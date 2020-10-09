Akumulatorski višenamenski usisivači
Bezgranična sloboda u letnjikovcu u dvorištu, automobilu ili na terasi: Svestrani akumulatorski višenamenski usisivači od 18 ili 36 V objavljuju rat svakoj vrsti prljavštine. Bilo za mokru ili suvu prljavštinu – uz izmenjive akumulatore Kärcher Battery Power uređaji su uvek spremni za upotrebu, čak i kada nema utičnice na vidiku. Za još veću fleksibilnost moguće je koristiti akumulatore u drugim uređajima s odgovarajuće akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V ili 36 V.
Karakteristike
WD 1 Compact Battery – Kärcher Battery Power 18 V
WD 3 Battery (Premium) – Battery Power 36 V
Ističemo
Maksimalna sloboda pokreta i spremnost za upotrebu
Usisavate automobil bez utičnice u blizini? Nema problema zahvaljujući višenamenskom usisivaču bez kabla.
Kärcher Battery Power 18 V
WD 1 Compact Battery Set
Usisavanje automobila na brzinu? Ništa lakše. Zahvaljujući specijalnom priboru za čišćenje unutrašnjosti automobila i kompaktnom dizajnu akumulatorski višenamenski usisivač s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V osvaja svojom svestranošću i ne poznaje granice kada se radi o čišćenju. Mali ali moćan!
Za još veću fleksibilnost moguće je koristiti 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power u drugim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V.
Napon: 18 V
Zapremina posude: 7 l
Trajanje akumulatora: 10 min*
Patronski filter: da
Podna mlaznica: ne
*Maksimalni učinak po punjenju akumulatora pomoću akumulatora isporučenim uz set (2,5 Ah).
Kärcher Battery Power 36 V
WD 3 Battery Set / WD 3 Battery Premium Set
Veća sloboda pokreta nego ikad pre! Akumulatorski višenamenski usisivač pruža vam bežičnu slobodu uz punu funkcionalnost. Bila to mokra ili suva prljavština – WD 3 Battery će odstraniti sve.
Za još veću svestranost moguće je koristiti 36-voltni akumulator Kärcher Battery Power u drugim uređajima s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V.
Napon: 36 V
Zapremina posude: 17 l (Premium s metalnom posudom)
Trajanje akumulatora: 15 min*
Patronski filter: da
Podna mlaznica: da
* Maksimalni učinak po punjenju akumulatora pomoću akumulatora isporučenim uz set (2,5 Ah).