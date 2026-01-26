Oprema se može čistiti kada ste na putu: sa mobilnim kompresorskim čistačem kompanije Kärcher, uključujući Adventure Box sa optimalno prilagođenim priborom za čišćenje Outdoor opreme. Njegova integrisana litijum-jonska akumulatorska baterija i odvojivi rezervoar za vodu omogućavaju korišćenje i bez priključka za struju ili vodu. Sa štedljivim, ali efikasnim ravnim mlazom pri niskom pritisku, ovaj kompresorski čistač je idealan za osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Prednosti Adventure Box-a: Univerzalna četka sa mekim čekinjama može da se postavi na pištolj, a takođe uklanja tvrdokorne prljavštine. Usisno crevo omogućava korišćenje alternativnih izvora energije, kao što su bunari ili kanister, a skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.