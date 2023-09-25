Čišćenje baštenskog nameštaja: saveti i trikovi za negu
Terasa ili trem ne izgledaju udobno ako ih nešto ne krasi: baštenski nameštaj! Da bi vam stolice i stolovi uvek bili u najboljem izdanju, treba ih povremeno oprati. Ipak, kada je reč o čišćenju baštenskog nameštaja, pokazalo se da je situacija slična kao sa novogodišnjim odlukama. Najpre ste veoma motivisani, zatim polet počinje da popušta. Međutim, da bi vas baštenski nameštaj što duže služio, treba ga redovno čistiti i održavati.
O čemu treba da vodite računa pri čišćenju baštenskog nameštaja?
Pre nego što bude reč o alatu i proizvodima za negu i čišćenje baštenskog nameštaja i načinu nege različitih materijala, pomenimo prvo osnovne informacije.
Čišćenje baštenskog nameštaja ne svodi se samo na to da ponovo zasija, već takođe treba sprečiti uporne naslage prljavštine i gljivične lišajeve da oštete materijal i skrate mu vek trajanja. Zato se treba upoznati sa pravilnom negom baštenskog nameštaja kako biste bili informisani i mogli na najbolji način da koristite svoj baštenski nameštaj.
Za čišćenje baštenskog nameštaja možete koristiti sledeće proizvode:
- četku za pranje ili sunđer i mlaku vodu sa sredstvo za pranje sudova
- ručnu četku, metlu i kofu
- crevo sa mlaznicom ili štapnim pištoljem
- kompresorski čistač, npr. zajedno sa četkama i proizvodima za čišćenje
- čistač niskog ili srednjeg pritiska (akumulatorski, radi lakoće prenošenja)
- odgovarajuću zaštitnu odeću
Kada treba čistiti baštenski nameštaj?
Baštenski nameštaj treba čistiti najmanje dvaput godišnje: poželjno na početku prolećne sezone a zatim najesen, kada treba da zaštitite baštu za zimu. Uzgred, baštenski nameštaj treba uvek čistiti po suvom vremenu. Tako se svaki komad nameštaja može potpuno osušiti, a ulja i lakovi koje možda nanesete (npr. za impregnaciju drvenog nameštaja) imaće vremena da deluju.
Nema ničeg lošeg u češćem čišćenju baštenskog nameštaja, ako to želite. To može zavisiti od materijala od kog je izrađen nameštaj, koliko je često izložen vremenskim uticajima i koliko vam je važno da klupe, stolice, stolovi itd. budu lepi. Ako vam nameštaj stoji napolju tokom cele godine, biće izložen različitim vremenskim uslovima, što znači da će se brže zaprljati, pa će mu biti potrebno učestalije čišćenje. Tokom jesenjih i zimskih meseci isplati se skloniti baštenski nameštaj na neko suvo mesto, npr. u šupi ili podrumu.
Čišćenje baštenskog nameštaja: Saveti za drvo, plastiku i druge materijale
Postoje izuzeci od pravila za negu baštenskog nameštaja. Preporučuju se različita sredstva za čišćenje prema materijalu:
Plastika
Plastični nameštaj požuti i posivi vremenom ako stoji napolju. Požutelom i izbledelom nameštaju možete vratiti boju specijalnim sredstvom za čišćenje plastike. Za razliku od univerzalnih sredstava, ovo sredstvo sadrži aktivni sastojak za odstranjivanje prljavštine koji veoma delotvorno čisti plastični baštenski nameštaj.
Drvo
Nasuprot otpornim vrstama drveta poput tikovine, eukaliptusa i bagrema koji su prirodno otporni na vremenske uslove zahvaljujući eteričnim uljima, lakirani baštenski nameštaj izrađen od mekog drveta (npr. bukva ili smreka) obično iziskuje više nege. Uvek radite u smeru šare i izbegavajte agresivne proizvode za čišćenje i žičane četke. Bilo da se odlučite za rastvor sapunice ili sredstvo za čišćenje drveta iz specijalizovane prodavnice, rastvorene ostatke prljavštine treba temeljno sprati a zatim ispolirati nameštaj suvom krpom i zaštititi uljem.
Ratan
Ovaj pleteni, nejednaki prirodni materijal otežava ručno čišćenje krpom. Neretko možete zaraditi tresku u prstu s pojavom pukotina. Osim toga, nečistoća se nakuplja u međuprostorima pletenog materijala. Nju možete brzo i efikasno ukloniti čistačem niskog, srednjeg ili visokog pritiska. Ako koristite poslednji, obavezno ga podesite na nizak pritisak i držite razmak od nameštaja kako ne biste oštetili osetljivi materijal. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću, npr. debele rukavice i zaštitne naočare. Budući da ratan nije naročito otporan na vremenske uslove, krt je, sklon pukotinama i često posivi, treba skloniti baštenski nameštaj izrađen od ratana u šupu tokom jeseni i zime.
