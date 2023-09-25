ČIŠĆENJE POPLOČANIH TERASA: VODIČ KORAK PO KORAK
Terasa se posebno tokom toplog doba godine koristi kao dodatni prostor za boravak i obedovanje. Pruža dovoljno prostora za udobno sedenje u društvu, obedovanje i sunčanje. Da bi spoljašnji prostor bio u najboljem izdanju, treba ga temeljno očistiti najmanje dvaput godišnje. Uz ove savete i trikove vaša terasa ponovo će zablistati.
Na šta treba paziti pri čišćenju popločane terase?
Terasa izrađena od betona ili prirodnog kamena pleni modernim izgledom, a ni održavanje nije teško. U poređenju s drvenom terasom lakše je očistiti popločanje s glatkom površinom. Ipak, neretko se vide tragovi upotrebe na ovim materijalima: nakon nekog vremena na kamenim pločama nastanu mrlje, dok se među spojevima pojave alge, mahovina i korov. To ne samo što nije lep prizor, već mahovina i alge mogu biti opasne, jer brzo postanu klizave. Koji je najbolji način za čišćenje popločane terase?
Za čišćenje kamene ili betonske terase možete upotrebiti električne uređaje uz dodatak hemijskih sredstava, kao i kućnih sredstava koja ne zagađuju životnu sredinu. Da biste zaštitili popločanje od oštećenja, uvek prilagodite način čišćenja prema materijalu. Opremu poput grebalice za spojeve, kompresorskih čistača, sredstava za čišćenje površina ili terase možete koristiti pored oprobanih kućnih sredstava.
Uklanjanje krupne nečistoće s popločane terase
Pre temeljnog čišćenja terase treba ukloniti krupnu nečistoću s površine. To znači dodatni rad, ali tako se sprečava raznošenje nečistoće tokom čišćenja terase. Slobodna prljavština poput lišća i grančica nabolje se uklanja slamenom ili plastičnom metlom. Metalne grabulje nisu samo bučne, pa mogu smetati susedima, već mogu oštetiti površinu. Ako imate posebno veliko popločano dvorište, koristite mašinu za metenje. Tako ćete uštedeti i vreme i energiju.
Savet
Kako biste sprečili pojavu mahovine i algi, redovno čistite terasu, najbolje nekoliko puta godišnje.
Čišćenje spojeva terase
Nakon čišćenja površine terase vreme je da očistite spojeve. Korov možete ukloniti grebalicom za spojeve. Grebite duž spojeva da biste uklonili samoniklo zelenilo, korov i mahovinu. To oduzima mnogo vremena i iziskuje strpljenje, ali se trud isplati. Ako nemate grebalicu pri ruci, dovoljna je lopatica. Akumulatorski odstranjivač korova mnogo je efikasniji i poštedeće vam leđa. Ako želite nešto jednostavnije, možete pribeći vreloj vodi. Njena prednost jeste to što nije skupa i što je ekološka, a doslovno suzbija korov u korenu i uništava ćelijsku strukturu biljke, tako da vremenom uvene. Mana ovog načina jeste to što korov isprva preživi postupak, pa ga treba ponoviti nekoliko puta dok ne deluje.
Kada očistite spojeve u terasi i pokupite sav krupan otpad s njega, vreme je za temeljno čišćenje ploča.
Čišćenje popločanja: uklanjanje mrlja i obezbojenja
Isprskalo crno vino, mrlje od sosa po stolu ili masnoća ispod roštilja: ako mrlje zaprljaju terasu nakon burnih letnjih noći, neophodno je brzo preduzeti nešto. Razlog je taj što se, posebno kod popločanja s poroznom građom, tečnost brzo upija i može dovesti do promene boje koja se kasnije teško skida. Prvenstveno masnoća i ulje ostavljaju uporne mrlje na betonskim i kamenim podovima. Proizvodi za čišćenje kamenih površina ili posebna sredstva za čišćenje betona predstavljaju dobar način za uklanjanje ovih zaprljanja. Postoji razlika između proizvoda za čišćenje koji se nanose direktno i onih koja se razblažuju. U drugom slučaju važno je pogoditi tačan odnos. Proizvod za čišćenje nanosi se na zahvaćena mesta i ostavlja da deluje od 2 do 5 minuta. Nakon toga isperite ova mesta vodom. Alternativno možete čistiti terasu kućnim sredstvima. Na primer, možete koristiti rastvor sapunice u toploj vodi ili napraviti svoje sredstvo za čišćenje. Potrebno vam je samo malo sode bikarbone ili sirćeta. Ipak, pre nego što se latite posla, savetujemo vam da isprobate sredstvo na neupadljivom delu. Ako materijal promeni boju, najbolje je osloniti se na profesionalnu pomoć i proizvode za čišćenje.
