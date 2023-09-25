PRAKTIČAN VODIČ ZA ČIŠĆENJE POPLOČANJA
Kako bi vaša bašta bila i ostala oaza mira, potrebno je uložiti malo rada. Ne samo tokom prolećnog čišćenja, već i tokom sezone. Terasa, staze i kolski prilaz neizbežno se zaprljaju grančcima i lišćem. Promene vremena takođe nepovoljno utiču na kameno popločanje. Mahovina, korov i lišajevi mogu početi da rastu na njemu. Pratite ove savete da biste očistili popločane površine.
O čemu treba voditi računa pri čišćenju popločanja?
Normalno je da popločani kolski prilaz ili terasa s vremenom izgledaju staro, zbog vremenskih prilika i intenzivne upotrebe. U nekim slučajevima može čak doći do promene boje, npr. nakon orezivanja voćki ili zabave u dvorištu. Postoji korisna oprema za čišćenje kamenog popločanja, npr. grebalice za spojeve, mašine za metenje i kompresorski čistači. Osim toga, popločanje možete očistiti malim pijukom, metlom i baštenskim crevom. Pored posebnih sredstava za čišćenje kamenih popločanja postoje i kućna sredstva poput sode, sirćeta i sredstva za pranje posuđa koje možete koristiti na popločanju.
Ipak, šta zaista deluje? I šta treba izbegavati pri čišćenju kamenog popločanja? Kao što mnogi putevi vode u Rim, tako postoji mnogo načina za čišćenje popločanja i odstranjivanje korova. Pre svega, potrebni su različita oprema i proizvodi za čišćenje. Najbolji način za čišćenje popločanja zavisi od materijala od koga su staze i kolski prilazi izrađeni: prirodni kamen, beton ili glina. Vremenski uslovi kojima je popločanje izloženo takođe igra ulogu.
Čišćenje popločanja: prvo treba pokupiti krupnu prljavštinu
Pre čišćenja popločanja najpre uklonite krupnu nečistoću s površine. Tako sprečavate nepotrebno raznošenje prljavštine i prljanje terase ili zidova kuće pri temeljnom čišćenju kamenog popločanja.
Za sakupljanje lišća i grančica možete koristiti običnu metlu ili grabulje. Međutim, najbolje je koristiti plastične kako ne biste izgrebali površinu. Ako čistite posebno veliku površinu, možete koristiti mašinu za metenje. Ovaj praktični uređaj ima nekoliko bitnih prednosti. Ne morate da se savijate i štedite mnogo vremena jer lišće i ostala nečistoća biva odmah pokupljena. I potrebno je samo da istresete otpad u kantu.
Načelno bi krupnu prljavštinu trebalo redovno čistiti sa kamenog popločanja. Time sprečavate rast mahovine, korova i upornih gljivičnih lišajeva kojima posebno pogoduju vlažna mesta u senci.
Savet
Važno je redovno čistiti kameno popločanje, posebno ako prospete sos ili vino tokom roštiljanja ili zabave u dvorištu. Naročito masnoća i ulja brzo ostavljaju neugledne i uporne mrlje. U pomoć priskače posebno koncentrovano sredstvo za čišćenje terasa koje se nanosi na zaprljanu površinu kompresorskim čistačem ili bocom sa raspršivačem. Ako pri ruci nemate sredstvo za čišćenje, mrlje od ulja možete ukloniti upijajućim materijalom, npr. posipom za mačke ili piljevinom, a zatim jednostavno pomesti ostatke.
Čišćenje spojeva između ploča
Čim uklonite krupnu nečistoću, pređite na čišćenje spojeva između ploča. Ne preskačite ovaj korak, jer korov često raste u međuprostorima pa ga često raznosite po celoj površini popločanja pri kasnijem ispiranju.
Za uklanjanje samoniklog bilja iz spojeva najboljen je koristiti specijalnu grebalicu. Umesto toga možete koristiti običnu motiku ili lopaticu. Ovo je povoljan i ekološki način čišćenja, ali traži mnogo vremena i strpljenja. Osim toga, u nepravilnom položaju može se javiti bol u leđima i kolenima zbog čestog savijanja. Maslačak i drugi korov možete posebno efikasno odstraniti i bez bolova u leđima pomoću akumulatorskog odstranjivača korova. Bilo da se radi o kamenom popločanju u dvorištu ili popločanom kolskom prilazu, čišćenje kamena je bezbedno i bez muke:
- Tokom upotrebe nosite odgovarajuću zaštitnu odeću, gde spadaju čvrsta obuća, rukavice i zaštitne naočare i čepovi za uši po potrebi.
