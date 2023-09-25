KAKO UKLONITI KOROV: PRAKTIČNI SAVETI
Baštovani ovo znaju: srećni ste što je proleće stiglo i sezona baštovanstva konačno počinje, a očarani ste što sve ponovo počinje da cveta. Kad samo ne bi bilo tog nesnosnog prirodnog „neprijatelja” koji pravi haos u baštenskoj leji, na travnjaku, popločanim stazama i terasama – korov! Dobra vest je da se korov može držati pod kontrolom odgovarajućim alatima. Ali šta treba razmotriti kada uklanjamo korov? Sledi pet pitanja i odgovora.
Da li kućna sredstva pomažu u uklanjanju korova?
Definitivno, ako se pravilno koriste, kućna sredstva su vrlo efikasna i alternativa su kada profesionalni baštenski alati nisu raspoloživi. Naravno, to zavisi od toga koliko vremena želite da posvetite rešavanju ovog problema. Ako želite brzo i što lakše da uklonite korov, bolje je posegnuti za profesionalnim alatima. Ipak, botaničari i baštenski entuzijasti znaju da postoje neki trikovi sa kućnim sredstvima koji mogu olakšati uklanjanje korova.
Vrela voda je tradicionalno kućno sredstvo i trajno uklanja korov. Na primer, možete sipati vruću vodu u kojoj ste kuvali krompir ili testenine preko korova, umesto što je samo prospete u odvod. Ključala voda uništava sve ćelije korova, ali, za veći efekat, proces morate ponoviti više puta. Drugi nedostatak je što korov ne nestaje odmah, potrebno je malo vremena.
Druga opcija je da „udavite” korov. Ovo dobro funkcioniše, s malčom od kora koji se može kupiti u baštenskim centrima. Malč od kora sadrži tanine koji guše klijanje korova.
Da li postoji savršeno vreme da očistite baštu od korova?
Vađenje korova je najbolje raditi nakon kiše ili zalivanja bašte jer je zemlja tada vlažna i rastresita. Koren i mladi izdanci pružaju manje otpora kada je zemlja meka.
Koji god način ili baštenski alat izaberete za efikasno uklanjanje korova, bolje je vaditi divlje uznemirivače nekoliko puta godišnje nego čekati predugo, jer će tada oduzeti puno više vremena. Osim toga, takođe je bolje za vaše omiljeno cveće i korisne biljke, jer oni onda ne moraju deliti vodu sa korovom. Kad smo već tu, ako otpad nakon orezivanja hedges and shrubs dispose of the waste straight away, that way you don’t provide a breeding ground for weeds and moss in the first place.
Šta pomaže protiv korova?
Korov, odnosno biljke koje rastu bez ljudske pomoći, za razliku od kultivisanih ili ukrasnih biljaka, nazivaju se korov ili divlji korov. Pošto korov niče nasumično i trajno se naseljava u mnogim delovima bašte, nije lako „obuzdati ga”. Korov poput maslačka ili bokvice raste primarno u lejama s cvećem i na travnjaku. Mogu se pronaći i u spojevima kamena za popločavanje. Većina nas pribegava grebalicama za fuge, baštenskoj lopatici ili malim pijucima. Ovaj način može se koristiti za uklanjanje korova, ali traje veoma dugo, a napredak je veoma spor i rad ubrzo postaje naporan.
Kako biste efikasno uklonili korov i istovremeno zaštitili životnu sredinu, postoji nekoliko načina koji su najbolji kada se koriste u kombinaciji. Vađenje korova je jedan od njih, ali oduzima vrlo mnogo vremena. Kao prvo, popločane površine treba očistiti metlom od najgrubljih naslaga, kao što je lišće, a zatim temeljno očistiti spojeve. To se najbolje radi pomoću posebne grebalice za spojeve. Ako ima mnogo spojeva za sređivanje, ovo oduzima vrlo mnogo vremena. Nakon toga sve treba počistiti metlom. Sledeći korak je uklanjanje mahovine ili gljiva.
Kako efikasno ukloniti korov
Danas postoje specijalni baštenski alati koji olakšavaju uklanjanje korova i značajno smanjuju potrebnu količinu posla. Oni obuhvataju uređaje poput bežičnog odstranjivača korova. Kameni pločnici i popločani prilazi mogu se osloboditi od korova praktično i, iznad svega, uz manje zamaranja leđa. Dovoljno je samo nekoliko koraka:
- Oni koji žele da eliminišu korov koristeći odstranjivač korova, trebalo bi da za ovo izaberu suv dan. Uređaj radi najefikasnije u suvim uslovima.
- Tokom rada sa odstranjivačem korova uvek nosite odgovarajuću zaštitnu odeću. To podrazumeva rukavice, zaštitu za uši, tvrde cipele i zaštitne naočare.
- Najpre podesite teleskopsku dršku na željenu visinu. Onda postavite četke i namestite rotirajuću glavu, gurnite bateriju u držač dok ne čujete kako klikne.
- Kao i kod konvencionalne kosačice, dugme se sada mora pritisnuti i držati pre nego što se odstranjivač korova pokrene preko prekidača na uređaju. Zatim pustite dugme za otključavanje.
- Upravljajte odstranjivačem korova po površini pomerajući ga polako i pod blagim uglom, ne vršeći pritisak. Tako ćete dozvoliti rotirajućoj najlonskoj četki da ukloni sav korov s površine. Ukoliko korov raste posebno uporno, ponovite ovaj korak nekoliko puta.
Eliminisanje korova hemikalijama?
Koliko ste samo puta čitali o hemijskim odstranjivačima korova koji se rastvaraju u vodi i nanose na korov. Ovo se ipak ne preporučuje, jer hemikalije napadaju biljke i zemlju. Takođe, mogu dopreti do podzemnih voda. Iz tog razloga je i upotreba pesticida obično zabranjena zakonom.
Uklanjanje korova paljenjem?
Drugi popularni način uklanjanja korova je spaljivanje. Ni ovaj način uklanjanja korova se ne preporučuje, jer spaljivanje korova predstavlja opasnost od požara i za okolne biljke i zgrade, kao i za male životinje.