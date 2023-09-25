Čišćenje tapacira: neka vam sofe, automobilska sedišta i dušeci godinama budu u besprekornom stanju
Ugodno veče na sofi sa grickalicama i pićem, živahna igra dece i kućnih ljubimaca po dnevnoj sobi mrvice i mrlje nađu se očas posla na tapaciru. A u automobilu začas nešto dospe na sedišta. Održavajte tapacir čistim uz ove savete i kućna sredstva.
Zašto treba redovno čistiti tapacirani nameštaj?
Upravo sofe i fotelje čine dnevnu sobu udobnim i prijatnim mestom, stoga se i najviše koriste. Međutim, često su podložne prljanju. Kako biste ih godinama nesmetano koristili, potrebna je redovna nega i održavanje tapacira. Nekoliko je razloga za to:
- Razmekšaćete tvrdokornu nečistoću.
- Nestaće ružne mrlje.
- Uklonićete životinjsku dlaku i grinje.
- Tapacirani nameštaj izgleda dobro i duže traje.
Isto važi za dušeke i sedišta u automobilu, koje takođe treba redovno čistiti.
Površinska prljavština: usisavanje
Površinska nečistoća na tapaciru, npr. nevezana prljavština i mrvice, lako se uklanja usisivačem. Takođe je važno izabrati odgovarajući pribor. Za posebno temeljno čišćenje koristite vazdušni turbo nastavak za tapacir. Pouzdano uklanja upornu prljavštinu, životinjsku dlaku, pa čak i štetne grinje koji se nakupljaju u dušecima i tapaciranom nameštaju. Pomoću akumulatorskog ručnog usisivača sa uskim nastavkom lako ćete pokupiti čak i prljavštinu u uzanim prostorima između tapacira i u sofi.
Tvrdokorne mrlje: Čišćenje raspršivanjem i ekstrakcijom
Tapacir, automobilska sedišta i dušeci mogu se dubinski očistiti pomoću čistača sa raspršivanjem i ekstrakcijom koji uklanja čak i tvrdokorne mrlje. Princip je jednostavan: voda i sredstvo za čišćenje nanose se čistačem, a zatim usisavaju iz vlakana zajedno sa prljavštinom. Ovaj metod veoma je temeljan, a vreme sušenja znatno kraće u poređenju s ručnim pranjem.
Način rada:
- Najpre usisajte krupnu prljavštinu s tapacira ili sedišta automobila.
- Sipajte vodu u rezervoar čistača sa raspršivanjem i ekstrakcijom i dodajte sredstvo za čišćenje tepiha i tapacira u skladu s uputstvom za doziranje.
- Ravnomerno naprskajte vodu i sredstvo za čišćenje sa razmakom od 10 cm između podne mlaznice i tapacira, pa ostavite mešavinu da deluje nekoliko minuta.
- Postavite podnu mlaznicu na tapacir i polako i ravnomerno usisajte vlagu.
- Uvek nakvasite spojene tapacirane površine vodom i sredstvom za čišćenje kako biste izbegli mrlje od vode tokom sušenja.
- Ponavljajte postupak sve dok više ne možete izvlačiti prljavštinu ili sredstvo za čišćenje iz tkanine.
- Po potrebi isperite čistom vodom jednom ili dvaput (temperatura zavisi od materijala).
- Sačekajte dovoljno dugo da se tapacir osuši i obavezno dobro provetrite prostoriju ili automobil u međuvremenu.
- Još jednom temeljno usisajte površinu, najbolje narednog dana.
- Za kraj nanesite sredstvo za impregnaciju tkanine uz njega će vam tapacir ostati čist još duže.
Na ovaj način možete očistiti čak i veoma zaprljanu staru sofu ili sedišta automobila. Ipak, uvek proverite otpornost materijala prema vodi, najbolje na neupadljivom mestu pre postupka raspršivanja i ekstrakcije. Čistač sa raspršivanjem i ekstrakcijom takođe možete koristiti za nanošenje sredstva za čišćenje i naknadno usisavanje prljavštine u jednom koraku.
Savet
Čistač sa raspršivanjem i ekstrakcijom takođe možete koristiti za uklanjanje ostataka sredstva za čišćenje iz tapacira npr. ako su mrlje već ručno čišćene ili ako i dalje ima sredstva za čišćenje u vlaknima od poslednjeg čišćenja.
Međučišćenje: uklanjanje mrlja
Mrlje na sofi ili sedištu automobila mogu zadavati glavobolju bilo da je uzrok čokolada, crno vino, masnoća ili prljavština dospela spolja. Obično je potrebno brzo preduzeti mere, zato što:
- lakše je ukloniti sveže mrlje,
- teže je prepoznati stare mrlje,
- mrlje se mogu raširiti ako predugo stoje.
U slučaju vlažnih mrlja u načelu treba reagovati brzo i odmah pokupiti mrlju čistom i suvom krpom. Nemojte trljati mrlju, inače će tečnost prodreti dublje u vlakna i tkanina se može oštetiti.
90% svih mrlja rastvorljivo je u vodi. To brzo možete proveriti belom krpom i mlakom vodom. Ako voda počne da razlaže mrlju, možete je ukloniti iz tkanine blagim kružim pokretima krpom odozgo nadole.
