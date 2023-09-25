Čišćenje odvoda bez hemijskih sredstava
Voda ne otiče dobro iz tuš-kabine ili kade? Iz sudopera dopire neprijatan miris? Morate brzo nešto da preduzmete. Međutim, ako vam je odvod u kući začepljen, ne morate odmah pribegavati sredstvima za otpušivanje. Uz ove savete i kućna sredstva očistićete začepljen odvod bez štetnog uticaja na životnu sredinu i sprečićete ponovno začepljenje.
Čišćenje odvoda: šta zaista deluje
Masnoća i ostaci hrane u kuhinji, sapuni, proizvodi za negu i kosa u kupatilu: svakog dana različite stvari otiču kroz odvode i vremenom se talože na cevima. Ako ove naslage ne uklanjate redovno, na kraju će dovesti do zagušenja cevi i voda više neće moći da otiče.
Prodavnice su pune granula, gelova i snažnih pena za koje proizvođači tvrde da otpušuju odvod očas posla. Uprkos tome, sva ova hemijska sredstva na kraju postižu samo jedno dejstvo: odvod postaje trajno začepljen. Međutim, ako vam se začepi odvod u umivaoniku ili sudoperu, ne morate odmah dograbiti sredstvo za čišćenje odvoda, postoje mnoga kućna sredstva koja dokazano pomažu u odgušivanju začepljenih odvoda i cevi.
Čišćenje odvoda kućnim sredstvima
Sredstva za čišćenje odvoda dostupna u slobodnoj prodaji neretko su veoma agresivna i štete zdravlju i životnoj sredini. Ako odvodna cev nije sasvim začepljena pa voda i dalje može polako da otiče, osim paročistača postoje prirodna kućna sredstva koja predstavljaju ekološki bezbednu alternativu za uklanjanje naslaga. Najdelotvornija su sledeća kućna sredstva:
- sirće i prašak za pecivo: sipajte 4 kašike praška za pecivo u začepljen odvod i odmah ga isperite sa pola šolje (oko 100 ml) sirćetne kiseline. Ova dva sredstva stupaju u hemijsku reakciju i počinju da pene. Čim šištanje prestane, isperite cev proključalom vodom kako biste u potpunosti očistili odvod.
- Sirće u kombinaciji sa sodom bikarbonom ili natrijum karbonatom: umesto praška za pecivo možete koristiti sodu bikarbonu ili običnu sodu. Sipajte četiri kašike sode bikarbone ili obične sode u odvod, zatim sipajte pola šolje sirćetne kiseline, a nakon kratkog vremena (kada više ne čujete zvuk šištanja) isperite vrelom vodom.
Čišćenje odvoda paročistačem
Paročistač je posebno prikladan za čišćenje odvoda. Kombinacija mlaza pare i visoke temperature razgrađuje čak i tvrdokornu i masnu prljavštinu i uklanja je za tren oka. Para takođe prodire do teško dostupnih kutaka. Razmekšava manja zagušenja, a odstranjuje i neprijatne mirise.
Šta da radite:
- držite malu mlaznicu (snažnu mlaznicu) uz odvod i ispustite paru. Ujedno držite krpu od mikrovlakana iznad odvoda kako biste se zaštitili od prljavštine koja prska iz odvoda.
- Vodite računa da ne ispuštate paru direktno na plastične delove ispod mrežice za sudoper tokom čišćenja, jer ih veoma visoka temperatura može oštetiti.
Savet
Odvode u kuhinji i kupatilu treba redovno čistiti parom. Tako se sprečava nastanak naslaga i neprijatnih mirisa. Malom mlaznicom takođe možete očistiti sadržaj koji se prelio iz umivaonika ili sudopera.
Ako ništa drugo ne pomaže: otpušivač i savitljiva žica
Zagušenje se obično nalazi u sifonu, tj. delu cevi u obliku slova U ispod odvoda. U slučaju posebno upornih zagušenja odvoda savetujemo vam da upotrebite otpušivač. Stalna promena pritiska koju stvara otpušivač odvoda razmekšava prljavštinu nastalu od kose, masti i ostataka hrane. Držite otpušivač po sredini iznad odvoda i odsečno ga pritisnite uz umivaonik ili sudoper. Odvrnite slavinu u sudoperu sve dok voda potpuno ne prekrije otpušivač, a zatim ga pomerajte gore-dole bez potpunog odizanja iz vode. Nakon što to ponovite nekoliko puta, proverite da li voda sada otiče kroz odvod. Ako ne otiče, ponavljajte postupak sve dok odvod ponovo ne bude prohodan.
Ostala mehanička sredstva za čišćenje odvoda: sajla za odgušivanje odvoda, četke ili savitljiva žica. Neretko je relativno lako demontirati sifon i zasebno ga očistiti.
Sprečavanje zagušenja odvoda
Ubacite nekoliko poslića u svoju svakodnevnu rutinu kako biste sprečili uporna zagušenja u kupatilu i kuhinji. Uz ove savete sprečićete zagušenje odvoda u kući:
- Redovno ispiranje ključalom vodom: manje naslage u odvodnoj cevi biće sprane, pa će odvod uvek biti prohodan.
- Nemojte bacati ostatke hrane u odvod u kuhinji.
- Mrežicom zaštitite odvode u umivaoniku, tuš-kabini i kadi.
- Ubacite čišćenje odvoda u kućne poslove: ako već koristite paročistač u kuhinji i kupatilu, parom takođe brzo možete da otpušite odvode. Tako nećete morati kasnije da obavljate zahtevno čišćenje koje iziskuje mnogo vremena.