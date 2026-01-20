Bodenreinigung Universal RM 536, 500ml

Für alle Hartböden: Bodenreiniger Universal RM 536 zur gründlichen Reinigung. Entfernt Laufspuren für ein streifenfreies Ergebnis. Mit Nässeschutz gegen Aufquellen der Böden und Zitronenduft.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0,6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Anwendungsgebiete
  • Korkböden
  • Steinoberflächen
  • Holzböden
  • Vinyl