo uklanjanje čak i upornih mrlja, pregled.
Zašto treba redovno čistiti tepihe?
Lep tepih unosi toplinu u dom, naglašava sobu i greje vam stopala. Tekstilna podna obloga ne izgleda samo lepo, već smanjuje opasnost od klizanja i ublažava buku hoda. Dužinom flora određena je lakoća ili pak zahtevnost održavanja tepiha. Obim održavanja takođe zavisi od učestalosti upotrebe tepiha. Kod svih tepiha preporučljivo je redovno i temeljno čišćenje: tako se čuva njihov izgled, produžava vek trajanja, a osim toga osigurava se higijena, jer se uklanjaju dubinska nečistoća, životinjske dlake i grinje koje mogu biti štetne za zdravlje.
Redovno usisavanje
Nevezano za dužinu flora tepih treba temeljno usisati makar jednom nedeljno. Usisivači obično dolaze s preklopnim nastavkom za podove kod koga možete izabrati postavku za tvrde podove i postavku za tepihe i staze. Na tepisima s visokim florom možete koristiti glatku četku za tepih, inače se vlakna mogu odvojiti. Za takstilne podne obloge, npr. itisone, možete dobiti bolji rezultat pomoću turbomlaznice. Opšte pravilo glasi: pri usisavanju radite polako i pomerajte nastavak ravnomerno po podu.
Ako dom delite s decom ili ljubimcima, savetujemo vam da povremeno koristite akumulatorsku metlu ili akumulatorski usisivač za brzo čišćenje. Nemate vremena? Robot usisivač može da obavi posao umesto vas. Posebno su prikladni modeli koji usisavaju tepihe i imaju funkciju automatskog pojačanja snage. Usisna snaga biće odgovarajuće povećana pri usisavanju tepiha. B
Savet za alergičare: koristite usisivač sa vodenim filterom
Pored usisivača sa filter-kesom postoje usisivači sa vodenim filterom. Njima ćete pokupiti sve mrve iz tepiha a takođe održavaju vazduh svežim i čistim. Usisivač sa vodenim filterom prečišćava 99,5 posto svih čestica iz vazduha, vezuje prljavštinu, grinje, spore plesni itd. u vodi, čime se postiže prijatnija mikroklima, što posebno pogoduje svima koji pate od alergija. Pozitivno sporedno dejstvo jeste uklanjanje neprijatnih mirisa iz kuće usisavanjem.
Dubinsko čišćenje: dubinsko čišćenje vlakana raspršivanjem i ekstrakcijom
Čak i ako redovno usisavate prašinu, tepisi vremenom postaju neprijatni za oko. Razlog je što se usisavanjem uklanja samo površinska nečistoća. Intenzivnijim čišćenjem tepiha u dužim vremenskim razmacima uklonićete svu prljavštinu koja se nakupila vremenom uprkos redovnom čišćenju. Dubinsko čišćenje čistačem sa raspršivanjem i ekstrakcijom produžava vek trajanja tepiha i unapređuje higijenu, jer ovaj postupak takođe uklanja prljavštinu, masne ostatke i neprijatne mirise zaglavljene između vlakana.
Princip je jednostavan: pri čišćenju sa raspršivanjem i ekstrakcijom na tepih se prskaju voda i sredstvo za čišćenje a zatim odmah usisavaju zajedno s prljavštinom. U drugom koraku treba obaviti ispiranje čistom vodom radi uklanjanja ostataka sredstva za čišćenje. Tepih treba da bude potpuno suv pre nego što hodate po njemu. Nakon sušenja možete ga još jednom temeljno usisati.
Još saveta za korišćenje čistača sa raspršivanjem i ekstrakcijom:
- Topla voda poboljšava učinak i rezultat čišćenja u poređenju s hladnom vodom. Ipak, oprez: voda ne sme biti vruća, inače se vlakna (npr. vunenih tepiha) ili čak sloj lepka kod lepljenih tepiha mogu oštetiti.
- U slučaju itisona treba isključiti podno grejanje pre čišćenja. Razlog je da toplota upotrebljena za sušenje ne dovede do promene boje i promena u materijalu.
- Uvek najpre proverite snagu čišćenja na neupadljivom mestu.
Uzgred, čistač sa raspršivanjem i ekstrakcijom možete koristiti ne samo za dubinsko čišćenje tepiha, već i za čišćenje tapacira, dušeka i sedišta u automobilu.
Pranje tepiha
U zavisnosti od materijala i veličine takođe možete prati tepihe. Manji tepisi izrađeni od pamuka, vune i sintetičkih vlakana (recimo poliester) posebno se lako čiste. Možete ih prati ručno ili u mašini za pranje na temperaturi od 30 °C na programu za pranje osetljivih stvari. Kod drugih materijala poput somota, sisala i kokosovih vlakana bolje je čistiti zaprljana mesta vodom i odgovarajućim sredstvom za čišćenje.
