Čišćenje umivaonika i slavina

Čišćenje umivaonika i slavina
Umivaonik je srce kupatila. Ipak, ima veliku upotrebu s obzirom da je potrebna svaki dan, što čini redovno čišćenje važnim. Evo pregleda kako najbolje očistiti umivaonike i armature.
Čišćenje umivaonika i slavina: šta treba imati na umu
Većina umivaonika je napravljena od keramike, mineralnog livenog ili emajliranog čelika. Keramika je posebno robusna i laka za održavanje, a emajlirani čelik je otporan na udarce i ogrebotine. Ipak, velika je verovatnoća da će se umivaonici od mineralnog livenog, posebno jeftiniji, izgrebati.
Bez obzira na materijal, upotreba previše deterdženta ili sredstva za ribanje ili previše intenzivno ribanje tvrdim sunđerima može oštetiti površinu umivaonika. Budite pažljivi i sa slavinama – većina kupatila se sastoji od delikatnog mesinganog jezgra, koje je samo tanko niklovano ili hromirano. Ako je sjajni premaz oštećen, jezgro će zarđati. Stoga, samo štedljivo koristite deterdžent, ako ga uopšte koristite – u idealnom slučaju, ne koristite ga uopšte kada čistite slavine. Konačno, većina prljavštine, kao što je pasta za zube ili ostaci kozmetike, može se ukloniti čistom vodom. Nakon toga osušite umivaonik i slavine mekom krpom.
Savet
Čuvaj krpa od mikrovlakana ili mekom krpom blizu umivaonika tako da su uvek pri ruci za brzo sušenje umivaonika i armatura nakon svake upotrebe. Lepa nuspojava pravilnog održavanja površina je da duže ostaju netaknute, što znači da ne morate da ih čistite tako često.
Čišćenje umivaonika kućnim sredstvima
Prašak za pecivo je odličan kućni lek koji pomaže u održavanju umivaonika čistim: pospite prašak na mokri umivaonik, ostavite ga da kratko deluje, a zatim ga obrišite krpom.
Sirće takođe ima odličnu moć čišćenja: pomešati sa vodom u razmeri 1:1, naneti na umivaonik i armaturu i koristiti za čišćenje. Prednost ovde je što sirće pomaže u uklanjanju kamenca. Za značajne naslage kreča, sirćetna esencija se može koristiti i nerazređena. Namočite pamučnu krpu u nju i stavite preko zahvaćenog područja. Ostavite da deluje 10 do 15 minuta, a zatim očistite površine mekanim sunđerom i čistom vodom. Zatim sve dobro osušite krpom od mikrovlakana. Limunska kiselina se može koristiti kao alternativa sirćetu.
Oprez: Sirće ili limunsku kiselinu ne treba koristiti na umivaonicima od mineralnog livenog materijala jer kiselina može napasti površinu.
Savet
Lagane ogrebotine na keramici mogu se ispolirati pastom za zube. Jednostavno nanesite na ogrebotinu i oribajte starom četkicom za zube. Nakon toga ponovo ispolirajte krpom od mikrovlakana – uskoro će vaš umivaonik zasijati kao nov.
Čišćenje umivaonika deterdžentom
Ako želite da koristite deterdžent, očistite umivaonik sa kiselinsko sanitarno sredstvo za čišćenje (pH vrednost između 0 i 4) . U idealnom slučaju, nanesite sredstvo za čišćenje na vlažnu krpu od mikrovlakana i njome obrišite sve. Nakon toga obrišite suvom krpom. Sredstvo za čišćenje se može naneti direktno na umivaonik, a zatim obrisati krpom. Međutim, nikada nemojte prskati sredstvo za čišćenje direktno na fitinge, jer se mesingano jezgro može oštetiti ako maglica od spreja prodre u njega.
Čišćenje umivaonika parnim čistačem
Umivaonik se može posebno temeljno očistiti pomoću paro čistač. Prednost ovde je što para ulazi na teško dostupna mesta. Na primer, preliv umivaonika vremenom akumulira prljavštinu, koju je teško ukloniti rukom. Detaljna mlaznica parnog čistača lako ispari preliv i prljavština automatski završava u odvodu. Parni čistač se takođe može koristiti za čišćenje odvoda.
Prljavština se nakuplja u aeratorima slavina i regulatorima protoka na slavinama, koje se takođe mogu očistiti mlaznicom za detalje ili malom okruglom četkom na parnom čistaču. Da biste to uradili, držite krpu na određenoj udaljenosti iznad područja koje se pari da biste zaštitili od prskanja. Prljavština će se skinuti i sleteti u umivaonik. Međutim, ako je slavinu značajno oštetio kamenac, moraju se koristiti druge metode .
Ostatak umivaonika se može očistiti pomoću ručne mlaznice sa krpom za čišćenje od mikrovlakana ili okruglom četkom. Nakon toga, sve dobro osušite krpom od mikrovlakana.