Uklanjanje mahovine
U spojevima i pukotinama, na zidovima kuće, baštenskom nameštaju, travnjaku, čak i na krovu: mahovina uspeva svuda, pa tako i na mestima u vrtu i domu gde je vlasnici ne žele. U jednom trenutku postavi se pitanje: kako lako ukloniti mahovinu? Evo najboljih saveta i trikova ukratko.
Uklanjanje mahovine: postoje sledeće mogućnosti
Mahovina može da bude lepa ukrasna biljka koju svesno sadite kako biste ulepšali vrt. Međutim, biljke bez korova vole brzo da se šire i brzo zaposednu sve, čak i najmanje kutke vrta. Bez uklanjanja mahovine baštenski nameštaj može postati neupotrebljiv, povećava se opasnost od okliznuća na stazama, a budući da zadržava vodu, može neželjeno povećati nivo vlage u zidovima i na krovu. Mahovina se takođe može raširiti po travnjaku i polako zauzeti mesto trave.
S obzirom na sva moguća mesta i površine na kojima mahovina može da raste ne iznenađuje postojanje mnoštva različitih načina za uklanjanje mahovine.
- Kućna sredstva poput kole i drugih gaziranih pića ne zagađuju životnu sredinu i neretko ih već imate kod kuće. Obično je potrebno neko vreme da bi ovi načini bili delotvorni, pa su uglavnom prikladni za manja područja obrasla mahovinom. Ipak, kućna sredstva treba najpre isprobati na neupadljivom mestu kako bi ste potvrdili delotvornost.
- Mahovinu takođe možete da uklonite različitim alatkama, npr. malim tupim nožem. On je posebno od pomoći za mahovinu koja se nastanila u spojevima popločanja. Za veće površine možete se poslužiti grebaćom četkom. Kompresorski čistač takođe je sjajan alat, posebno za čišćenje većih površina. Na raspolaganju su i mehanički odstranjivači korova koji kružnim pokretima uklanjaju mahovinu s različitih površina.
- Hemijske odstranjivače mahovine možete upotrebiti za čišćenje mahovine sa travnjaka. Međutim, kako mogu biti otrovni, pribegnite njima samo ako nijedan drugi način ili pokušaj ne urodi plodom.
Sami odlučite koji način ćete koristiti. Za uklanjanje mahovine bez upotrebe uređaja poput kompresorskog čistača ili odstranjivača korova bolje odvojte dodatno vreme za to. Ovaj način primenljiv je samo na glatkim površinama poput podova i nameštaja. Za uklanjanje mahovine sa travnjaka svejedno morate upotrebiti neki uređaj.
Trajno uklanjanje mahovine s travnjaka
Travnjaku obraslom mahovinom morate se posvetiti kako biste uklonili uporni sporofit. Ako je travnjak zarastao u mahovinu, trava je možda suviše slaba da bi izdržala postupak. S uklanjanjem mahovine najbolje je početi u proleće, i to tzv. prozračivanjem. To se postiže kratkim košenjem travnjaka za kojim se vrši unakrsno češljanje. Vlažnu, dobro sabijenu podlogu travnjaka treba aerifikovati, odnosno prozračiti. Nakon toga možete posuti pesak po travnjaku, i to posebno na vlažnim mestima u senci. Iako se ovim postupkom uklanja mahovina, zapravo je stresan za travnjak, pa je potrebno ojačati travu đubrivom nakon toga.
Ako se mahovina ponovo pojavi nakon kratkog vremena, trebalo bi analizirati tlo. Pomoću testova iz poljoprivredne apoteke možete saznati da li je npr. tlo ispod trave suviše kiselo. Najbolje je da tlo ima pH vrednost od 6 do 7. Ako je niža od 5,5, trebalo bi ga posuti krečom. Ako nije u pitanju tlo, već to što travnjak raste u hladovini, može pomoći sadnja posebne vrste trave za hlad ili izbor neke vrste otporne na gaženje. Ako ništa ne pomaže i mahovina nikako da odumre, neki vrtlari pribegavaju đubrivu na bazi gvožđa. Ovaj hemijski odstranjivač korova dobro deluje, ali je otrovan i treba ga oprezno koristiti. Svakako postoje mnogi odstranjivači korova na bazi sirćetne kiseline i predstavljaju dobru alternativu.
