KAKO UKLONITI KOROV: PRAKTIČNI SAVETI

Da li kućna sredstva pomažu u uklanjanju korova?

Definitivno, ako se pravilno koriste, kućna sredstva su vrlo efikasna i alternativa su kada profesionalni baštenski alati nisu raspoloživi. Naravno, to zavisi od toga koliko vremena želite da posvetite rešavanju ovog problema. Ako želite brzo i što lakše da uklonite korov, bolje je posegnuti za profesionalnim alatima. Ipak, botaničari i baštenski entuzijasti znaju da postoje neki trikovi sa kućnim sredstvima koji mogu olakšati uklanjanje korova.

Vrela voda je tradicionalno kućno sredstvo i trajno uklanja korov. Na primer, možete sipati vruću vodu u kojoj ste kuvali krompir ili testenine preko korova, umesto što je samo prospete u odvod. Ključala voda uništava sve ćelije korova, ali, za veći efekat, proces morate ponoviti više puta. Drugi nedostatak je što korov ne nestaje odmah, potrebno je malo vremena.

Druga opcija je da „udavite” korov. Ovo dobro funkcioniše, s malčom od kora koji se može kupiti u baštenskim centrima. Malč od kora sadrži tanine koji guše klijanje korova.