Višenamenski usisivači
Kärcher višenamenski usisivači izuzetno su robustni i idealno opremljeni za brzo i temeljno čišćenje svih područja u kući ili izvan kuće – npr. u podrumu, u garaži ili na terasi. Bilo da se radi o suvoj ili mokroj, krupnoj ili sitnoj nečistoći: Zahvaljujući svojoj idealnoj opremi pouzdano odstranjuju svaku vrstu nečistoće. A zbog svoje veoma velike snage usisavanja, kao i posebno razvijenih mlaznica moguće je lako usisati čak i veće čestice nečistoće.
Od „MV“ nastaje „WD“.
Univerzalni usisivači firme Kärcher će ubuduće da se zovu „WD“. „WD“ znači „wet & dry“ i naglašava specijalnu osobinu usisivača, a to je da može da usisava i mokru i suvu prljavštinu. Jer, univerzalne usisivače firme Kärcher karakteriše njihovo multifunkcionalno korišćenje.
Prilagođenije nego ikad pre.
Akumulatorski višenamenski usisivači
Snažni višenamenski usisivači s akumulatorskim napajanjem iz kuće Kärcher brinu o temeljnoj čistoći na teško dostupnim mestima i mestima gde višenamenski usisivači s kablom ne mogu da priđu, bilo da se radi o automobilu, ispod natkrivenog parkinga, u letnjikovcu ili na stazama u bašti, i to uz iste karakteristike kao uređaji s kablom. Bez kabla i bez granica: WD 3 Battery sa velikim 17-litarskim rezervoarom i WD 1 Compact Battery u kompaktnom, prenosivom kućištu.
Uređaj koji odgovara svakom zahtevu.
Kärcher s novim WD-Range za svaku potrebu i zahtev nudi odgovarajuće rešenje za privatno korišćenje - kako za povremenu tako i za intenzivnu primenu. Zahvaljujući velikom izboru uređaja sa različitom snagom, veličinom rezervoara i obeležjima opreme nalazite odgovarajući uređaj za sebe. Uzdajte se u Kärcher.
Snažnije nego ikad pre.
Usisna snaga je ono što čini razliku!
Snaga ovih univerzalnih usisivača se izražava tehničkom veličinom Usisna snaga (W). Što je veća ta vrednost, to veću snagu ima usisivač. Usisna snaga neke mašine se meri prema normiranoj mernoj metodi IEC 60312. Ona se sastoji od dveju karakterističnih veličina: Struja vazduha (l/s) i Podtlak (mbar). Prilikom razvijanja novih univerzalnih usisivača marke Kärcher je cilj bio da se stvori ekstremno snažne mašine sa znatno više snage nego prethodni modeli iz 2010. godine. Veća efikasnost novih WD usisivača se temelji na novim energetski efikasnijim motorima, iz temelja nanovo razvijenim podnim nastavcima i crevima, optimalnom dihtovanju mašina na priključcima za dodatni pribor kao i na konstrukciji usisivača sa optimalizovanim strujanjem vazduha. Sinergijom ovih faktora, na usisnim nastavcima usisivača se ostvaruje daleko veća usisna snaga nego dosad. Na primer, današnji najsnažniji model usisivača WD 6 P Premium ima usisnu snagu od 260 W. Najsnažniji prethodni model usisivača iz 2010. godine – usisivač WD 5.600 MP – je imao usisnu snagu od samo 220 W.
Prednosti na jednom mestu: optimalno hvatanje prljavštine, velika ušteda vremena, mnogostruke mogućnosti korišćenja.
Druge tehničke veličine, kao što su Struja vazduha (l/s) i Podtlak (mbar), ne predstavljaju karakteristične veličine za snagu univerzalnog usisivača. Isto vredi za često veoma hvaljene vrednosti izražene u vatima za univerzalne usisivače drugih robnih marki. Ova vrednost izražena u vatima predstavlja u pravilu potrošnju energije neke mašine – što će reći, koliko energije dotična mašina troši. Što je veća ta vrednost u vatima, to više struje ta mašina troši.
Više snage, manja potrošnja.
Naši novi univerzalni usisivači nisu samo ekstremno snažni, nego istovremeno osvajaju svojom veoma niskom potrošnjom energije. Zahvaljujući posebno efikasnim motorima, potrošnju energije smo u poređenju sa prethodnim modelima iz 2010. godine znatno smanjili. Tako primerice naš najsnažniji model usisivača iz top klase WD 6 P Premium troši samo 1300 vati. U poređenju sa tim, potrošnja energije kod njegovog prethodnika WD 5.600 MP je iznosila 1600 vati. Uprkos manjoj potrošnji energije, usisivač WD 6 P Premium je za skoro 20% snažniji od svog prethodnika.
Inovativniji nego ikad pre.
Još komforniji za korišćenje.
