ČIŠĆENJE POPLOČANIH TERASA: VODIČ KORAK PO KORAK

Na šta treba paziti pri čišćenju popločane terase?

Terasa izrađena od betona ili prirodnog kamena pleni modernim izgledom, a ni održavanje nije teško. U poređenju s drvenom terasom lakše je očistiti popločanje s glatkom površinom. Ipak, neretko se vide tragovi upotrebe na ovim materijalima: nakon nekog vremena na kamenim pločama nastanu mrlje, dok se među spojevima pojave alge, mahovina i korov. To ne samo što nije lep prizor, već mahovina i alge mogu biti opasne, jer brzo postanu klizave. Koji je najbolji način za čišćenje popločane terase?

Za čišćenje kamene ili betonske terase možete upotrebiti električne uređaje uz dodatak hemijskih sredstava, kao i kućnih sredstava koja ne zagađuju životnu sredinu. Da biste zaštitili popločanje od oštećenja, uvek prilagodite način čišćenja prema materijalu. Opremu poput grebalice za spojeve, kompresorskih čistača, sredstava za čišćenje površina ili terase možete koristiti pored oprobanih kućnih sredstava.