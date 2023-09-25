Efikasna kućna sredstva za čišćenje kade i tuš kabine

Sirće i tečnost za pranje su takođe efikasna mešavina za borbu protiv ostataka sapuna. Pomešajte oba zajedno sa malo vode u posudi ili bočici sa raspršivačem. Nanesite veliku količinu mešavine sirćeta i tečnosti za pranje na površine pomoću sunđera ili boce sa raspršivačem i ostavite da deluje nekoliko minuta. Zatim snažno oribajte da biste uklonili ostatke sapuna i isperite površine čistom vodom. Ispolirajte staklene površine sredstvom za čišćenje stakla ili uklonite naslage čišćenjem parom. Premazi okova su često osetljivi na kiseline, tako da ne ostavljajte smešu da deluje predugo i nakon toga isperite dovoljno sveže vode. Kao alternativa može se koristiti limunska kiselina. Dodajte 3–5 kašika u 1 litar vode, a zatim koristite ovo za tretiranje površina. Prednost limunske kiseline je u tome što je bez mirisa, za razliku od sirćeta.

Umesto tečnosti za pranje posuđa, možete koristiti i prašak za pecivo ili sodu bikarbonu. Dodajte dovoljno sirćeta da napravite pastu. Zatim utrljajte pastu preko prljavih mesta i ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Zatim istrljajte sunđerom dok se sapun ne rastvori i isperite čistom vodom.

Caution: Kamene pločice su osetljive na kiseline. Zbog toga nemojte koristiti sirće ili limunsku kiselinu na njima.