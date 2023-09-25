Održavanje bašte: Najbolji saveti i trikovi
Bez obzira na to da li govorimo o prolećnim mesecima, kada se sezona baštovanstva ozbiljno zahuktava, ili jesenjim, kada baštu postepeno treba pripremiti za zimu – svako ko želi da mu bašta uvek bude zelena i da dugo bude lepa ima puno posla oko nje. Uz ove savete stručnjaka, održavanje bašte garantovano uspeva.
Saveti stručnjaka za dobro održavanu baštu
Održavanje bašte može biti zamorno, ali više od toga ono može biti strastvena i zabavna aktivnost, kao i odmor od vrlo često stresne svakodnevice. A svako ko je dobro pripremljen zna šta se tada mora uraditi u bašti. Dobra priprema štedi vreme, ali će vas poštedeti i briga zbog, na primer, orezivanja žbuna u pogrešnom trenutku. Koja bi to sezona bila najbolja za orezivanje žive ograde i drveća? Koliko često treba kositi travnjak ili malčirati? Šta sve treba uzeti u obzir kada zalivamo baštu? I kako zaštiti jezerce i baštu tokom zime?
Uz ove baštenske savete i trikove, pripremljeni ste za sve zadatke:
Baštenski saveti: Pravilno održavanje travnjaka, žive ograde i drveća
Živa ograda koja uokviruje vaše parče zemlje nije samo vizuelno najzastupljenija u vašoj bašti, već pruža praktičnu zaštitu od znatiželjnih pogleda prolaznika ili komšija. Ali, potrebno joj je redovno održavanje. Zato morate da znate koje se tehnike orezivanja mogu primeniti i koji baštenski alati su najpogodniji za održavanje žive ograde.
Pre nego što počnete s orezivanjem, trebalo bi da uzmete u obzir koju vrstu žive ograde zapravo imate, jer od toga zavisi da li bi trebalo da je oblikujete kao trapezoid ili pravougaonik. Ono prvo, kada se živa ograda podmlađuje naviše, posebno je popularan oblik.
Kad već govorimo o podmlađivanju... Orezivanje s podmlađivanjem dovodi nas do održavanja drveća, jer nisu samo živa ograda i žbunje ono što treba povremeno orezati. Baštensko drveće takođe zahteva redovno održavanje, jer samo tako ono može poneti mnogo cvetova i plodova u kojima ćete dugo uživati. Ali kako se drveće pravilno reže u praksi? Svako ko misli da je sečenje grančica i grana bez reda i pravila u redu, nije u pravu. Za ispravno orezivanje drveća, vlasnici bašti bi trebalo da imaju sledeće alate: Makaze za grane nož za orezivanje ili motorna testera – akumulatorski modeli su za ovo vrlo dobri – kao i odgovarajuću zaštitnu odeću i merdevine.
Za razliku od toga, travnjak bi trebalo da kosite mnogo češće. On zahteva mnogo održavanja, posebno od prolećnih meseci nadalje. Ipak, važno je usavršiti košenje travnjaka, čak iako to na prvi pogled zvuči malo čudno. A kako bi amaterski baštovani najbolje to uradili? Za početak, da bi se stvorio bujan, zeleni travnjak od pomoći je razumevanje osnova košenja travnjaka. Svako ko se malo udubi u problem, shvatiće da ne treba, na primer, kositi vlažan travnjak. Slično, previsoke temperature oštetiće sveže prerezane vlati trave. Ali zašto se to dešava? Kada bi trebalo koristiti kosačicu ili malčer i u kojim slučajevima je pogodnije koristiti akumulatorski trimer ili robotsku kosačicu? Uz pravi savet mogu se izabrati odgovarajući alati za orezivanje po vašoj meri i izbeći greške tokom košenja travnjaka.
Saveti i trikovi za zalivanje bašte
Svako ko pravilno održava i đubri svoje leje, cveće i travnjak već je mnogo učinio da njegova bašta izgleda lepo, kao i da odlično napreduje. Naravno, ona uspeva samo ako redovno zalivate biljke i travnjak. Pre svega, trebalo bi da sačekate idealni trenutak za to i da poznajete tehniku pravilnog polivanja i zalivanja. Na primer, morate primetiti da biljke i zemlja imaju drugačije potrebe i da ih u zavisnosti od vrste treba zalivati ređe ili češće.
Osim toga, ljubitelji baštovanstva mogu se osloniti na sisteme za automatsko zalivanje. Uz te automatske sisteme za zalivanje možete uštedeti mnogo vremena. Smatra se da ovaj način zalivanja štedi resurse značajno više od ručnog zalivanja. To se postiže preko kompjuterski kontrolisanih sistema za zalivanje koji najpre preko pumpe za povišenje pritiska izvlače vodu iz kućnog vodovodnog sistema ili bureta s kišnicom ili cisterne.
Prijatna idilična bašta: Saveti za čišćenje popločanih dvorišta i baštenskog nameštaja
Mnogo ljudi svoju baštu smatra utočištem u koje se povlače radi opuštanja. Kada završite sve radove u njoj, a ona je sva procvetala i prelepo održavana, u njoj možete uživati sa prijateljima i porodicom. Kako bi bilo da, na primer, roštiljate na svojoj novoj drvenoj ili kamenoj terasi? U svakom slučaju postoji trend – sve je više ljudi koji žele da ulepšaju svoju baštu i opreme je baštenskim nameštajem i pločama visokog kvaliteta. To je ono što jednu baštu čini udobnom i prijatnom. Naravno, morate u glavi imati i činjenicu da se drvene obloge za baštu moraju redovno čistiti i održavati. Tako ćete sprečiti da drvo obloge postane sivo i sačuvati ga od neželjenih korova, mahovine i štetnih gljiva. Isto se naravno odnosi i na baštenski nameštaj, koji bi idealno bilo čistiti od površinske nečistoće toplom vodom i višenamenskim čistačem ili sredstvom za čišćenje. Alternativno, možete koristiti i čistače pod srednjim ili visokim pritiskom.
Priprema bašte za zimu
Svako ko želi da zaštiti svoju baštu od zime mora razmotriti nekoliko stvari. Biljke u saksijama i baštenski nameštaj moraju se skloniti na suvo mesto, a leje sa cvećem ili žbunjem ponovo orezati. Onda im možete dodati malo zemlje s đubrivom. Naš savet: Orezani materijal, koji se lakše može odložiti i tako što se isecka ili upotrebi za dalje održavanje bašte, možete staviti na leje i zaštiti ih od mraza. Tako ćete istovremeno rešiti problem opalog lišća i sitnih grančica – makar delimično, jer većina drveća i žbunja ostaje bez lišća u jesen zbog čega biste morali razmotriti kako ćete odlagati lišće.