Čišćenje pećnice: najbolji saveti i kućna sredstva
Masnoća i skoreli ostaci hrane u pećnici, na ploči za kuvanje i aspiratoru brzo vam mogu pokvariti zadovoljstvo kuvanja i pečenja. Prljavština je obično tvrdokorna i teško se skida. Uz pomoć ovih saveta i uređaja čišćenje postaje lako.
Čišćenje pećnice parom
Nemojte suviše odlagati čišćenje pećnice. Što duže zagorela hrana i mast ostanu u pećnici, teže se skidaju.
Najpre vlažnom krpom pokupite sve slobodne ostatke hrane koji se lako skidaju. Zatim uklonite sve tvrdokorne ostatke iz pećnice paročistačem kako ne biste oštetili površine. Pričvrstite okruglu četku ili ručnu mlaznicu i očistite celu pećnicu parom, uključujući vrata. Toplota pretvara skorelu prljavštinu u tečnost, koja se zatim može lako obrisati čistom krpom. Tvrdokorne ostatke zagorele hrane možete ukloniti abrazivnim jastučićem od nerđajućeg čelika koji je dostupan u slobodnoj prodaji: stavite ga na okruglu četku i trljajte zahvaćeno mesto uz istovremeno nanošenje pare, sve dok prljavština ne postane tečna. Pri čišćenju ručnom mlaznicom ili okruglom četkom savetujemo vam da obrišete zahvaćeno mesto krpom od mikrovlakana, kako biste direktno pokupili razmekšalu prljavštinu. Prljavštinu ćete takođe lakše očistiti ako je prethodno nakvasite sredstvom za pranje posuđa.
Ako imate pirolitičku samočisteću pećnicu, ribanje postaje stvar prošlosti. Tokom ovog postupka temperature preko 500 °C pretvaraju mast i hranu u pepeo koju treba samo obrisati.
Najbolje kućno sredstvo za čišćenje pećnice
Ako pećnicu želite da očistite sredstvom, možete koristiti neko hemijsko sredstvo za čišćenje pećnice dostupno u slobodnoj prodaji u obliku tečnosti, gela ili pene za čišćenje. Obično je reč o veoma alkalnim sredstvima koja pored toga sadrže sastojke za razlaganje masnoće. Oprobana kućna sredstva predstavljaju odličnu alternativu hemijskim sredstvima:
Soda bikarbona: ovo svestrano kućno sredstvo pokazalo se kao sjajan izbor za uklanjanje uporne prljavštine na ploči za kuvanje ili u pećnici. Pomešajte sodu bikarbonu u prahu s vodom u jednakim razmerama (1 : 1) i nanesite dobijenu pastu na zagorela mesta. Ostavite da deluje oko 30 minuta. Kada razmekšava zapeklu hranu, soda bikarbona najpre peni, a zatim se postepeno suši. Na kraju treba samo ukloniti sasušeni prah sa ploče za kuvanje ili iz pećnice. Ako nemate sodu bikarbonu, možete upotrebiti i prašak za pecivo. On ima isto dejstvo.
Još jedno kućno sredstvo koje dokazano deluje jeste sirće: možete da koristite kuhinjsko sirće ili sirćetnu kiselinu. Za manju nečistoću pomešajte sirće sa sredstvom za pranje posuđa i sunđerom utrljajte smesu na zahvaćeno mesto. Ostavite kratko da deluje, a zatim obrišite ostatke prljavštine vlažnom krpom. Za tvrdokornu prljavštinu napunite vatrostalnu posudu vodom i dodajte 2-3 kašike sirćetne kiseline. Ostavite posudu u pećnici oko 45 minuta na 150 °C. Para koja nastane razmekšaće prljavštinu. Ostavite pećnicu da se malo ohladi, a zatim je prebrišite vlažnom krpom. Voda sa limunovim sokom takođe se može koristiti umesto sirćetne kiseline.
So: Zagoreli tragovi u pećnici ili na plehovima za pečenje mogu se ukloniti i pomoću soli. 1. korak: Navlažite dno pećnice ili pleha krpom. 2. korak: Pospite dovoljno soli na sve tragove i zagorelu hranu tako da budu prekriveni belim slojem. 3. korak: Zagrejte pećnicu na 50 °C. Isključite pećnicu čim so postane smeđe boje. Nakon što se ohladi, pažljivo očetkajte so iz pećnice.
