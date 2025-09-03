Kada živa ograda dostigne veliku visinu, mora i baštovan. Tada akumulatorske teleskopske makaze za živu ogradu PHG 18-45 Battery stupaju na scenu – sa dometom do 4 metra. Bez penjanja na merdevine i uz pravilno uspravan položaj leđa ograda će sa svih strana biti savršeno oblikovana. Čistačem odrezanih grančica one se usmeravaju da padnu pored, a ne u samu živu ogradu. Podesiva glava trimera se može iskositi pod uglom od 115 stepeni kako bi držanje u svakom položaju bilo udobno. To takođe znači da se trimer tokom sečenja može ravnomerno voditi duž gornje površine žive ograde. Rameni uprtač raspoređuje težinu na najefikasniji mogući način kako bi se sprečio bol u rukama i ramenu tokom dužeg korišćenja. Prednji deo dijamantski naoštrene oštrice ima funkciju testerisanja, pa se i deblje grane mogu s lakoćom odseći. Trimer za živu ogradu dolazi sa štitnikom oštrice koji sprečava slučajno oštećivanje poda ili zidova ili same oštrice. Zahvaljujući ušicama predviđenim za odlaganje može se okačiti da visi u garaži ili hladovini bez zauzimanja mnogo prostora.