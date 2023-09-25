Čišćenje kade i tuš kabine

Čišćenje kade i tuš kabine
Vremenom se tvrdokorna prljavština nakuplja na keramici, pločicama i tuš kabini u tuš kabini i kadi. Ovaj "sapunski šljam", kao što je poznato, nastaje iz kombinacije vode koja sadrži kamenac i sapun, i često se ne može ukloniti komercijalno dostupnim deterdžentima. Ali sa pravim uređajima i nekoliko sredstava, uspeh će vam biti zagarantovan.
Kako nastaje sapunski šljam?
Sapunski sljam nastaje kada masne kiseline u konvencionalnom sapunu reaguju sa mineralima u tvrdoj vodi. Korišćenje proizvoda za negu, kao što su šampon ili gel za tuširanje u kadi ili tuš kabini, dovodi do postepenog nagomilavanja ove naslage, formirajući mastan premaz malo masnog izgleda na pločicama, keramičkim, staklenim i plastičnim površinama. Voda sama po sebi nije dovoljna da je se otarasimo i, čak i nakon čišćenja standardnim deterdžentima, na površini često ostaje blago zauljen sloj. Specijalni deterdžent je vaša najbolja opcija ovde. Ako želite da to izbegnete, tvrdoglava prljavština se takođe može rešiti parnim čistačem ili kućnim sredstvima.
Uklanjanje sapuna pomoću parnog čistača
Ostaci sapuna i prljavština u kadi i tuš kabini mogu se ukloniti na veoma nežan način vrelom parom. I parni čistač takođe se može koristiti na svim površinama, čak i na kamenim pločicama, tako da se cela tuš kabina ili kada, uključujući i armature, mogu očistiti u jednom koraku.
A ovako funkcioniše:
- Koristite ručnu mlaznicu sa krpom za čišćenje od mikrovlakana za čišćenje; abrazivni poklopac od mikrovlakana može se koristiti na površinama koje nisu delikatne.
- Dok ispuštate paru, trljajte ručnu mlaznicu preko prljavih mesta na pločicama, staklenim površinama i keramici. Krpa od mikrovlakana se rastvara i apsorbuje sapunski šljam. Da biste se bavili većim površinama, možete koristiti i podnu mlaznicu da još više ubrzate proces.
- Očistite okove pomoću male okrugle četke uz ispuštanje pare da biste uklonili naslage kamenca.
- odvod se može očistiti parom takođe, ako je potrebno.
- Nakon čišćenja svih površina, osušite ih krpom od mikrovlakana ili usisivačem za prozore – i hej prestolo, sve je ponovo čisto i svetlucavo.
Efikasna kućna sredstva za čišćenje kade i tuš kabine
Sirće i tečnost za pranje su takođe efikasna mešavina za borbu protiv ostataka sapuna. Pomešajte oba zajedno sa malo vode u posudi ili bočici sa raspršivačem. Nanesite veliku količinu mešavine sirćeta i tečnosti za pranje na površine pomoću sunđera ili boce sa raspršivačem i ostavite da deluje nekoliko minuta. Zatim snažno oribajte da biste uklonili ostatke sapuna i isperite površine čistom vodom. Ispolirajte staklene površine sredstvom za čišćenje stakla ili uklonite naslage čišćenjem parom. Premazi okova su često osetljivi na kiseline, tako da ne ostavljajte smešu da deluje predugo i nakon toga isperite dovoljno sveže vode. Kao alternativa može se koristiti limunska kiselina. Dodajte 3–5 kašika u 1 litar vode, a zatim koristite ovo za tretiranje površina. Prednost limunske kiseline je u tome što je bez mirisa, za razliku od sirćeta.
Umesto tečnosti za pranje posuđa, možete koristiti i prašak za pecivo ili sodu bikarbonu. Dodajte dovoljno sirćeta da napravite pastu. Zatim utrljajte pastu preko prljavih mesta i ostavite da deluje 10 do 15 minuta. Zatim istrljajte sunđerom dok se sapun ne rastvori i isperite čistom vodom.
Caution: Kamene pločice su osetljive na kiseline. Zbog toga nemojte koristiti sirće ili limunsku kiselinu na njima.
Uklanjanje sapuna pomoću deterdženta
Šljam od sapuna može se efikasno ukloniti deterdžentom. Međutim, treba imati na umu nekoliko stvari:
- Da bi se sprečilo da spojevi pločica upiju bilo kakvo sredstvo za čišćenje, prvo na njih treba naneti vodu mokrim brisanjem.
- Višak vode se zatim uklanja sa pločica kako bi se sprečilo razblaživanje koncentracije deterdženta. Za to se, na primer, može koristiti usisivač za prozore.
- Primenite alkalni deterdžent(nerazblažen) na površinu deo po deo koristeći mekani sunđer ili čistač bez grebanja i ostavite da deluje 3–5 minuta. Zatim ponovo očistite površinu. Alternativno, sanitarni čistač takođe deluje protiv šljama od sapuna.
- Zatim očistite svežom vodom dok se ne uklone svi ostaci deterdženta.
Lako sprečiti: izbegavajte ostatke sapuna i kamenac
Uklanjanje kamenca iz kupatila ne bi trebalo da bude nešto što stavljate na kraj. Ako redovno čistite i imate nekoliko stvari na umu, kasnije možete izbeći potrebu za ribanjem satima. Ovi saveti će vam pomoći da sprečite tako brzo nakupljanje sapuna u vašoj tuš kabini ili kadi:
- Isperite sve površine hladnom vodom nakon svakog tuširanja ili kupanja. Ovo direktno uklanja ostatke sapuna.
- Uvek osušite zidove tuš kabine ili kade nakon upotrebe krpom, brisačem za tuširanje sa gumenim usnama ili .Usisivač za Prozore, tako da ostaci i naslage kreča uopšte nemaju priliku da se formiraju.
- Ako imate zavesu za tuširanje, istresite je i osušite nakon tuširanja.
- Da bi se osiguralo da nema kamenac na armaturama, they should also be dried with a microfibre cloth.
Štaviše, ovo takođe sprečava pojavu buđi u vlažnim prostorijama.