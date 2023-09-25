ČIŠĆENJE KAMPERA: PRAKTIČNI TRIKOVI I SAVETI
Za mnoge su kamperi i prikolice oličenje slobode. Zahvaljujući njima, uvek imate krov nad glavom dok ste na odmoru i potpuno ste fleksibilni. Kao i automobile, kampere i prikolice treba redovno čistiti unutra i spolja. Ipak prašina, kiša, lišće, insekti i svakodnevica ostavljaju trag na vašem životnom prostoru. Evo korisnih saveta kako da očistite prikolicu ili kamper.
Zašto treba čistiti kamper i prikolicu?
Razlozi su očigledni. Prvi su izgled i dobro stanje, posebno kada je reč o unutrašnjosti. S druge strane, kamper koji je čist spolja bezbedniji je na putu, jer zaprljani retrovizori i vetrobransko staklo ograničavaju vidljivost pa stoga predstavljaju opasnost. Na kraju, ali ne i najmanje važno: redovnim čišćenjem očuvaćete vrednost vozila. Iz ovih razloga kamper treba čistiti najmanje jednom, poželjno dva puta godišnje. Najbolje ujesen, kada većina vlasnika kampera sprema vozilo za zimu, a zatim u proleće pre otiskivanja na putovanja. Takođe je preporučljivo ukloniti tragove prethodnog odmora, unutra i spolja, posebno nakon dugog putovanja kamperom. Prozore i ogledala nasuprot tome treba čistiti pre svakog puta, ako su zaprljani.
Gde prati i čistiti kamper ili prikolicu?
Kada govorimo o čišćenju kampera ili prikolice, svakako treba razmotriti gde je pranje dozvoljeno. Pranje nije dozvoljeno bilo gde, možda čak ni na vašem imanju. Štetna sredstva za čišćenje mogla bi dospeti u životnu sredinu. Zato je na mnogim mestima zabranjeno prati vozilo na ličnom posedu. Da biste igrali na sigurno, kamper ili prikolicu perite u perionici.
Posebne samouslužne perionice za kuće na točkovima, npr. Parkovi za čišćenje Kärcher, posebno su prikladni za tu namenu i tamo ćete lako sami očistiti vozilo. Boks za velika vozila ima više mesta i visok je preko 2 metra, pa kamper može da stane unutra. Pre svake upotrebe treba proveriti čistoću četki u boksu za pranje i isprati ih nakratko vodom, jer male čestice prljavštine na četkama za pranje mogu izgrebati osetljive površine.
Za vlasnike kampera koji vozilo ne žele da peru sami mogu poslužiti perionice za kamione i autobuse. Ipak, obavezno se treba unapred raspitati koja je perionica prikladna za kampere. Važno je i pročitati uputstva proizvođača, jer nije svako vozilo prikladno za pranje u perionici. Posebno prozori, zaptivke i krovna konstrukcija mogu predstavljati prepreku.
Čišćenje prikolica i kampera korak po korak
Pri čišćenju kampera i prikolica pazite na spoljašnjost, uključujući nadstrešnice, unutrašnjost i rezervoare za vodu. Uz ove savete čišćenje ćete sami obaviti brzo i lako.
Čišćenje spoljašnjosti kampera i prikolica
Kada vremenski uslovi to dozvoljavaju i kada pronađete prikladno mesto za čišćenje kampera ili prikolice, vreme je da se bacite na posao. Pri čišćenju spoljašnjosti počnite od krova, zatim pređite na bočne strane, a na kraju na naplatke. Bočne strane kampera treba čistiti odozdo nagore. Tako uvek znate koja ste mesta već očistili, posebno ako koristite proizvode za čišćenje.
Za čišćenje kampera ili prikolice trebaće vam sledeća oprema:
- šampon za automobile, penušavo sredstvo za čišćenje Ultra ili posebna sredstva za čišćenje kampera i prikolica (napomena: ne smeju sadržati abrazivne sastojke, inače mogu oštetiti spoljašnjost)
- odstranjivač insekata
- sredstvo za čišćenje naplataka i četka za pranje naplataka
- sredstvo za čišćenje stakala automobila i sredstvo za čišćenje akrila po potrebi
- četka za pranje i kompresorski čistač ili baštensko crevo
- teleksopska mlazna cev po potrebi
- topla voda
- sunđer ili krpa
- krpa od mikrovlakana
- sredstvo za sterilizaciju
- sredstvo za dezinfekciju
- odstranjivač kamenca
Najbrži način za čišćenje spoljašnjosti kampera: kompresorski čistač i šampon za automobile. Ako želite da operete krov kompresorskim čistačem, nemojte stajati na krovu niti koristiti merdevine. Postoji opasnost da se prevrnu zbog snage vodenog mlaza. Najsigurniji način je pranje sa zemlje pomoću teleskopske mlazne cevi. U nekim perionicama postoje skele pomoću kojih možete bezbedno oprati vozilo. Pri čišćenju pod visokim pritiskom treba biti pažljiv i koristiti najslabiji vodeni mlaz. Takođe treba održavati razmak od 30 cm. Ukrasne elemente, ventilacione otvore i zaptivke treba očistiti odvojeno. Za zaštitu vazdušnih kanala na hladnjaku savetujemo vam da postavite zimske štitnike pre pranja.
Ako imate samo lestve na raspolaganju, upotrebite penušavo sredstvo. Nakvasite krov i bočne zidove penušavim sredstvom za čišćenje i upotrebite četku za pranje, zatim sve isperite crevom. Zaptivke treba izbegavati i umesto toga zaštititi glicerinom ili talkom.
