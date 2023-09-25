Čišćenje tapacira: neka vam sofe, automobilska sedišta i dušeci godinama budu u besprekornom stanju

Međučišćenje: uklanjanje mrlja

Mrlje na sofi ili sedištu automobila mogu zadavati glavobolju bilo da je uzrok čokolada, crno vino, masnoća ili prljavština dospela spolja. Obično je potrebno brzo preduzeti mere, zato što:

lakše je ukloniti sveže mrlje,

teže je prepoznati stare mrlje,

mrlje se mogu raširiti ako predugo stoje.

U slučaju vlažnih mrlja u načelu treba reagovati brzo i odmah pokupiti mrlju čistom i suvom krpom. Nemojte trljati mrlju, inače će tečnost prodreti dublje u vlakna i tkanina se može oštetiti.

90% svih mrlja rastvorljivo je u vodi. To brzo možete proveriti belom krpom i mlakom vodom. Ako voda počne da razlaže mrlju, možete je ukloniti iz tkanine blagim kružim pokretima krpom odozgo nadole.

Za mrlje koje nisu rastvorljive u vodi koristite univerzalni odstranjivač mrlja: naprskajte odstranjivač mrlja na krpu postojane boje i tapkajte mrlju dok se ne skine. Zatim isperite zahvaćeno mesto čistačem sa raspršivanjem i ekstrakcijom kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje iz tkanine. I ovde važi pravilo da najpre treba izvršiti probu na neupadljivom mestu kako bi se proverila prikladnost sredstva.