Lako i jednostavno čišćenje opreme za kampovanje
Povedite porodicu i ljubimca u boravak na otvorenom u svom kamperu! Bilo da je reč o dvodnevnom izletu ili pažljivo isplaniranom odmoru: neizbežni su odlazak na kampovanje i avantura pod vedrim nebom. Kako bi sve bilo čisto kao kod kuće, pribor i opremu za kampovanje treba redovno čistiti. Evo korisnih saveta za čišćenje opreme za kampovanje, cipela za pešačenje, bicikla itd.
Kako se najbolje čisti oprema za kampovanje na putu?
Prirodno je da oprema za kampovanje vremenom postane prljava. Ne mora nužno iznenadni pljusak tokom pešačenja po prirodi biti uzrok blata i prljavštine na priboru i opremi za kampovanje. Zapravo se prljaju svakodnevnom upotrebom. Opremu za kampovanje treba oprati, a sklopive stolice i bicikl očistiti nakon korišćenja. A svi koji odmor provode na obali i vole jahanje na talasima verovatno znaju da odela za sportove na vodi i dasku za surf treba isprati od ostataka slane vode i peska kako bi duže trajali.
Isto pravilo važi i za svu opremu za kampovanje. Najbolje je očistiti je i oprati odmah nakon upotrebe, a ne čekati do narednog korišćenja. Uvek držite odgovarajuću opremu za čišćenje i proizvode za negu na istom mestu, kako bi vam bili pri ruci. Na kampovanje uvek treba poneti četku, sunđere, kofu, kanticu za zalivanje, crevo za vodu, metlu i sredstvo za pranje sudova ili neka druga sredstva.
Prljava oprema za kampovanje? Kako očistiti šator, posuđe i stolice
Čišćenje nadstrešnice kampera: kada skinete nadstrešnicu, dobro je istresite, a zatim je ponovo spakujte (suvu). Ako na nadstrešnici ili šatoru ima polena ili nečistoće, možete ih ukloniti mekom ručnom četkom. Izbegavajte sredstva za čišćenje kako biste poštedeli premaz nadstrešnice ili šatora. Uzgred: što češće čistite nadstrešnicu ili šator, duže će vam potrajati vodonepropusni premaz. Razlog je što prljavština uzrokovana vremenskim uticajima smanjuje delotvornost ovog premaza. Možete utvrditi da li šator ili nadstrešnicu treba impregnirati ako ih nakvasite baštenskim crevom ili kofom vode. Ako se stvore kuglice vode, vodonepropusna zaštita je očuvana.
Čišćenje pribora za jelo: u mnogim kampovima ili na putovanjima često nemate na raspolaganju mašinu za sudove. Kamperi i prikolice često imaju rezervoar za svežu vodu i sudoper, pa tanjire, lonce i čaše možete oprati ručno. Da bi unutrašnjost vozila ostala čista, najbolje je oprati posuđe napolju u koritu s toplom vodom. Sunđer, četka i sredstvo za pranje sudova dobro će vam poslužiti za tu svrhu. Naravno, možete upotrebiti i crevo za vodu, posebno ako se sasušeni ostaci hrane teško skidaju. Čest savet među ljubiteljima kampovanja: zakuvajte vodu, dodajte limunsku kiselinu i prelijte preko prljavih sudova, ostavite da se natapaju nekoliko minuta, a zatim ih dobro obrišite krpom.
Čišćenje kamperskih stolica: aluminijumske i plastične stolice veoma se lako čiste. Obično je dovoljno da ih prebrišete vlažnom krpom s malo sredstva za pranje sudova. Za upornu prljavštinu koristite crevo za vodu s pištoljem za raspršivanje. Umesto toga možete upotrebiti čistač pod srednjim pritiskom za prljave površine. Nanesite univerzalno sredstvo bocom sa raspršivačem ili uz pomoć mlazinice za penu i čistača pod srednjim pritiskom. Nakon toga sve isperite čistom vodom. Na kraju dobro obrišite sve očišćene površine suvom krpom da ne bi ostali ružni tragovi.