Inovativna patentirana tehnika vađenja filtera koja je ugrađena od srednje klase uređaja WD 4 serije omogućuje komfornu demontažu filtera u roku od sekunde. Pri tome je ravan faltasti filter poznat iz profesionalne oblasti smešten u kasetu u glavi uređaja – za ekstra brzu demontažu u dva koraka. Jednostavno otklopite kasetu filtera, kasetu izvadite iz uređaja, ispraznite filter, umetnite – gotovo!
Pregled prednosti za Vas: brža i udobnija demontaža filtera, nema kontakta sa nečistoćom, nema širenja prašine, najjednostavnije manuelno čišćenje filtera.
Permanentno visok nivo usisne snage.
Zahvaljujući integrisanoj funkciji čišćenja filtera zaprljani filteri kod svih top uređaja serije WD 5-6 aktiviranjem tastera za čišćenje mogu brzo i efikasno da se očiste. Tako može da se radi na zadacima čišćenja sa konstantno visokom usisnom snagom (videti grafikon).
Pregled prednosti za Vas: nije neophodno manuelno čišćenje, nema prekida rada, nema kontakta sa nečistoćom, enormna usisna snaga.
Komforniji nego ikad pre.
Još praktičnije, još temeljnije.
Nov standardni pribor je razvijen specijalno za nove Kärcher višenamenske usisivače i u kombinaciji sa uređajima razvija neslućenu efikasnost u čišćenju.
Skidiva drška
Ergonomski oblikovana, skidiva drška garantuje optimalan protok vazduha. Uz to omogućuje ergonomsko držanje tela tokom usisavanja, pošto pribor možete da postavite brzo i direktno na usisno crevo. Kod klasa uređaja WD 5-6 specijalan sastav materijala drške sprečava elektrostatičko punjenje i omogućava postupak usisavanja bez smetnji – takođe i kod radova na renoviranju.
Pregled prednosti: nema zapušavanja, jednostavno i udobno usisavanje na najužem prostoru, sigurna zaštita od elektrostatičkog punjenja.
Optimizovano crevo usisivača
Nova usisna creva nude veći prečnik i veoma su fleksibilna.
Pregled prednosti: nema zapušavanja, usisavanje bez prekida rada, veća sloboda pokreta prilikom usisavanja
Stabilne plastične cevi
Nove plastične cevi prezentuju se u najboljem kvalitetu. One su izrazito opteretive i dugotrajne.
Pregled prednosti: viši stepen kvaliteta za duži vek trajanja.
Prvoklasne mlaznice za pod
Svejedno da li suva ili mokra, fina ili gruba nečistoća – samostalno razvijene mlaznice za pod garantuju perfektan prijem nečistoće, podmićuju zahvaljujući optimalnom klizanju i mogu jednostavno i brzo da se prilagode na mokru ili suvu nečistoću: Kod mlaznice za pod sa stezaljkama prebacivanje se vrši promenom primene, kod mlaznice za pod koja se prebacuje sasvim udobno preko nožnog prekidača. Specijalne mlaznice za pod svuda okolo garantuju prijatan postupak usisavanja.
Pregled prednosti: brzo i uklanjanje nečistoće bez ostataka, idealno za mokru i suvu nečistoću, usisavanje sa malim utroškom snage.
Bolja konstrukcija i optimizacija. WD specifičnosti na prvi pogled.
1 Skidiva drška
Ergonomski oblikovanu dršku bez muke možete da odvojite od usisnog creva, kako biste umesto njega mogli da postavite drugi pribor kao što su četke.
2 Jednostavno vađenje filtera
Patentirana inovativna tehnologija za brzo i ugodno vađenje filtera i pražnjenje bez kontakta sa nečistoćom.
3 Izrazita stabilnost
Robusne i dugovečne plastične cevi.
4 Optimalna apsorpcija nečistoće
Pomoću prekidača može da se podesi mlaznica na dotičnu situaciju za čišćenje (suvo i mokro usisavanje).
5 Mali utrošak snage
Klizi bez muke zahvaljujući bočnim točkovima.
6 Potpuna hermetičnost
Bolja zaptivenost između rezervoara i glave uređaja, kao i poboljšan priključak creva na rezervoaru uređaj čine značajno hermetičnijim. Na taj način se sprečava usisavanje eksternog vazduha, pa snaga ostaje u uređaju, rezultat je top usisna snaga.
7 Efikasni motori
Zahvaljujući poboljšanoj konstrukciji motora uređaji su značajno efikasniji. To dovodi do višeg stepena usisne snage uz istovremeno redukovanu potrošnju struje.
8 Optimalan protok
Izrazito fleksibilno usisno crevo prezentuje se povećanom propustljivošću za usisavanje bez zapušavanja. Poboljšana geometrija creva brine za znatno manji otpor strujanja.