Čišćenje aspiratora
Aspirator obavlja važan posao u kuhinji: izvlači paru koja nastaje tokom kuvanja i prženja te upija čestice ulja u vazduhu. Međutim, pri čestom kuvanju na aspiratoru se stvara lepljivi masni film. To je posebno slučaj kod aspiratora od nerđajućeg čelika. Njih možete brzo i lako očistiti paročistačem: stavite odgovarajuću krpu za čišćenje od mikrovlakana na ručnu mlaznicu. Ispuštajte paru i trljajte površinu aspiratora krpom od mikrovlakana sve dok toplota ne razloži naslage ulja i masti. Ako je sloj ulja već neko vreme na aspiratoru, biće potrebno duže trljanje i pritisak. Ako imate aspirator izrađen od nerđajućeg čelika sa zrnastom površinom, obavezno pratite šaru prilikom čišćenja. Masnoća će se postepeno nakupiti na krpi, pa je treba zameniti na sredini čišćenja. Očišćeno mesto možete ispolirati krpom od mikrovlakana kako ne bi ostali tragovi.
Alternativno možete upotrebiti alkalno sredstvo za čišćenje površina ili vodu i sredstvo za pranje posuđa kako biste očistili aspirator. Ako ste odlagali čišćenje aspiratora, pa se prljavština teško skida, soda bikarbona dobro se pokazala kao kućno sredstvo: pomešajte vodu i sodu bikarbonu tako da dobijete pastu i nanesite je na aspirator. Ostavite kratko da deluje i ponovo obrišite površinu vodom, a zatim temeljno osušite aspirator.
Savet: čišćenje filtera za masnoću
Ako često kuvate, savetujemo vam da redovno čistite filter za masnoću u aspiratoru, svakih 6-8 nedelja. Filter je često izrađen od metala i možete ga staviti u mašinu za suđe ili očistiti rastvorom sapunice.
Postoje čak i modeli s filterima s aktivnim ugljem specijalni filter kod aspiratora sa režimom recirkulacije vazduha koji izdvaja čestice mirisa iz isparenja nastalih pri kuvanju. Ove filtere treba redovno menjati.
Čišćenje ploče za kuvanje: parom protiv ostataka zagorele hrane
Svima nam je poznat taj osećaj: ako skrenemo pogled na sekund, testenina, umak ili mleko iskipe po ploči za kuvanje. Na ploči ostaju zagorele naslage koje se ne mogu ukloniti vlažnom krpom. Upotrebite paročistač da brzo i lako uklonite zagorele ostatke hrane i tečnosti: stavite abrazivni jastučić od nerđajućeg čelika dostupan u slobodnoj prodaji na okruglu četku paročistača i očistite celu površinu ploče za kuvanje uz stalno ispuštanje pare. Para ispod abrazivnog jastučića stvara klizni sloj vazduha koji sprečava ogrebotine na staklenoj površini.
Spojeve i uglove možete očistiti bez abrazivnog jastučića pomoću male mlaznice na koju je pričvršćena okrugla četka. Obavezno koristite četku s plastičnim čekinjama koje neće ogrebati površinu ploče. Međutim, nemojte nanositi paru direktno na silikonske spojeve, već ih samo pažljivo prebrišite. Zatim površinu osušite krpom. Isti postupak možete primeniti za čišćenje plehova i rešetki za roštilj.
Ostatke istopljene plastike ili tvrdokorne ostatke zagorele hrane možete pažljivo sastrugati pomoću posebne grebalice za keramičku ploču pod što tupljim uglom.
Čišćenje ploče za kuvanje kućnim sredstvima
Oprobana kućna sredstva odlična su za čišćenje ploče za kuvanje i predstavljaju alternativu sredstvima za čišćenje pećnice i posebnim sredstvima za keramičke ploče dostupnim u slobodnoj prodaji: dodajte 2 kašičice praška za pecivo u 100 ml mlake vode. Nanesite dobijeni viskozni rastvor na površinu ploče, ostavite kratko da deluje, a zatim ispolirajte čistom krpom od mikrovlakana. Takođe možete pokušati s krpom umočenom u sirćetnu kiselinu i stavljenom na prljavštinu ili utrljavanjem praška za pecivo krpom.
Kako biste sprečili da skoreli ostaci uopšte nastanu, prebrišite površinu ploče za kuvanje nakon svake upotrebe i odmah uklonite sve ostatke. Najčešće je dovoljno obrisati zahvaćeno mesto vlažnom krpom i osušiti ga. Nanesite sredstvo za pranje posuđa na krpu i prebrišite da biste uklonili masnoću. Obavezno ostavite ploču da se ohladi pre čišćenja. Alternativa koja će vas poštedeti zamornog ribanja jeste vibrirajući akumulatorski brisač koji ovlažuje i čisti ploču u jednom koraku, s lakoćom uklanjajući prljavštinu.
Kao što je slučaj sa svim ravnim površinama, tečnost se može nežno ukloniti sa keramičke ploče usisavanjem pomoću usisivača za prozore tokom čišćenja kuhinje.