Uklanjanje mahovine s glatkih površina poput zidova, terasa i baštenskog nameštaja
Ako su male površine blago obrasle mahovinom, pokušajte da uklonite ovu upornu biljku kolom. Tamno penušavo piće sadrži fosfornu kiselinu koja napada ćelijsku strukturu mahovine, pa čak i sprečava rast nove mahovine na istom mestu. Kola osim toga nije otrovna i nije skupa. Prosto se primenjuje: kolom naprskajte mesta zahvaćena mahovinom, ostavite da deluje, obrišite ili pometite, pa isperite čistom vodom. Budući da se kola ne razblažuje, ovaj način je prikladan za uklanjanje mahovine s manjih površina, npr. pojedinačnih kamenova. Međutim, nije prikladan za odstranjivanje mahovine s većih površina kao što je šljunak. Kolu ne bi trebalo koristiti ni na podovima osetljivim na kiseline, poput mermera i betona.
Za efikasno uklanjanje mahovine sa većih površina najbolje rešenje je rastvoriti 15 do 20 grama sode na 10 litara ključale vode. Pre nanošenja rastvora grubo uklonite mahovinu, npr. sa popločane terase koju želite da očistite po suvom danu, a zatim metlom razastrite vodu sa sodom preko velike površine. Najbolje je ostaviti rastvor da deluje nekoliko dana, a najmanje pet sati ako ste u žurbi. Nakon toga ostatke mahovine možete jednostavno ukloniti ribaćom četkom. Za osetljive podove od mermera, prirodnog kamena i krečnjaka pomešajte 15 grama kalijum-permanganata sa 10 litara ključale vode. Primenjuje se na isti način kao rastvor sode, ali ga prvo treba isprobati na skrovitom mestu. Preporučuje se primena samo na impregniranim podnim oblogama, jer kalijumova so možda neće obojiti samo vodu u smeđe-ljubičastu nijansu već i pod. Obavezno nosite rukavice tokom rada.
Mahovinu možete temeljno ukloniti sa malih i velikih površina kompresorskim čistačem. Stepenište i podne ploče brzo ćete i bezbedno očistiti na ovaj način. Najbolje je koristiti kompresorski čistač sa skidačem nečistoće, jer on ne uklanja samo mahovinu s površine već i jedva vidljive naslage u porama poda. Čišćenje se obavlja u tri laka koraka:
1. Zavisno od modela, pričvrstite skidač nečistoće na kompresorski čistač ili mlaznicu na mlaznoj cevi postavite na rotirajući mlaz.
2. Držite mlaz vode pod blagim uglom iznad tla i polako ga navodite preko mesta obraslih mahovinom sa razmaka od 15–20 cm.
3. Zatim pometite ostatke mahovine i bacite ih.
Za mesta koja lako zarastu u mahovinu najbolji izbor je kompresorski čistač. Lako se koristi i prikladan je za izdržljive i osetljive površine. Na osetljivijim površinama koristite pljosnatu mlaznicu umesto skidača nečistoće i smanjite pritisak na pištolju za raspršivanje kako biste čišćenje obavili nežnije. S površina takođe uklanjate drugu prljavštinu i ne morate ih kasnije zaštititi.
Za uklanjanje površinske mahovine sa staza, terasa i šljunkovitih kolskih prilaza možete se poslužiti i akumulatorskim odstranjivačem korova. Posebno orijentisane najlonske čekinje i velika brzina obrtanja s lakoćom uklanjaju suvu mahovinu i korov s površina, pa vam preostaje samo da pometete površinu i bacite ostatke u smeće. Kao kompresorski čistač, i ovaj uređaj omogućava vam rad bez saginjanja, pa će vam leđa biti zahvalna.
Odstranjivač mahovine za krov?
Mišljenja se razlikuju što se tiče smislenosti uklanjanja mahovine s krova. Jedni zastupaju stav da se tako može oštetiti krov, drugi vide prednost u tome što mahovina zadržava vlagu. Tako bi se sprečilo preopterećenje odvoda tokom jake kiše. Naravno, možete se iz estetskih razloga odlučiti da ostavite mahovinu na krovu ili je pak uklonite.
Odluka je, dakle, na svakome posebno, ali ako odlučite da uklonite mahovinu i izložite krov, pazite na bezbednost. Na mahovini se možete lako okliznuti, posebno na površini pod nagibom, pa se obavezno vežite opasačem. Ako niste sasvim sigurni u svoje veštine, angažujte specijalizovanu firmu. Ako ste se pobrinuli za bezbednost, mahovinu možete ukloniti s krova na isti način na koji se uklanja s terase i popločanja, što znači uz pomoć četki i kompresorskog čitača.
Na krovovima prekrivenim tankim slojem mahovine možete primeniti odstranjivač mahovine sa akumulatorskom prskalicom pod pritiskom koji se često koriste za uklanjanje korova. Prednost se ogleda u tome što ćete manje vremena provesti na krovu uklanjajući mahovinu. Mana je što se mahovina teško skida i pritom sklizne u oluk, pa je treba brzo ukloniti pre nego što začepi krovni oluk i olučne cevi.