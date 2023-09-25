Čišćenje ogledala

Uklanjanje veće prljavštine

Tokom vremena, posebno kod ogledala u kupatilu, dolazi do nakupljanja i drugih supstanci koje nisu rastvorljive u vodi. Samo vodom ne mogu se ukloniti lak i gel za kosu, kozmetički proizvodi poput ruža i maskare, a ni otisci prstiju. Ovde pomaže meka vlažna krpa s malo sredstva za pranje posuđa. Nanesite ga na ogledalo, rastrljajte i isperite čistom vodom.

Umesto sredstva za posuđe prikladna su sredstva za čišćenje stakla ili sredstva za čišćenje prozora. Ipak, potreban je oprez: budući da sredstvo za čišćenje može nagristi i obezbojiti premaz na ivicama ogledala, vodite računa da izostavite ivice, kada je moguće, ili ih temeljno osušite trljanjem nakon čišćenja. Svejedno, najbolje je čistiti ogledala bez ikakvih hemijskih sredstava.