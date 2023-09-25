Čišćenje mašine za sudove
Nekada je posedovanje mašine za sudove predstavljalo luksuz. Danas se nalazi u mnogim domaćinstvima. Kako bi vas mašina za sudove služila dugo i pouzdano, treba je redovno čistiti. Evo Kärcherovih saveta i trikova.
Zašto treba redovno čistiti mašinu za sudove
Mašina za sudove olakšava nam svakodnevicu i obično je i ne primećujemo. Međutim, ostaci hrane i kamenac vremenom počinju da ostavljaju trag. Usled toga može doći do širenja bakterija i plesni u mašini za sudove, što se u najgorem slučaju može štetno odraziti na zdravlje. Ako sudovi više ne izlaze čisti nakon pranja, to je dobar znak da mašinu treba očistiti. Mašinu za sudove treba očistiti najkasnije kada primetite neprijatne mirise i naslage.
Čišćenje filtera mašine za sudove
Prva stvar jeste skidanje filtera na donjoj strani mašine za sudove. Filter štiti odvodnu pumpu i u njemu se nakupljaju ostaci hrane i druga strana tela koja vremenom ometaju protok vode. Skinite filter prema uputstvu proizvođača i istresite krupnu nečistoću u kantu za smeće. Filter obično možete očistiti ručno pomoću četke za pranje i malo sredstva za pranje posuđa ili sirćeta, a zatim ga vratiti u mašinu. Pratite uputstvo proizvođača za skidanje i nameštanje filtera. Neke mašine za sudove imaju nekoliko filtera.
Čišćenje prskalica mašine za sudove
Prskalice raspršuju vodu u mašini za sudove tokom ciklusa pranja i treba ih proveriti jednom do dvaput godišnje. Prskalice se obično mogu skinuti u nekoliko koraka, ali savetujemo vam da svejedno pogledate uputstvo proizvođača. Prskalice imaju male mlaznice koje se mogu začepiti komadićima hrane ili kamencem. Čistite rupice zubnom četkicom pod mlazom vode sve dok vode ne poteče kroz otvore bez smetnji. Zatim vratite prskalice u mašinu.
Čišćenje zaptivki mašine za sudove
Gumene zaptivke mašine za sudove sprečavaju curenje vode tokom ciklusa. Udubljenja u zaptivkama predstavljaju savršenu sredinu za razmnožavanje bakterija i plesni, zbog čega ih treba redovno čistiti. Zaptivke možete očistiti sredstvom na bazi sirćeta. Čišćenje paročistačem još je lakše. Vrela para delotvorno uklanja bakterije i masnu prljavštinu. Kako ne biste oštetili zaptivke, koristite paru na razmaku od nekoliko centimetara. Omekšale ostatke hrane možete obrisati čistom suvom krpom.
Uklanjanje kamenca iz mašine za sudove kućnim sredstvima
Pored fizičkog čišćenja odgovarajućih delova mašine takođe treba povremeno odstraniti kamenac. U suštini, kamenac možete odstraniti ako uključite praznu mašinu. Postoje posebna sredstva za čišćenje, ali postupak je podjednako lak uz upotrebu kućnih sredstava. Pospite 1-2 kašičice sode bikarbone ili praška za pecivo na dno prazne mašine za sudove. Sipajte oko 20 ml sirćetne kiseline u pregradu za prah, zatim podesite mašinu za sudove na ciklus s najvišom mogućom temperaturom bez pretpranja. Ako nije moguće onemogućiti pretpranje, sirćetnu kiselinu takođe možete dodati u prethodno zagrejanu mašinu nakon pretpranja. Važno je da se soda bikarbona i sirćetna kiselina ne pomešaju direktno, jer bolje obavljaju posao zasebno. Ovi sastojci neće samo ukloniti kamenac iz mašine za sudove već imaju i antibakterijsko dejstvo. Možete upotrebiti i čašu sirćeta umesto sirćetne kiseline i dodati je u mašinu nakon što se zagreje. Za najbolji rezultat isključite mašinu na 1 sat nakon dodavanja sirćeta kako biste produžili vreme kontakta. Po završetku ciklusa sačekajte da se mašina za sudove ohladi kako se ne bi proširila isparenja sirćeta oporog mirisa.
Limunska kiselina kao alternativa
Kamenac iz mašine za sudove po pravilu možete ukloniti i limunskom kiselinom, ali treba imati nekoliko stvari na umu. Na visokim temperaturama limunska kiselina reaguje s kamencem i stvara kalcijum citrat koji se izuzetno teško skida. Za uklanjanje kamenca dodajte oko 10 supenih kašika limunske kiseline na 2 litra hladne vode. Pokrenite praznu mašinu za sudove na najnižoj mogućoj temperaturi. Čim se po mašini rasporedi voda, zaustavite program i dodajte mešavinu vode i limunske kiseline. Zatvorite mašinu za sudove i ostavite 1 sat, zatim ponovo pokrenite program. Prednost u odnosu na sirće ili sirćetnu kiselinu jeste prijatan miris limuna.
Sprečavanje nastanka kamenca
Nekoliko stvari možete činiti svakog dana kako biste sprečili da se kamenac uopšte pojavi u mašini. Stavite dve polovine isceđenog limuna u pregradu za kuhinjski pribor tokom normalnog ciklusa pranja kako biste smanjili mogućnost nastanka kamenca, a ujedno će vam čisti sudovi prijatno mirisati kada izađu iz mašine.