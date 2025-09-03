PHG 18-45 Battery
Akumulatorske teleskopske makaze za živu ogradu PHG 18-45 Battery sa umetkom za produženje eliminišu potrebu za merdevinama tokom šišanja visoke žive ograde. Podesiva glava trimera pruža fleksibilnost prilikom rezanja različitih oblika ograde.
Kada živa ograda dostigne veliku visinu, mora i baštovan. Tada akumulatorske teleskopske makaze za živu ogradu PHG 18-45 Battery stupaju na scenu – sa dometom do 4 metra. Bez penjanja na merdevine i uz pravilno uspravan položaj leđa ograda će sa svih strana biti savršeno oblikovana. Čistačem odrezanih grančica one se usmeravaju da padnu pored, a ne u samu živu ogradu. Podesiva glava trimera se može iskositi pod uglom od 115 stepeni kako bi držanje u svakom položaju bilo udobno. To takođe znači da se trimer tokom sečenja može ravnomerno voditi duž gornje površine žive ograde. Rameni uprtač raspoređuje težinu na najefikasniji mogući način kako bi se sprečio bol u rukama i ramenu tokom dužeg korišćenja. Prednji deo dijamantski naoštrene oštrice ima funkciju testerisanja, pa se i deblje grane mogu s lakoćom odseći. Trimer za živu ogradu dolazi sa štitnikom oštrice koji sprečava slučajno oštećivanje poda ili zidova ili same oštrice. Zahvaljujući ušicama predviđenim za odlaganje može se okačiti da visi u garaži ili hladovini bez zauzimanja mnogo prostora.
Obeležja i prednosti
Nastavak za produžavanje
- Omogućava sečenje visoke žive ograde. Sa brzim zatvaračem na zavrtanje i skladištenjem za uštedu prostora.
Rezna glava pod uglom
- Moguća 4 stepena u opsegu od 115° omogućavaju sečenje različitih kontura.
Metla za posečeni materijal
- Na taj način orezani materijal ne završava unutar žive ograde, već praktično ispred nje.
Funkcija sečenja testerom
- Zahvaljujući integrisanoj funkciji testere mogu se seči i deblje grane.
Kaiš za preko ramena
- Optimalna raspodela težine sprečava zamor ruku tokom dužeg rada.
Nož izbrušen dijamantom
- Nož omogućava precizne rezove i sveukupno uredne rezultate sečenja.
Ergonomski dizajn ručke
- Prijatnije držanje čak i pri dužem radu zahvaljujući ergonomskoj dršci.
Sigurnosni prekidač
- Osigurač sprečava nenamerno pokretanje makaza za živu ogradu.
Zaštita vođice
- Štiti nož i sprečava oštećenja zgrada i zemljišta.
- Sa integrisanom ušicom za praktično skladištenje na zidu.
Kärcher Battery Power platforma od 18 V
- Sa LCD displejom (prikaz preostalog vremena do pražnjenja, vremena punjenja i kapaciteta) i Real Time tehnologijom.
- Dugotrajne i učinkovite zahvaljujući litijum-jonskim ćelijama.
- Izmenljiva baterija može se koristiti i na uređajima na 18 V.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Akumulatorska platforma
|Akumulatorska platforma od 18 V
|Dužina reza (cm)
|45
|Razmak između zuba (mm)
|18
|Ugao rezne glave (°)
|115
|Vrsta sečiva
|perforirano, dijamantom oštreno
|Brzina noževa (rezovi/min)
|2700
|Pogon
|Motor sa četkicama
|Tip baterije
|Litijum jonska akumulatorska baterija
|Napon (V)
|18
|Snaga po punjenju akumulatorske baterije* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Vreme rada po punjenju baterije (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Boja
|žuta
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina sa ambalažom (kg)
|5,6
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Širina žive ograde: 1 m, horizontalni rez
Scope of supply
- Variant: Ne isporučuje se s akumulatorom i punjačem
- Štitnik za nož
- Metla za posečeni materijal
- Nastavak za produžavanje
- Kaiš za preko ramena
Oprema
- Funkcija sečenja testerom
- Zaštita vođice
- Kuka za vešanje
Područja primene
- Žive ograde, grmovi
Pribor
