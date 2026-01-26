Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Adventure
Idealno za mobilno čišćenje opreme za korišćenje napolju: kompaktni kompresorski čistač sa litijum-jonskim akumulatorom i rezervoarom za vodu. Uz. Adventure Box sa različitim priborom.
Oprema se može čistiti kada ste na putu: sa mobilnim kompresorskim čistačem kompanije Kärcher, uključujući Adventure Box sa optimalno prilagođenim priborom za čišćenje Outdoor opreme. Njegova integrisana litijum-jonska akumulatorska baterija i odvojivi rezervoar za vodu omogućavaju korišćenje i bez priključka za struju ili vodu. Sa štedljivim, ali efikasnim ravnim mlazom pri niskom pritisku, ovaj kompresorski čistač je idealan za osetljive površine. LED indikator takođe signalizira kada je baterija skoro prazna ili se upravo puni. Prednosti Adventure Box-a: Univerzalna četka sa mekim čekinjama može da se postavi na pištolj, a takođe uklanja tvrdokorne prljavštine. Usisno crevo omogućava korišćenje alternativnih izvora energije, kao što su bunari ili kanister, a skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.
Obeležja i prednosti
Promišljeni koncept odlaganjaKomforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Integrisana litijum-jonska baterijaMobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Adventure BoxZa optimalno čišćenje spoljne opreme na putu.
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Odvojiv rezervoar za vodu
- Može se praktično puniti u kući.
Lagan i kompaktan dizajn uređaja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,4
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
- Univerzalna četka
- Usisno crevo za vodu
- Kutija za odlaganje
Oprema
- Usisavanje vode
- Volumen rezervoara za vodu: 4 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Videos
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