- Prvo podesite dužinu teleskopske drške, zatim stavite četku i podesite zakretnu glavu. Utaknite akumulator u ležište tako da čujno nalegne na mesto. Uključite odstranjivač korova istovremenim pritiskom na dugme za otpuštanje i prekidač. Sada sporim pokretima vodite uređaj blago nagnut iznad površine. Tako će rotirajuća četka i glava za čišćenje ukloniti sav korov s površine kamenih ploča. Ponavljajte postupak jer je korov veoma uporan. Zatim pometite ostatke i bacite ih.
Kako se čiste kamene ploče, baštenskim crevom ili kompresorskim čistačem?
Nakon što pometete prljavštinu i uklonite korov iz spojeva vreme je da pređete na čišćenje površine kamenog popločanja. Za precizno čišćenje oslonite se na kompresorski čistač. Umesto toga možete upotrebiti ručni čistač za ovu namenu. U teoriji vam može pomoći voda iz domaćinstva i ispiranje popločanja baštenskim crevom i pištoljem za raspršivanje. Tako ćete dobro očistiti kamene ploče, ali se kompresorskim čistačem prljavština bolje uklanja između spojeva i s površina.
Kompresorski čistač u spoju sa skidačem nečistoće. On uklanja korov i mahovinu ne samo s površine, već i iz udubljenja. Što češće obavljate ovakvo čišćenje, korov ima manje vremena da raste. Ujedno održavate kamene ploče lepim na ovaj način.
Čišćenje popločanja kompresorskim čistačem i skidačem nečistoće obuhvata tri laka koraka:
- Pričvrstite skidač nečistoće na kompresorski čistač ili podesite rotirajuću mlaznicu na pištolju za raspršivanje, zavisno od modela.
- Držite rotirajući mlaz vode gotovo uspravno iznad tla i polako ga vodite iznad površine sa razmaka od 15 cm od tla. Ako ga primenite na spojnicama, imajte na umu da ćete takođe ukloniti materijal za ispunu spojnica. Možda ćete morati da ih naknadno ispunite peskom.
- Kada završite, pometite korov i bacite ga.
Važno je da uvek radite pod nagibom, inače prljava voda može oteći i zaprljati već očišćenu površinu. Ukratko: kompresorski čistači najdelotvornije su rešenje za čišćenje popločanih staza i kamenih terasa. Naročito se na ravnim površinama isplati čistač površina s funkcijom ispiranja. Njime možete temeljno da uklonite zelene naslage i prljavštinu, čak i iz teško dostupnih uglova i uz ivice. Zahvaljujući mlaznici s ispiranjem, ujedno se spira prljava voda. Ostale prednosti: zaštićeni ste tokom rada i čišćenje ide mnogo brže uz nastavak za čišćenje.
Mogu li se sve vrste ploča čistiti kompresorskim čistačem?
Staze od prirodnog kamena poput granita i bazalta dovoljno su otporne i izdržljive za čišćenje kompresorskim čistačem. Međutim, stvar je drugačija kod ploča od betona ili terakote. Mlaz vode može začas da ošteti površinu. Slično tome, ako su ploče razdvojene veoma širokim spojnicama, pazite da ih ne obradite suviše snažno vodenim mlazom, jer se kamene ploče mogu olabaviti. Najbolje je raspitati se u specijalizovanim prodavnicama baštenskog pribora koje su vrste kamena pogodne za čišćenje kompresorskim čistačima.
Ako već znate da kompresorski čistač ne dolazi u obzir za čišćenje vaše kamene terase, ali želite da je očistite efikasno i uštedite vreme, izaberite prenosivi uređaj srednjeg pritiska. Ručnim čistačem posao ćete obaviti nežno ali uspešno. Čišćenje je posebno delotvorno uz odgovarajući nastavak za ribanje. Umesto njega možete koristiti rotirajuću mlaznicu koja s lakoćom uklanja veća zaprljanja.
Da li kućna sredstva pomažu u čišćenju kamenih ploča?
Za uklanjanje mahovine i korova postoji nekoliko kućnih sredstava koje možete upotrebiti umesto koncentrovanih stedstava. Na primer, ako ne koristite sredstvo za čišćenje popločanih površina, upotrebite sredstvo za pranje sudova ili prašak za pecivo. Ako koristite kućna sredstva, vodite računa da budu biorazgradiva. Takođe nosite zaštitnu odeću i naočare prilikom upotrebe, posebno da zaštitite predeo oko očiju i ruke.