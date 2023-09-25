Čišćenje mašine za sudove

Uklanjanje kamenca iz mašine za sudove kućnim sredstvima

Pored fizičkog čišćenja odgovarajućih delova mašine takođe treba povremeno odstraniti kamenac. U suštini, kamenac možete odstraniti ako uključite praznu mašinu. Postoje posebna sredstva za čišćenje, ali postupak je podjednako lak uz upotrebu kućnih sredstava. Pospite 1-2 kašičice sode bikarbone ili praška za pecivo na dno prazne mašine za sudove. Sipajte oko 20 ml sirćetne kiseline u pregradu za prah, zatim podesite mašinu za sudove na ciklus s najvišom mogućom temperaturom bez pretpranja. Ako nije moguće onemogućiti pretpranje, sirćetnu kiselinu takođe možete dodati u prethodno zagrejanu mašinu nakon pretpranja. Važno je da se soda bikarbona i sirćetna kiselina ne pomešaju direktno, jer bolje obavljaju posao zasebno. Ovi sastojci neće samo ukloniti kamenac iz mašine za sudove već imaju i antibakterijsko dejstvo. Možete upotrebiti i čašu sirćeta umesto sirćetne kiseline i dodati je u mašinu nakon što se zagreje. Za najbolji rezultat isključite mašinu na 1 sat nakon dodavanja sirćeta kako biste produžili vreme kontakta. Po završetku ciklusa sačekajte da se mašina za sudove ohladi kako se ne bi proširila isparenja sirćeta oporog mirisa.