Ako ne želite da utrošite suviše vremena na čišćenje opreme za kampovanje, uzmite kompresorski čistač. Njime ćete brzo i lako očistiti opremu za kampovanje. Kada su na putu i nemaju priključak na struju, promućurni ljubitelji kampovanja koriste akumulatorski kompresorski čistač zajedno sa usisnim crevom ili prenosnim čistačem s ugrađenim akumulatorom i rezervoarom za vodu. Uz ova prenosiva rešenja čišćenje opreme za kampovanje postaje mačji kašalj!
Kako očistiti cipele za pešačenje, bicikl i dasku za surfovanje dok ste na putu?
Čišćenje cipela za pešačenje: kako bi vam cipele za pešačenje dugo potrajale, treba ih dobro očistiti i zaštititi nakon svakog korišćenja. Prvo uklonite krupnu nečistoću. Kod poliestera je obično dovoljno razmekšati prljavštinu sunđerom, vodom i rastvorom sapunice. Za kožne cipele treba upotrebiti nešto grublju četku. Ako su vam cipele jako zaprljane, možete ih očistiti crevom ili prenosnim čistačem pod niskim pritiskom uz upotrebu četke. Pre čišćenja izvadite pertle i uloške. Zatim operite unutrašnjost cipele sapunom i vodom. Po potrebi opet ispirajte unutrašnjost i po potrebi spoljašnjost cipele čistom vodom dok ne uklonite svu nečistoću i sredstvo za čišćenje. Da biste ih osušili, napunite cipele novinama i nemojte ih ostavljati direktno na suncu ili ispod grejalice, jer se materijal može oštetiti. Voskom za obuću zaštitite cipele za pešačenje kako bi vam duže ostale čiste.
Čišćenje bicikla: nakon duže vožnje kroz šumu i polja bicikl se nesumnjivo zaprljao. Da biste sprečili pojavu rđe i da bi zupčanici i kočnice dobro radili, najbolje je očistiti sve delove odmah nakon vožnje. Potrebni su vam kofa vode i dva sunđera. Prvo očistite okvir jednim sunđerom, a ostale delove drugim. Tako ćete sprečiti da vosak i ostaci ulja dospeju na okvir. Za delotvorno čišćenje upotrebite posebno sredstvo za čišćenje bicikala.
Nakon čišćenja svih delova isperite bicikl kofom vode ili baštenskim crevom. To je posebno lako obaviti prenosnim čistačem. Nakon povratka kući možete da odvojite malo vremena za detaljno čišćenje bicikla, npr. kompresorskim čistačem.
Čišćenje daske za surfovanje i odela za sportove na vodi: posle plivanja i jahanja na talasima u moru trebalo bi temeljno očistiti odelo za sportove na vodi i dasku za surfovanje kako biste uklonili pesak i ostatke morske vode koji oštećuju materijal. Posebno premaz na odelu za sportove na vodi može postati krt zbog dejstva soli. Dasku za surfovanje i odelo možete kratko poprskati baštenskim crevom. Međutim, ako ste na putu, često nemate tu mogućnost. Tada je dobro imati prenosni čistač pod niskim pritiskom. Da biste osušili odelo za sportove na vodi, prevrnite ga na naličje, mada to svakako bude slučaj čim ga skinete. Takođe nemojte ostavljati odelo da se suši na jakom suncu, inače toplota i UV zračenje mogu oštetiti neoprenski materijal. Pronađite mesto u hladovini.
Poveli ste psa na kampovanje? Kako da vaš četvoronogi prijatelj ponovo bude čist
Izlazak u duge šetnje često je omiljena aktivnost svakom psu. Njima ne smeta ako im se šape i dlaka isprljaju tom prilikom. Kako vam ne bi uprljali prtljažnik automobila ili unutrašnjost prikolice nakon šetnje, očistite im šape, a po potrebi i dlaku. Prljavština posebno voli da se skuplja ispod šapa. Možete ih očistiti npr. s malo mlake vode i mekom četkom.
Savet
Uz opcioni pribor za čišćenje ljubimaca za prenosni čistač bićete dobro opremljeni za čišćenje svog najdražeg četvoronogog prijatelja čak i kad ste na putu. Dolazi s konusnom mlaznicom koja je posebno razvijena za pse, sa prijatnim i mekim tušem za čišćenje dlake i šapa. U kompletu takođe dolazi četka za čišćenje dlake i uklanjanje uporne prljavštine iz dlake, kao i peškir od mikrovlakana koji poseduje posebno veliku moć upijanja radi sušenja.