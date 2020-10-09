Akumulatorski višenamenski usisivači

Bezgranična sloboda u letnjikovcu u dvorištu, automobilu ili na terasi: Svestrani akumulatorski višenamenski usisivači od 18 ili 36 V objavljuju rat svakoj vrsti prljavštine. Bilo za mokru ili suvu prljavštinu – uz izmenjive akumulatore Kärcher Battery Power uređaji su uvek spremni za upotrebu, čak i kada nema utičnice na vidiku. Za još veću fleksibilnost moguće je koristiti akumulatore u drugim uređajima s odgovarajuće akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V ili 36 V.

Karakteristike

WD 1 Compact Battery – Kärcher Battery Power 18 V

Izmenjivi akumulator od 18 V kompatibilan
Izmenjivi akumulator od 18 V kompatibilan sa svim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V
Kompaktni dizajn
Kompaktni dizajn s praktičnim odlaganjem pribora
Specijalan pribor
Specijalan pribor za čišćenje unutrašnjosti automobila
Bez zamene filtera
Mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera
Količine vode
Savršeno za male količine vode
Tehnologija Real Time
Status akumulatora prikazuje se na LCD ekranu (tehnologija Real Time)
Funkcija duvanja
Funkcija duvanja za teško dostupna mesta

WD 3 Battery (Premium) – Battery Power 36 V

Izmenjivi akumulator od 36 V kompatibilan
Izmenjivi akumulator od 36 V kompatibilan sa svim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V
Praktično odlaganje pribora
Praktično odlaganje pribora
Bez zamene filtera
Mokro i suvo usisavanje bez zamene filtera
Izuzetno svestran
Izuzetno svestran – čak i za vodu
Tehnologija Real Time
Status akumulatora prikazuje se na LCD ekranu (tehnologija Real Time)
Funkcija duvanja
Funkcija duvanja za teško dostupna mesta
Specijalna podna mlaznica
Specijalna podna mlaznica

Ističemo

Maksimalna sloboda pokreta i spremnost za upotrebu

  Usisavate automobil bez utičnice u blizini? Nema problema zahvaljujući višenamenskom usisivaču bez kabla.

Kärcher Battery Power 18 V

WD 1 Compact Battery Set

Usisavanje automobila na brzinu? Ništa lakše. Zahvaljujući specijalnom priboru za čišćenje unutrašnjosti automobila i kompaktnom dizajnu akumulatorski višenamenski usisivač s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V osvaja svojom svestranošću i ne poznaje granice kada se radi o čišćenju. Mali ali moćan!

Za još veću fleksibilnost moguće je koristiti 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power u drugim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V.

Napon: 18 V
Zapremina posude: 7 l
Trajanje akumulatora: 10 min*
Patronski filter: da
Podna mlaznica: ne

*Maksimalni učinak po punjenju akumulatora pomoću akumulatora isporučenim uz set (2,5 Ah).

Kärcher Battery Power 36 V

WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set

Veća sloboda pokreta nego ikad pre! Akumulatorski višenamenski usisivač pruža vam bežičnu slobodu uz punu funkcionalnost. Bila to mokra ili suva prljavština – WD 3 Battery će odstraniti sve.

Za još veću svestranost moguće je koristiti 36-voltni akumulator Kärcher Battery Power u drugim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V.

Napon: 36 V 
Zapremina posude: 17 l (Premium s metalnom posudom)
Trajanje akumulatora: 15 min*
Patronski filter: da
Podna mlaznica: da

  * Maksimalni učinak po punjenju akumulatora pomoću akumulatora isporučenim uz set (2,5 Ah).

Akumulatorska platforma Kärcher

18 V Battery Power

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V
36 V

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V
