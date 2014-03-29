Višenamenski usisivači

Usisna snaga je ono što čini razliku!

Snaga ovih univerzalnih usisivača se izražava tehničkom veličinom Usisna snaga (W). Što je veća ta vrednost, to veću snagu ima usisivač. Usisna snaga neke mašine se meri prema normiranoj mernoj metodi IEC 60312. Ona se sastoji od dveju karakterističnih veličina: Struja vazduha (l/s) i Podtlak (mbar). Prilikom razvijanja novih univerzalnih usisivača marke Kärcher je cilj bio da se stvori ekstremno snažne mašine sa znatno više snage nego prethodni modeli iz 2010. godine. Veća efikasnost novih WD usisivača se temelji na novim energetski efikasnijim motorima, iz temelja nanovo razvijenim podnim nastavcima i crevima, optimalnom dihtovanju mašina na priključcima za dodatni pribor kao i na konstrukciji usisivača sa optimalizovanim strujanjem vazduha. Sinergijom ovih faktora, na usisnim nastavcima usisivača se ostvaruje daleko veća usisna snaga nego dosad. Na primer, današnji najsnažniji model usisivača WD 6 P Premium ima usisnu snagu od 260 W. Najsnažniji prethodni model usisivača iz 2010. godine – usisivač WD 5.600 MP – je imao usisnu snagu od samo 220 W.

Prednosti na jednom mestu: optimalno hvatanje prljavštine, velika ušteda vremena, mnogostruke mogućnosti korišćenja.



Druge tehničke veličine, kao što su Struja vazduha (l/s) i Podtlak (mbar), ne predstavljaju karakteristične veličine za snagu univerzalnog usisivača. Isto vredi za često veoma hvaljene vrednosti izražene u vatima za univerzalne usisivače drugih robnih marki. Ova vrednost izražena u vatima predstavlja u pravilu potrošnju energije neke mašine – što će reći, koliko energije dotična mašina troši. Što je veća ta vrednost u vatima, to više struje ta mašina troši.