Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130
Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.
Rotirajuća četka za pranje Kärcher WB 130 Car & Bike posebno je prikladna za automobile i motocikle zahvaljujući mekim mikrovlaknima, sa upečatljivim rezultatima čišćenja zahvaljujući prozirnom poklopcu. Snažna rotacija osigurava efikasno i temeljno čišćenje. Inovativni i izmenljivi nastavak Car & Bike može se brzo i lako zameniti bez dodira s prljavštinom zahvaljujući ručici za otpuštanje. Zahvaljujući pričvršćenju pomoću čičak-trake deo s krpom na dvodelnom nastavku može se skinuti nakon čišćenja i oprati u mašini na 60 °C. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve klase kompresorskih čistača iz kuće Kärcher, od K2 do K7. Sredstvo za čišćenje može se koristiti i naneti po potrebi na četku priključenu na kompresorski čistač. Dva izmenljiva nastavka Universal i Home & Garden za rotirajuću četku WB 130, koji se nabavljaju zasebno, prikladni su za sve ravne površine, a posebno za otporne.
Obeležja i prednosti
Rotirajuća glava za četke
- Efikasno, blago čišćenje uz negu
Zamena nastavka preko poluge za otpuštanje
- Brza i jednostavna zamena nastavka bez kontakta sa prljavštinom.
- Vaše ruke uvek ostaju čiste.
- Izaberite odgovarajući nastavak za različite primene.
Inovativni nastavak od mikrovlakana sa čičak-trakom, može se skidati i prati
- Mašinsko pranje pri maks. 60 °C.
- Nastavak je ubrzo ponovo spreman za upotrebu bez ikakvog velikog napora.
Posebno nežno čišćenje
- Idealno za čišćenje površina koje su osetljive, kao što je lak.
Nanošenje sredstva za čišćenje na četku priključenu na kompresorski čistač
- Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Transparentno kućište
- Doživljaj čišćenja kroz očiglednu tehnologiju.
Integrisan prsten za čekinje
- Smanjuje prskanje vode, štiteći i korisnika i okolinu.
Kompatibilno sa adapterom za baštensko crevo
- Priključivanje na baštensko crevo, može se koristiti bez kompresorskog čistača.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Sastav vlakana tkanine
|75% poliester, 25% poliamid
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|0,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,5
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|305 x 156 x 137
Ako imate pitanja o prethodnom modelu (WB 120), obratite se nekom od naših servisnih partnera ili maloprodajnom Kärcher prodavcu.
Kompatibilni uređaji
- K2 Power Control Home
- K2 Premium Power Control
- K3 Power Control Home
- K3 Premium Power Control
- K4 Power Control
- K4 Premium Power Control
- K4 Premium Power Control Home
- K5 Power Control
- K5 Premium Smart Control
- K5 Premium Smart Control Home
- K7 Premium Smart Control
- K7 Premium Smart Control Home
- K7 Smart Control
- K7 Smart Control Home
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic *EU
- K 2 Basic Car *EU
- K 2 Basic Home *EU
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe *EU
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME T150 *EU
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2.400
- K 3
- K 3 Compact *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 350
- K 4 Compact
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K7 Compact
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Područja primene
- Vozila
- Motocikli i skuteri