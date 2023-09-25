Čišćenje kamenca sa slavina

Skidanje kamenca sa slavina bez alata

Ako vam se žuri, kamenac možete skinuti sa baterije i bez rasturanja na sastavne delove. Trik je da namočite pamučnu krpu, npr. krpu za sudove, sirćetom ili limunovim sokom i vodom i obmotate je oko slavine. Ostavite mešavinu sirćeta i vode da deluje neko vreme ili tokom noći u slučaju posebno tvrdokornog kamenca. Ako imate balon kod kuće, napunite ga vodom sa sirćetom i navucite preko slavine da natopi kamenac. Takođe možete koristiti malu plastičnu kesu. Zatim isperite bateriju čistom vodom i osušite je krpom od mikrovlakana, baterija je ponovo čista i sjajna. Ako i dalje ima nečistoće ili čestica rđe u aeratoru, savetujemo vam da ga skinete i temeljno očistite.

Ako na bateriji nema kamenca, možete temeljno da očistite ostatak umivaonika pa će vam kupatilo opet izgledati kao novo.