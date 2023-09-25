Čišćenje umivaonika i slavina: šta treba imati na umu

Većina umivaonika je napravljena od keramike, mineralnog livenog ili emajliranog čelika. Keramika je posebno robusna i laka za održavanje, a emajlirani čelik je otporan na udarce i ogrebotine. Ipak, velika je verovatnoća da će se umivaonici od mineralnog livenog, posebno jeftiniji, izgrebati.

Bez obzira na materijal, upotreba previše deterdženta ili sredstva za ribanje ili previše intenzivno ribanje tvrdim sunđerima može oštetiti površinu umivaonika. Budite pažljivi i sa slavinama – većina kupatila se sastoji od delikatnog mesinganog jezgra, koje je samo tanko niklovano ili hromirano. Ako je sjajni premaz oštećen, jezgro će zarđati. Stoga, samo štedljivo koristite deterdžent, ako ga uopšte koristite – u idealnom slučaju, ne koristite ga uopšte kada čistite slavine. Konačno, većina prljavštine, kao što je pasta za zube ili ostaci kozmetike, može se ukloniti čistom vodom. Nakon toga osušite umivaonik i slavine mekom krpom.