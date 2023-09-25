Čišćenje pećnice: najbolji saveti i kućna sredstva

Soda bikarbona: ovo svestrano kućno sredstvo pokazalo se kao sjajan izbor za uklanjanje uporne prljavštine na ploči za kuvanje ili u pećnici. Pomešajte sodu bikarbonu u prahu s vodom u jednakim razmerama (1 : 1) i nanesite dobijenu pastu na zagorela mesta. Ostavite da deluje oko 30 minuta. Kada razmekšava zapeklu hranu, soda bikarbona najpre peni, a zatim se postepeno suši. Na kraju treba samo ukloniti sasušeni prah sa ploče za kuvanje ili iz pećnice. Ako nemate sodu bikarbonu, možete upotrebiti i prašak za pecivo. On ima isto dejstvo.

Još jedno kućno sredstvo koje dokazano deluje jeste sirće: možete da koristite kuhinjsko sirće ili sirćetnu kiselinu. Za manju nečistoću pomešajte sirće sa sredstvom za pranje posuđa i sunđerom utrljajte smesu na zahvaćeno mesto. Ostavite kratko da deluje, a zatim obrišite ostatke prljavštine vlažnom krpom. Za tvrdokornu prljavštinu napunite vatrostalnu posudu vodom i dodajte 2-3 kašike sirćetne kiseline. Ostavite posudu u pećnici oko 45 minuta na 150 °C. Para koja nastane razmekšaće prljavštinu. Ostavite pećnicu da se malo ohladi, a zatim je prebrišite vlažnom krpom. Voda sa limunovim sokom takođe se može koristiti umesto sirćetne kiseline.

So: Zagoreli tragovi u pećnici ili na plehovima za pečenje mogu se ukloniti i pomoću soli. 1. korak: Navlažite dno pećnice ili pleha krpom. 2. korak: Pospite dovoljno soli na sve tragove i zagorelu hranu tako da budu prekriveni belim slojem. 3. korak: Zagrejte pećnicu na 50 °C. Isključite pećnicu čim so postane smeđe boje. Nakon što se ohladi, pažljivo očetkajte so iz pećnice.