Ako se kućna sredstva pokažu prikladnim, pratite sledeće korake. Prvo razredite sredstvo vodom i obilno nanesite na površinu terase. Sirće možete naneti pomešano s vodom u razmeri 1 : 1. U slučaju sode bikarbone rastvorite 1 do 5 kašika u 10 litara vode, zavisno od stepena zaprljanja. Ostavite mešavinu da deluje 15 do 20 minuta. Zatim očistite terasu mašinom za ribanje i isperite čistom vodom.
Čišćenje terase kompresorskim čistačem
Za temeljno uklanjanje prljavštine s cele površine popločanja najbolje je koristiti kompresorski čistač. Zahvaljujući tome što voda udara o površinu pritiskom i do 180 bara, pouzdano čisti površine, veoma je praktična i štedi vreme. Ipak, budite oprezni: u zavisnosti od vrste materijala direktan mlaz vode može da ohrapavi ili ošteti popločanje. Tvrde vrste kamena možete čistiti kompresorskim čistačem bez zadrške, ali za mekši prirodni kamen koristiti nizak pritisak. Kako biste temeljno očistiti terasu pod niskim pritiskom, savetujemo vam da uparite kompresorski čistač sa sredstvom za čišćenje površina, pri čemu razmak mlaznice od površine možete povećati kako biste još pažljivije obavili čišćenje. Umesto toga, na malim površinama možete upotrebiti ručni čistač s odgovarjaućim električnim ribačem.
Čišćenje sredstvom za čišćenje terase
Osim kompresorskih čistača, takođe je prikladan električni čistač terasa za ove poslove. Zahvaljujući kombinaciji dve rotirajuće i izmenljive valjkaste četke za drvene ili kamene površine, kao i ugrađenim dovodom vode, ukloniće čak i upornu prljavštinu i zelene naslage. Možete da podešavate količinu vode u zavisnosti od površine koju čistite. Koristite samo onoliko vode koliko je potrebno.
Kako očistiti popločanu terasu u nekoliko koraka:
- 1. korak: pre nego što počnete, priključite čistač terase na dovod vode. Dovoljno je obično baštensko crevo.
- 2. korak: kada priključite crevo, otvorite dovod vode izveden na dršci. Na njoj možete podešavati količinu vode za čišćenje terase. Za materijale poput betona obično je potrebno manje vode, za drvo i kamen nešto više.
- 3. korak: uključite uređaj da biste počeli. Za optimalno čišćenje popločanja treba ravnomerno gurati čistač terasa napred-nazad preko površine. Prljavštinu skidaju valjci koji se vrte unazad i odmah biva sprana ugrađenim mlazom vode.
- 4. korak: kratko isperite površinu baštenskim crevom i popločanje je očišćeno.
Kako se čisti terasa popločana prirodnim kamenom?
Terase popločane prirodnim kamenom, na primer granitom, mermerom, peščarom ili krečnjakom, veoma su robusne, otporne na grebanje i zadržavaju izvornu boju. Mana je što prirodni kamen ima mala udubljenja u kojima se talože prljavština i zelene naslage. Ipak, pre nego što odmah posegnete za kompresorskim čistačem ili električnim čistačem terasa, treba da se upoznaju sa stepenom tvrdoće kamena. Što je kamen tvrđi, manje je osetljiv na električni alat. Veoma tvrde materijale poput granita možete čistiti pod visokim pritiskom bez ikakvih problema. Kod mekšeg prirodnog kamena bolje je koristiti niži pritisak ili pribeći ručnom čišćenju. Za čišćenje manjih površina možete koristiti pH-neutralni sapun, malo vode i četku. Za efikasno čišćenje većih površina pod prirodnim kamenom najbolji izbor je električni čistač terasa ili kompresorski čistač sa sredstvom za čišćenje površina.
Kako se pravilno čisti betonska terasa?
Beton je izdržljiv i otporan, ali mana mu je visoka upojnost. Tečnosti brže prodiru kroz otvorene pore nego kod prirodnog kamena. Zato vam savetujemo da betonske terase čistite malom količinom vode. Za manje mrlje ili zaprljanja abrazivni pesak može biti od pomoći. On deluje kao brusni papir i delotvorno rastvara osušenu prljavštinu.
Zelene naslage i alge uklonite toplom vodom i sredstvom za ribanje. Za ekološki prihvatljivo čišćenje najbolje je uzeti biorazgradivi sapun. Prvo rastvorite sapun u mlakoj vodi, zatim nanesite rastvor na površinu i ostavite da deluje 20 do 30 minuta. Zatim oribajte površinu ribaćom četkom ili ručnom četkom. Nakon toga temeljno isperite terasu da uklonite sve ostatke sapuna.