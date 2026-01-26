Mobilan kompresorski čistač kompanije Kärcher sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu izuzetno je pogodan za brzo i nenaporno uklanjanje prljavštine sa kućnih ljubimaca, na primer pre nego što pas uđe ponovo u auto nakon šetnje. Zahvaljujući niskom pritisku, vodeni mlaz je nežan i bezopasan za primenu na životinjama i jednostavno uklanja prljavštinu iz krzna. Uključujući Pet Box-om sa optimalno prilagođenim priborom: konusna mlaznica sa prijatnim, nežnim tuš-mlazom za čišćenje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za uklanjanje tvrdokornih prljavština iz životinjskog krzna i specijalna mikrofiber krpa (upija dosta vode i sprečava razvoj neprijatnih mirisa) za sušenje životinje. Skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.