Čišćenje kamenca sa slavina
Uporni kamenac brzo se može nataložiti na slavinama u kupatilima. Kako bi vam sjajne slavine ostale lepe, a voda nesmetano tekla, kamenac treba redovno čistiti. Uz ove savete to možete postići bez ikakvog trljanja i ribanja.
Blagovremeno čišćenje kamenca
Skoreli ostaci kamenca na poliranim hromiranim slavinama u kupatilu nisu lep prizor, a što duže stoje, teže se skidaju. Ako na ispustu slavine ima kamenca, voda sporije ističe i pršti na sve strane. Što je još gore, naslage kamenca plodno su tlo za bakterije. Ako pijete vodu iz slavine zahvaćene kamencem, unosite bakterije. Zato redovno čistite slavinu i uklanjajte kamenac što bolje možete, pre nego što se stvori debela prevlaka.
Uklanjanje kamenca sa slavine: najbolja kućna sredstva
Ako vaša voda sadrži mnogo kalcijuma, savetujemo vam da redovno čistite kamenac sa slavine. Pritom ne treba samo da očistite celu bateriju već i da posebno pažljivo skinete naslage sa aeratora za slavinu ili mešača na slavini.
Šta da radite:
- Za čišćenje: rukom ili ključem za cevi odvijte aerator za slavinu ili mešačku glavu. Najbolje je da obmotate krpu oko slavine kako biste sprečili ogrebotine na metalu pri odvijanju.
- Zatim rasturite ispust na tri dela: sito, navrtku i zaptivku.
- Stavite sva tri dela u sirće ili sirćetnu kiselinu na 15-ak minuta dok se kamenac ne rastvori. Limunska kiselina deluje na isti način. Rastvorite pola kašike limunske kiseline u prahu u 100 ml tople vode i potopite sve delove u rastvor.
- Nakon uklanjanja kamenca sve isperite čistom vodom i ponovo sastavite.
Skidanje kamenca sa slavina bez alata
Ako vam se žuri, kamenac možete skinuti sa baterije i bez rasturanja na sastavne delove. Trik je da namočite pamučnu krpu, npr. krpu za sudove, sirćetom ili limunovim sokom i vodom i obmotate je oko slavine. Ostavite mešavinu sirćeta i vode da deluje neko vreme ili tokom noći u slučaju posebno tvrdokornog kamenca. Ako imate balon kod kuće, napunite ga vodom sa sirćetom i navucite preko slavine da natopi kamenac. Takođe možete koristiti malu plastičnu kesu. Zatim isperite bateriju čistom vodom i osušite je krpom od mikrovlakana, baterija je ponovo čista i sjajna. Ako i dalje ima nečistoće ili čestica rđe u aeratoru, savetujemo vam da ga skinete i temeljno očistite.
Ako na bateriji nema kamenca, možete temeljno da očistite ostatak umivaonika pa će vam kupatilo opet izgledati kao novo.
Čišćenje kamenca sa slavina sredstvima za čišćenje
Ako želite da upotrebite sredstvo za čišćenje zbog posebno velikih naslaga kamenca, koristite kiselo sredstvo za čišćenje sanitarija (pH vrednost između 0 i 4) a zatim obrišite slavine mekim sunđerom ili krpom od mikrovlakana. Abrazivnim sredstvima rukujte pažljivo jer abrazivne čestice koje ona sadrže mogu ogrebati osetljive aluminijumske i hromirane površine.