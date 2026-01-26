Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala WB 130

Nežno čišćenje automobila i motocikala: Rotirajuća četka za pranje automobila i motocikala s odvojivim nastavkom od mikrovlakana Car & Bike. Perivo u mašini na 60 °C.

Rotirajuća četka za pranje Kärcher WB 130 Car & Bike posebno je prikladna za automobile i motocikle zahvaljujući mekim mikrovlaknima, sa upečatljivim rezultatima čišćenja zahvaljujući prozirnom poklopcu. Snažna rotacija osigurava efikasno i temeljno čišćenje. Inovativni i izmenljivi nastavak Car & Bike može se brzo i lako zameniti bez dodira s prljavštinom zahvaljujući ručici za otpuštanje. Zahvaljujući pričvršćenju pomoću čičak-trake deo s krpom na dvodelnom nastavku može se skinuti nakon čišćenja i oprati u mašini na 60 °C. Rotirajuća četka za pranje prikladna je za sve klase kompresorskih čistača iz kuće Kärcher, od K2 do K7. Sredstvo za čišćenje može se koristiti i naneti po potrebi na četku priključenu na kompresorski čistač. Dva izmenljiva nastavka Universal i Home & Garden za rotirajuću četku WB 130, koji se nabavljaju zasebno, prikladni su za sve ravne površine, a posebno za otporne.

Obeležja i prednosti
Rotirajuća glava za četke
  • Efikasno, blago čišćenje uz negu
Zamena nastavka preko poluge za otpuštanje
  • Brza i jednostavna zamena nastavka bez kontakta sa prljavštinom.
  • Vaše ruke uvek ostaju čiste.
  • Izaberite odgovarajući nastavak za različite primene.
Inovativni nastavak od mikrovlakana sa čičak-trakom, može se skidati i prati
  • Mašinsko pranje pri maks. 60 °C.
  • Nastavak je ubrzo ponovo spreman za upotrebu bez ikakvog velikog napora.
Posebno nežno čišćenje
  • Idealno za čišćenje površina koje su osetljive, kao što je lak.
Nanošenje sredstva za čišćenje na četku priključenu na kompresorski čistač
  • Bolje rastvaranje prljavštine i efikasnije čišćenje.
Transparentno kućište
  • Doživljaj čišćenja kroz očiglednu tehnologiju.
Integrisan prsten za čekinje
  • Smanjuje prskanje vode, štiteći i korisnika i okolinu.
Kompatibilno sa adapterom za baštensko crevo
  • Priključivanje na baštensko crevo, može se koristiti bez kompresorskog čistača.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sastav vlakana tkanine 75% poliester, 25% poliamid
Boja crna
Težina (kg) 0,4
Težina sa ambalažom (kg) 0,5
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 305 x 156 x 137

Ako imate pitanja o prethodnom modelu (WB 120), obratite se nekom od naših servisnih partnera ili maloprodajnom Kärcher prodavcu.

Kompatibilni uređaji
Područja primene
  • Vozila
  • Motocikli i skuteri
Pribor