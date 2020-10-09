Akumulatorski višenamenski usisivači

WD 1 Compact Battery Set

Usisavanje automobila na brzinu? Ništa lakše. Zahvaljujući specijalnom priboru za čišćenje unutrašnjosti automobila i kompaktnom dizajnu akumulatorski višenamenski usisivač s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V osvaja svojom svestranošću i ne poznaje granice kada se radi o čišćenju. Mali ali moćan!

Za još veću fleksibilnost moguće je koristiti 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power u drugim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V.

Napon: 18 V

Zapremina posude: 7 l

Trajanje akumulatora: 10 min*

Patronski filter: da

Podna mlaznica: ne

*Maksimalni učinak po punjenju akumulatora pomoću akumulatora isporučenim uz set (2,5 Ah).