Trajno uklanjanje mahovine s travnjaka

Travnjaku obraslom mahovinom morate se posvetiti kako biste uklonili uporni sporofit. Ako je travnjak zarastao u mahovinu, trava je možda suviše slaba da bi izdržala postupak. S uklanjanjem mahovine najbolje je početi u proleće, i to tzv. prozračivanjem. To se postiže kratkim košenjem travnjaka za kojim se vrši unakrsno češljanje. Vlažnu, dobro sabijenu podlogu travnjaka treba aerifikovati, odnosno prozračiti. Nakon toga možete posuti pesak po travnjaku, i to posebno na vlažnim mestima u senci. Iako se ovim postupkom uklanja mahovina, zapravo je stresan za travnjak, pa je potrebno ojačati travu đubrivom nakon toga.

Ako se mahovina ponovo pojavi nakon kratkog vremena, trebalo bi analizirati tlo. Pomoću testova iz poljoprivredne apoteke možete saznati da li je npr. tlo ispod trave suviše kiselo. Najbolje je da tlo ima pH vrednost od 6 do 7. Ako je niža od 5,5, trebalo bi ga posuti krečom. Ako nije u pitanju tlo, već to što travnjak raste u hladovini, može pomoći sadnja posebne vrste trave za hlad ili izbor neke vrste otporne na gaženje. Ako ništa ne pomaže i mahovina nikako da odumre, neki vrtlari pribegavaju đubrivu na bazi gvožđa. Ovaj hemijski odstranjivač korova dobro deluje, ali je otrovan i treba ga oprezno koristiti. Svakako postoje mnogi odstranjivači korova na bazi sirćetne kiseline i predstavljaju dobru alternativu.