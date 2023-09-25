PRAKTIČAN VODIČ ZA ČIŠĆENJE POPLOČANJA

O čemu treba voditi računa pri čišćenju popločanja?

Normalno je da popločani kolski prilaz ili terasa s vremenom izgledaju staro, zbog vremenskih prilika i intenzivne upotrebe. U nekim slučajevima može čak doći do promene boje, npr. nakon orezivanja voćki ili zabave u dvorištu. Postoji korisna oprema za čišćenje kamenog popločanja, npr. grebalice za spojeve, mašine za metenje i kompresorski čistači. Osim toga, popločanje možete očistiti malim pijukom, metlom i baštenskim crevom. Pored posebnih sredstava za čišćenje kamenih popločanja postoje i kućna sredstva poput sode, sirćeta i sredstva za pranje posuđa koje možete koristiti na popločanju.

Ipak, šta zaista deluje? I šta treba izbegavati pri čišćenju kamenog popločanja? Kao što mnogi putevi vode u Rim, tako postoji mnogo načina za čišćenje popločanja i odstranjivanje korova. Pre svega, potrebni su različita oprema i proizvodi za čišćenje. Najbolji način za čišćenje popločanja zavisi od materijala od koga su staze i kolski prilazi izrađeni: prirodni kamen, beton ili glina. Vremenski uslovi kojima je popločanje izloženo takođe igra ulogu.