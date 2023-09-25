Čišćenje ogledala
Mrlje od zubne paste, otisaka prstiju, laka za kosu, prašine. samo što ste očistili ogledalo, a ono opet izgleda prljavo. Ogledala u hodniku ili spavaćoj sobi takođe vremenom postanu neugledna. Uz ove savete i kućna sredstva očistićete ih brzo, nežno i bez tragova i to bez upotrebe skupih sredstava za čišćenje.
Ogledala su osetljiva
Ogledalu treba posebna pažnja. Razlog je njegov sastav: čine ga staklena ploča, srebrni ili aluminijumski premaz i više slojeva laka. Ogledalo krhkim čine srebrni premaz otvorenih ivica koji je zadužen za davanje odraza i njegova višeslojna zaštita. Zato ogledalo bez okvira vremenom može promeniti izgled, npr. ako koristite neodgovarajuća sredstva za čišćenje, kada nije moguće ukloniti kapljice vode sa ivica, odnosno kada ga nagrizu isparenja rastvarača kao što je skidač laka za nokte. Stoga je područje ivica najkrhkiji deo ogledala. Kako se rđa ne bi pojavila na stranama, najbolje je da ne koristite hemijska sredstva prilikom čišćenja. Voda i obična kućna sredstva često su dovoljna za čišćenje ogledala.
Uklanjanje manje prljavštine s ogledala
Većina nečistoća na ogledalu rastvorljiva je u vodi i može se ukloniti brisanjem ili blagim trljanjem sa staklene površine. Najbolje je očistiti ih toplom vodom. Šta da radite:
- blago nakvasite ogledalo vodom, npr. bocom sa raspršivačem ili vlažnom krpom. Površina treba da bude vlažna, nikako mokra.
- Zatim nežno prebrišite celo ogledalo mekom krpom da biste skinuli prljavštinu. Oprez: nemojte koristiti gruba vlakna za čišćenje, inače možete ogrebati staklo.
- Zatim osušite staklo drugom krpom (npr. pamučnom) tako da ne ostanu tragovi. Najbolje je koristiti krpu od mikrovlakana koja se ne linja. Osim toga, čišćenjem na ovaj način ogledalo će dugo biti čisto.
Oprez: osetljivi predmeti i površine
U kupatilu sklonite pribor, npr. dozatore tečnog sapuna i zubne četkice, koji obično stoje na policama ili na umivaoniku ispod ogledala pre čišćenja, kako voda ne bi kapala na njih prilikom čišćenja. U drugim prostorijama treba krpom pokriti površine ili podove osetljive na vodu ispod ogledala kao predostrožnost.
Uklanjanje veće prljavštine
Tokom vremena, posebno kod ogledala u kupatilu, dolazi do nakupljanja i drugih supstanci koje nisu rastvorljive u vodi. Samo vodom ne mogu se ukloniti lak i gel za kosu, kozmetički proizvodi poput ruža i maskare, a ni otisci prstiju. Ovde pomaže meka vlažna krpa s malo sredstva za pranje posuđa. Nanesite ga na ogledalo, rastrljajte i isperite čistom vodom.
Umesto sredstva za posuđe prikladna su sredstva za čišćenje stakla ili sredstva za čišćenje prozora. Ipak, potreban je oprez: budući da sredstvo za čišćenje može nagristi i obezbojiti premaz na ivicama ogledala, vodite računa da izostavite ivice, kada je moguće, ili ih temeljno osušite trljanjem nakon čišćenja. Svejedno, najbolje je čistiti ogledala bez ikakvih hemijskih sredstava.
Čišćenje ogledala paročistačem
Ogledala možete očistiti paročistačem bez posezanja za sredstvima za čišćenje ili kućnim sredstvima. Vrela para bez po muke razlaže čak i tvrdokornu nečistoću:
- najpre ravnomerno nanesite paru na staklenu površinu ručnom mlaznicom i krpom od mikrovlakana i razmekšajte nečistoću trljanjem. Površinu takođe možete da naparite malom mlaznicom sa rastojanja od nekoliko centimetara.
- Zatim skinite „kapljice pare” pomoću gumenog brisača, akumulatorskog usisivača za prozore ili krpom od mikrovlakana i pažljivo osušite ivice.
Savet za borbu protiv zamagljenih ogledala u kupatilu
Svima nam je poznat taj osećaj: ogledala se zamagle nakon tuširanja. Vlagu brzo možete usisati usisivačem za prozore. Još jedan trik: nakratko zadržite fen uperen prema ogledalu dok ne osušite kondenzat.