Uklanjanje mrlja s tepiha
Bilo tokom jela, pri gledanju televizije na sofi ili tokom dečje igre u kući. ostaci hrane, pića i prljavštine neretko završe na tepihu brže nego što trepnete. Nema mesta panici: uz prave savete otarasićete se mrlja.
Savet br. 1: budite brzi
Posebno kod vlažnih mrlja treba delovati hitro jer tečnosti brzo prodiru u vlakna tepiha, pa se tada još teže uklanjaju. Ako dođe do nezgode, brzo upijte tečnost suvom krpom ili kuhinjskim ubrusom. Međutim, nemojte vršiti pritisak dok to radite, inače crno vino, sok itd. mogu još dublje nakvasiti tepih i oštetiti njegova vlakna.
Savet br. 2: prvo pokušajte vodom
Oko 90 posto svih mrlja rastvorljivo je u vodi. Pre upotrebe sredstava za čišćenje ili kućnih sredstava vredi prvo pokušati s čistom krpom i malo vode. Ako voda razloži mrlju, možete je ukloniti iz vlakana blagim kružim pokretima odozgo nadole. Kod mrlja koje se ne razlažu pomoći će univerzalni odstranjivač mrlja: Naprskajte odstranjivač na krpu postojane boje i tapkajte zahvaćeno mesto sve dok se mrlja ne razloži. Kod oba načina vodite računa da uvek koristite čist predeo krpe.
Najbolja kućna sredstva za čišćenje tepiha
- Prašak za pecivo: prašak za pecivo zaista je svestrano sredstvo kod kuće, a može se koristiti i za skidanje mrlja. Stavite malo praška na zahvećeno mesto i pažljivo sipajte vruću vodu preko. Usled toga će se pore vlakna otvoriti. Nakon nekoliko sati delovanja možete ukloniti prašak za pecivo tapkanjem ili usisavanjem. Trebalo bi da je mrlja iščeznula.
- Soda bikarbona: osim praška za pecivo, soda bikarbona takođe je oprobano kućno sredstvo za čišćenje prljavih tepiha. Nanesite je ravnomerno na mrlju, nakvasite vodom i ostavite da deluje. Kada se sve osuši, usisivačem pokupite ostatke praha.
- Sirće: sirće ne samo što uklanja prljavštinu i kamenac, već pomaže i protiv mrlja. Za čišćenje tepiha najbolje je koristiti sirćetnu kiselinu jer je bezbojna i može se razblažiti vodom. Pomešajte vodu i sirćetnu kiselinu u jednakim odnosima i pamučnom krpom nanesite smešu na mrlju. Tokom ovog postupka samo tapkajte zahvaćeno mesto, ne trljajte. Ostavite da deluje pola sata, a zatim temeljno obrišite sve čistom vodom.
- Pena za brijanje: nanesite penu na mrlju i pažljivo je utrljajte četkom ili krpom. Ostavite da deluje najmanje jedan sat. Nakon toga krpom pažljivo uklonite penu za brijanje zajedno s razmekšalom prljavštinom.
- So: so je jedno od dokazano delotvornih kućnih sredstava protiv mrlja od crnog vina: pospite so na mrlju od unutra ka spolja i ostavite da se osuši. Zrnca soli upiće tečnost. Nakon nekoliko sati samo usisajte so.
Međutim, u slučaju osetljivih tepiha i mrlja koje su se već sasušile i više ih nije moguće ukloniti uobičajenim sredstvima za čišćenje i kućnim sredstvima trebalo bi da date tepih na profesionalno čišćenje.
Osvežavanje tepiha paročistačem
Kada premeštate nameštaj, često naiđete na problem: udubljenja nogara često su vidljiva na mestima gde je nameštaj prethodno stajao na tepihu. Upotrebite paročistač da podignete vlakna tepiha kako bi ružna udubljenja nestala. Stavite suvu krpu na zahvaćeno mesto i naprskajte parom. Zbog vode će voda polako nabubriti i vratiti se u prvobitni oblik.
Umesto toga možete koristiti klizač za tepih koji je dostupan kao dodatna oprema za paročistač. Blago ga vucite tepihom kada ga pričvrstite na podnu mlaznicu. Pozitivan sporedni efekat: ne samo što ćete uspraviti vlakna tkanine, već ćete smanjiti neprijatne mirise u tepihu.
Isti pristup možete primeniti nakon čišćenja tepiha ili da biste povremeno osvežili tepihe. Tako će vam tepih duže izgledati lepše.