Za čišćenje prozora na vozilu najprikladnije je sredstvo za čišćenje stakla. Nanesite ga i rastrljajte čistom krpom od mikrovlakana. Često su prozori životnog prostora izrađeni od akrila ili plastike. Za njihovo čišćenje dostupni su posebna sredstva za čišćenje akrila. Takođe ih možete očistiti sredstvom na bazi sirćeta. Nemojte koristiti četku pri čišćenju ovih površina da se ne bi izgrebale. Za rezultat bez tragova isperite prozore vodom nakon čišćenja, a zatim ih osušite jelenskom kožom ili običnim kuhinjskim ubrusom.
Savet
Ostatke insekata na prozorima, farovima i krovu kampera možete očistiti odstranjivačem insekata, a zatim isprati ove površine kompresorskim čistačem ili crevom.
Lukove točkova i naplatke takođe možete oprati kompresorskim čistačem. Za čišćenje teško dostupnih mesta poput lukova točkova na čistač možete pričvrstiti promenljivu mlaznu cev sa zglobom u 360°. Za čišćenje naplataka prepoučujemo sredstvo za naplatke. Umesto njega možete koristiti mešavinu mlake vode s malo sirćeta. Za upornu nečistoću dobra je četka za pranje točkova koja će takođe zaći u sve međuprostore.
Savet
Pametno je čistiti prikolicu ili kamper kada je dan suv. Ipak, izbegavajte jako sunce, inače se proizvodi za čišćenje prebrzo osuše i ostavljaju ružne mrlje. Iz istog razloga treba prvo oprati jednu stranu kampera ili prikolice pre nego što pređete na sledeću.
Čišćenje rezervoara za vodu i nadstrešnice
Rezervoari za vodu u kamperu ili prikolici stanište su za mikroorganizme. Treba ne samo redovno čistiti kamenac iz sistema za dovod vode, već i tzv. živi sloj koji se vremenom stvori i u kome se bakterije nastanjuju. Radi se o sluzavoj skrami na zidovima rezervoara i promeni boje na cevima. Stoga rezervoare za vodu treba čistiti najmanje jednom godišnje, a poželjno pre i posle kamperske sezone. Prvo sterilizujte, zatim dezinfikujte i očistite kamenac sa rezervoara, onda ga temeljno isperite u skladu s uputstvom za proizvod.
Nadstrešnice takođe treba redovno čistiti. Pri uobičajenom stepenu zaprljanja dovoljno je očistiti površinu s malo tople vode i četkom, krpom ili sunđerom. Za tvrdokorniju prljavštinu upotrebite rastvor sapunice ili sredstvo za pranje sudova. Tkanina treba da se osuši na vazduhu pre namotavanja ili odlaganja nadstrešnice.
Čišćenje unutrašnjosti kampera i prikolice
Nakon temeljnog čišćenja spoljašnjosti posvetite se unutrašnjosti vozila. Pre početka čišćenja kampera unutra izvadite sve pokretne predmete i, kada ste već pri tome, izbacite sve što vam je nepotrebno. Za čišćenje koristite sledeću opremu:
- mlaka voda
- sunđer i krpa
- kućno sredstvo za čišćenje
- usisivač, ručni usisivač ili usisivač za mokro i suvo usisavanje
- paročistač
- po potrebi usisivač za tepihe ili odstranjivač mrlja
Uopšte uzev, za čišćenje unutrašnjosti treba štedljivo koristiti vodu, jer se usled vlage buđ brzo pojavi u kamperu zbog njegove konstrukcije, a u najgorem slučaju može da ošteti šasiju. Uvek pokupite ostatke vode. Osim toga, čišćenje obavljajte s otvorenim prozorima kako bi vlaga izašla.
Za čišćenje tapacira, dušeka i tepiha upotrebite usisivač ili usisivač za mokro i suvo usisavanje, a onda ih ostavite da se osuše napolju na vazduhu tokom čišćenja. Za veću prljavštinu ili mrlje možete koristiti sredstvo za čišćenje tepiha. Umesto toga za čišćenje mrlja takođe možete koristiti namenska sredstva.
Za čišćenje unutrašnje strane prozora pratite korake opisane napred. Ponovo napominjemo da treba koristiti različite proizvode za staklene i plastične prozore.
Nakon toga temeljno usisajte unutrašnjost. Osim poda treba očistiti ormariće i prostore za odlaganje, uključujući pregrade i fioke. Zatim sve obrišite vlažnom krpom. Po želji možete dodati blago višenamensko sredstvo u vodu. Budite oprezni s penušavim sredstvima jer sadrže rastvarače i mogu oštetiti pojedine površine.
Sada je red na frižider. Prvo izvadite police i operite ih sredstvom za posuđe i toplom vodom. Potom čistom krpom obrišite zadnji zid frižidera. Kako biste sprečili pojavu buđi, ostavite vrata frižidera otvorenim kada se ne koristi, npr. zimi.
Zatim se posvetite radnoj ploči i štednjaku u kuhinji. Ako na plinskom štednjaku podignete rešetke i poklopce gorionika, sigurno ćete primetiti određenu nečistoću, ali lako ćete je očistiti uz malo sredstva za čišćenje i tople vode. Ostatke kamenca u kuhinji možete ukloniti sirćetom, a isto važi za začepljene odvode. Skorele mrlje i masnoća na ploči za kuvanje i oko nje takođe možete lako ukloniti paročistačem.
Savet
Ako ne vozite kamper ili prikolicu tokom zime, ostavite odvlaživač u unutrašnjosti. On će sprečiti sakupljanje vlage.