Za mrlje koje nisu rastvorljive u vodi koristite univerzalni odstranjivač mrlja: naprskajte odstranjivač mrlja na krpu postojane boje i tapkajte mrlju dok se ne skine. Zatim isperite zahvaćeno mesto čistačem sa raspršivanjem i ekstrakcijom kako biste uklonili ostatke sredstva za čišćenje iz tkanine. I ovde važi pravilo da najpre treba izvršiti probu na neupadljivom mestu kako bi se proverila prikladnost sredstva.
Savet: parom protiv mrlja
U čišćenju sofa i sl. najbolje pomažu paročistači: za uklanjanje manjih mrlja postavite malu mlaznicu pod uglom (ne upravno) uz tapacir i držite krpu od mikrovlakana pored nje, a zatim ispustite paru. Mlaz pare „izbija” mrlju u krpu od mikrovlakana, da tako kažemo.
Preporuka: najpre na neupadljivom mestu proverite da li je tkanina osetljiva na toplotu. Ako jeste, ovaj metod nije prikladan.
Najbolja kućna sredstva za skidanje mrlja
Ako želite da izbegnete hemijska sredstva, a nemate čistač sa raspršivanjem i ekstrakcijom pri ruci, upotrebite kućna sredstva koja dokazano skidaju mrlje.
Pomaže kod gotovo svih vrsta mrlja: soda bikarbona
Soda bikarbona može se koristiti na najrazličitije načine po kući za uklanjanje mrlja s tapaciranog nameštaja, npr. od kafe ili crnog vina: pospite malo praška na mrlju, ostavite da deluje preko noći i usisajte sutradan.
Alternativno se može koristiti za vlažno čišćenje: najpre usisajte tapacir usisivačem. U zavisnosti od potrebne količine pomešajte 1 kašiku praha s 1 kašikom vode i nanesite pastu sode bikarbone na mrlju. Nežno utrljajte vlažnim sunđerom i ostavite da se osuši. Sasušenu pastu možete kasnije ukloniti s tapacira.
Mineralna voda i so protiv mrlja od crnog vina
Mineralna voda pomaže kod mrlja od crnog vina: pažljivo sipajte na mrlju, a zatim osušite tapkanjem papirnim ubrusom. So i kukuruzni skrob takođe upijaju tečnost: stavite ih na mrlju, ostavite da deluju i usisajte usisivačem. Ako su se mrlje već sasušile, od pomoći su limunov sok ili sirće: nakvasite pamučnu krpu, navlažite mrlju, ostavite da deluje oko 15 minuta, a zatim osušite tapkanjem kuhinjskim ubrusom. Na kraju poprskajte isto mesto hladnom vodom i ponovo osušite tapkanjem.
Limunovim sokom protiv mrlja od krvi
Čak i u slučaju posekotina krv može dospeti na dušek ili sofu. Ako su mrlje od krvi sveže, obično ih možete isprati hladnom vodom. Savet: nemojte koristiti toplu vodu jer dovodi do zgrušavanja belančevine u krvi, koja se vezuje za vlakna tkanine.
Ako su se mrlje već sasušile, limunov sok priskače u pomoć: pomešajte so i limunov sok tako da dobijete pastu i ostavite da deluje oko 30 minuta. Zatim skinite pastu kuhinjskim ubrusom, naprskajte mesto hladnom vodom i ponovo osušite papirom. Čišćenje takođe možete obaviti vodom i praškom za pecivo, dokazano delotvornim kućnim sredstvom.
Sredstvom za pranje posuđa i sapunom protiv mrlja
Često su dovoljni topla voda i sredstvo za pranje sudova koje razlaže masnoću ili sapun za uklanjanje masnih mrlja sa tapaciranog nameštaja: istapkajte sveže mrlje i navlažite stare mrlje s malo vode. Zatim pomešajte sredstvo za pranje sudova ili tečni sapun s vodom i pažljivo nanesite na masnu mrlju. Nežno utrljajte smesu, počevši od ivice mrlje. Nakon što skinete mrlju još jednom istapkajte sve čistom toplom vodom da biste uklonili ostatke sredstva.
Najbolji saveti za čišćenje kožnog nameštaja
Za čišćenje i negu kožnog nameštaja koristi se drugačiji postupak nego kod sofa, fotelja i sedišta od štofa. Prašinu i mrvice možete ukloniti krpom za prašinu ili pažljivo usisati usisivačem. Za čišćenje kože često je dovoljno prebrisati površinu vlažnom krpom. Ne treba koristiti sredstva za uklanjanje masnoće, npr. sredstvo za pranje posuđa, jer ona mogu isušiti kožu. Bolje je rastvoriti čist tvrdi sapun (neutralni) u mlakoj vodi.
U biti kožu ne treba suviše vlažiti tokom čišćenja, a svu tečnost, npr. prosuto piće, treba očistiti što je pre moguće. Takođe se preporučuje redovna nega kože odgovarajućim proizvodima.
Savet
Čišćenje izvršite destilovanom ili prokuvanom vodom. Tako sprečavate pojavu mrlja od kamenca.