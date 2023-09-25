Čišćenje odvoda bez hemijskih sredstava

Čišćenje odvoda: šta zaista deluje

Masnoća i ostaci hrane u kuhinji, sapuni, proizvodi za negu i kosa u kupatilu: svakog dana različite stvari otiču kroz odvode i vremenom se talože na cevima. Ako ove naslage ne uklanjate redovno, na kraju će dovesti do zagušenja cevi i voda više neće moći da otiče.

Prodavnice su pune granula, gelova i snažnih pena za koje proizvođači tvrde da otpušuju odvod očas posla. Uprkos tome, sva ova hemijska sredstva na kraju postižu samo jedno dejstvo: odvod postaje trajno začepljen. Međutim, ako vam se začepi odvod u umivaoniku ili sudoperu, ne morate odmah dograbiti sredstvo za čišćenje odvoda, postoje mnoga kućna sredstva koja dokazano pomažu u odgušivanju začepljenih odvoda i cevi.