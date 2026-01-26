Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet

Za nežno čišćenje ljubimaca niskim pritiskom: kompresorski čistač sa litijum-jonskim akumulatorom i rezervoarom za vodu. Kutija pribora Pet Box zaokružuje pribor za negu kućnih ljubimaca.

Mobilan kompresorski čistač kompanije Kärcher sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu izuzetno je pogodan za brzo i nenaporno uklanjanje prljavštine sa kućnih ljubimaca, na primer pre nego što pas uđe ponovo u auto nakon šetnje. Zahvaljujući niskom pritisku, vodeni mlaz je nežan i bezopasan za primenu na životinjama i jednostavno uklanja prljavštinu iz krzna. Uključujući Pet Box-om sa optimalno prilagođenim priborom: konusna mlaznica sa prijatnim, nežnim tuš-mlazom za čišćenje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za uklanjanje tvrdokornih prljavština iz životinjskog krzna i specijalna mikrofiber krpa (upija dosta vode i sprečava razvoj neprijatnih mirisa) za sušenje životinje. Skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.

Obeležja i prednosti
Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet: Promišljeni koncept odlaganja
Promišljeni koncept odlaganja
Komforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet: Integrisana litijum-jonska baterija
Integrisana litijum-jonska baterija
Mobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet: Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Lagan i kompaktan dizajn uređaja
  • Fleksibilno i višestruko primenljiv.
Pet Box
  • Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca.
Specifikacije

Tehnički podaci

Područje pritiska Nizak pritisak
Protok (l/min) max. 2
Baterijski uređaj
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 15
Vreme punjenja baterije (min) 180
Boja žuta
Težina bez pribora (kg) 2,2
Težina sa ambalažom (kg) 3,6
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 277 x 234 x 293

Scope of supply

  • Litijum-jonska baterija
  • Flat jet nozzle
  • Mlaznica s koničnim mlazom
  • Četka za čišćenje kućnih ljubimaca
  • Peškir za kućne ljubimce
  • Kutija za odlaganje

Oprema

  • Usisavanje vode
  • Volumen rezervoara za vodu: 4 l
  • Dužina creva: 2.8 m
  • Integrisani vodeni filter
  • Filter uređaja
Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet
Videos
Područja primene
  • Bicikli
  • Baštenski alati i oprema
  • Kućni ljubimci / psi
  • Dečja kolica / buggy
  • Šator / oprema za kampovanje
  • Cipele / cipele za pešačenje
  • Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.