Mobilni čistač spoljašnjih površina OC 3 + Pet
Za nežno čišćenje ljubimaca niskim pritiskom: kompresorski čistač sa litijum-jonskim akumulatorom i rezervoarom za vodu. Kutija pribora Pet Box zaokružuje pribor za negu kućnih ljubimaca.
Mobilan kompresorski čistač kompanije Kärcher sa litijum-jonskom akumulatorskom baterijom i odvojivim rezervoarom za vodu izuzetno je pogodan za brzo i nenaporno uklanjanje prljavštine sa kućnih ljubimaca, na primer pre nego što pas uđe ponovo u auto nakon šetnje. Zahvaljujući niskom pritisku, vodeni mlaz je nežan i bezopasan za primenu na životinjama i jednostavno uklanja prljavštinu iz krzna. Uključujući Pet Box-om sa optimalno prilagođenim priborom: konusna mlaznica sa prijatnim, nežnim tuš-mlazom za čišćenje osetljivih životinja, četka za čišćenje krzna za uklanjanje tvrdokornih prljavština iz životinjskog krzna i specijalna mikrofiber krpa (upija dosta vode i sprečava razvoj neprijatnih mirisa) za sušenje životinje. Skladišna kutija za pribor može veoma jednostavno da se pričvrsti na uređaj.
Obeležja i prednosti
Promišljeni koncept odlaganjaKomforno odlaganje spiralnog creva i pištolja ispod odvojivog rezervoara za vodu.
Integrisana litijum-jonska baterijaMobilno čišćenje nezavisno od izvora električne energije.
Efikasan, ali nežan nizak pritisak
Lagan i kompaktan dizajn uređaja
- Fleksibilno i višestruko primenljiv.
Pet Box
- Za nežno čišćenje kućnih ljubimaca.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Područje pritiska
|Nizak pritisak
|Protok (l/min)
|max. 2
|Baterijski uređaj
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|15
|Vreme punjenja baterije (min)
|180
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|2,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|3,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|277 x 234 x 293
Scope of supply
- Litijum-jonska baterija
- Flat jet nozzle
- Mlaznica s koničnim mlazom
- Četka za čišćenje kućnih ljubimaca
- Peškir za kućne ljubimce
- Kutija za odlaganje
Oprema
- Usisavanje vode
- Volumen rezervoara za vodu: 4 l
- Dužina creva: 2.8 m
- Integrisani vodeni filter
- Filter uređaja
Područja primene
- Bicikli
- Baštenski alati i oprema
- Kućni ljubimci / psi
- Dečja kolica / buggy
- Šator / oprema za kampovanje
- Cipele / cipele za pešačenje
- Dečje igračke/Bobikar®/točkovi za trčanje
