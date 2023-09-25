ČIŠĆENJE KAMPERA: PRAKTIČNI TRIKOVI I SAVETI

Gde prati i čistiti kamper ili prikolicu?

Kada govorimo o čišćenju kampera ili prikolice, svakako treba razmotriti gde je pranje dozvoljeno. Pranje nije dozvoljeno bilo gde, možda čak ni na vašem imanju. Štetna sredstva za čišćenje mogla bi dospeti u životnu sredinu. Zato je na mnogim mestima zabranjeno prati vozilo na ličnom posedu. Da biste igrali na sigurno, kamper ili prikolicu perite u perionici.

Posebne samouslužne perionice za kuće na točkovima, npr. Parkovi za čišćenje Kärcher, posebno su prikladni za tu namenu i tamo ćete lako sami očistiti vozilo. Boks za velika vozila ima više mesta i visok je preko 2 metra, pa kamper može da stane unutra. Pre svake upotrebe treba proveriti čistoću četki u boksu za pranje i isprati ih nakratko vodom, jer male čestice prljavštine na četkama za pranje mogu izgrebati osetljive površine.

Za vlasnike kampera koji vozilo ne žele da peru sami mogu poslužiti perionice za kamione i autobuse. Ipak, obavezno se treba unapred raspitati koja je perionica prikladna za kampere. Važno je i pročitati uputstva proizvođača, jer nije svako vozilo prikladno za pranje u perionici. Posebno prozori, zaptivke i krovna konstrukcija mogu predstavljati prepreku.