Lako i jednostavno čišćenje opreme za kampovanje

Kako se najbolje čisti oprema za kampovanje na putu?

Prirodno je da oprema za kampovanje vremenom postane prljava. Ne mora nužno iznenadni pljusak tokom pešačenja po prirodi biti uzrok blata i prljavštine na priboru i opremi za kampovanje. Zapravo se prljaju svakodnevnom upotrebom. Opremu za kampovanje treba oprati, a sklopive stolice i bicikl očistiti nakon korišćenja. A svi koji odmor provode na obali i vole jahanje na talasima verovatno znaju da odela za sportove na vodi i dasku za surf treba isprati od ostataka slane vode i peska kako bi duže trajali.

Isto pravilo važi i za svu opremu za kampovanje. Najbolje je očistiti je i oprati odmah nakon upotrebe, a ne čekati do narednog korišćenja. Uvek držite odgovarajuću opremu za čišćenje i proizvode za negu na istom mestu, kako bi vam bili pri ruci. Na kampovanje uvek treba poneti četku, sunđere, kofu, kanticu za zalivanje, crevo za vodu, metlu i sredstvo za pranje sudova ili neka druga sredstva.