Savet
Da bi nameštaj od ratana zadržao savitljivost, možete ga blago navlažiti vodom s vremena na vreme. Ipak, budite obazrivi jer suviše vode može učiniti ratan krtim. Zato se nameštaj mora potpuno osušiti nakon čišćenja.
Metal
Metalni baštenski nameštaj treba da se sjaji. Čišćenje je jednostavno jer je materijal otporan. Najbrži način za čišćenje metalnih stolica i klupa jeste kompresorski čistač. Prljavštinu efikasno možete ukloniti dodatnom četkom za pranje pričvršćenom na kompresorski čistač. Takođe možete koristiti običan sunđer za čišćenje metalnog nameštaja. Ako primetite ružne mrlje od rđe na nameštaju, čišćenje pod visokim pritiskom jedini je način da ih uklonite.
Materijal
Da biste potpuno očistili baštenski nameštaj, takođe operite jastuke, navlake i tapacir. Polen i lišće brzo možete ukloniti ručnom četkom. Međutim, šta ako prospete nešto dok roštiljate? Masne mrlje najbolje se uklanjaju pranjem u veš-mašini. Većina navlaka ima patent-zatvarač sa strane pa se mogu skinuti. Ako se navlaka ne skida, upotrebite četke, sunđere i krpe. Dodajte sredstvo za pranje sudova ili veša u mlaku vodu i temeljno istrljajte mrlju kružnim pokretima, ali ne suviše snažno. Za posebno uporne mrlje poslužite se univerzalnim odstranjivačem. Za higijensko čišćenje tapacira upotrebite čistač tepiha. Po pravilu je bolje da negde sklonite jastuke nakon svake upotrebe nego da ih gledate kako propadaju.
Uklanjanje krupne nečistoće, mrlja i posivelih mesta
Pre početka čišćenja pomerite sav baštenski nameštaj sa terase. Tako ćete sprečiti da zaostala nečistoća zaprlja nameštaj neposredno nakon čišćenja. To posebno važi ako koristite kompresorski čistač.
Pre čišćenja baštenskog nameštaja vodom prvo ručnom četkom uklonite svu prljavštinu i prašinu. Ako rešite da baštenski nameštaj očistite bez upotrebe kompresorskog čistača, baštenski sto, stolice i klupe možete istovremeno očistiti baštenskim crevom. Posebni nastavci, npr. pištolj za raspršivanje s rotirajućim mlazom ili običan pištolj za raspršivanje mogu da pojačaju i usmere mlaz vode. Ovo je jako delotvoran način za skidanje polena, mrlja, ptičjeg izmeta i ostataka insekata.
Sada uzmite sunđer ili četku za pranje i temeljno oribajte površine sapunicom rastvorenom u mlakoj vodi ili posebnim sredstvima za čišćenje. Zatim sperite omekšalu prljavštinu, osušite površine trljanjem krpom ili ih ostavite da se osuše na suncu. Kada je reč o drvenom nameštaju, možda ćete zateći sivu prebojenost. U tom slučaju nanesite posebno sredstvo na zahvaćena mesta i ostavite da deluje nekoliko časova. Zatim sve isperite čistom vodom.
Čišćenje baštenskog nameštaja kompresorskim čistačem
Da biste uštedeli vreme i trud pri čišćenju baštenskog nameštaja, čišćenje i negu baštenskog stola, stolica i klupa možete obaviti kompresorskim čistačem. Za veoma upornu prljavštinu na raspolaganju vam je prikladna dodatna oprema koja se pričvršćuje na uređaj, npr. četka za pranje. Suprotno verovanju da se tako rasipa voda, obrnuto je tačno. Kompresorskim čistačem možete da očistite mesta zahvaćena posebno upornom prljavštinom nakon što završite s brzim površinskim čišćenjem, što vam omogućava da očistite baštenski nameštaj bez traćenja vode.
Ipak, budite oprezni! Ne trpi svaki materijal čišćenje pod visokim pritiskom i sredstvima za čišćenje. Drvo je prirodan materijal i osetljiv je na vlagu i sredstva za čišćenje, u zavisnosti od vrste i načina proizvodnje. Baštenski nameštaj od tvrdog drveta poput bagrema, hrasta, tikovine i bambusa lako možete očistiti kompresorskim čistačem. Budite oprezni s baštenskim nameštajem od smreke ili bukve, jer prejak pritisak vode može da ošteti površine.
Kako očistiti baštenski nameštaj kompresorskim čistačem i odgovarajućim sredstvom:
- Najpre uklonite krupnu prljavštinu sa baštenskog nameštaja. Upotrebite SLABO ili JAKO podešavanje na uređaju da biste smanjili, odnosno povećali pritisak. Upotrebite običan nastavak za raspršivanje i baštensko crevo.
- Stavite usisno crevo kompresorskog čistača u bocu ili sipajte sredstvo za čišćenje u rezervoar i postavite mlaznu cev na MEŠANJE. Tako će se rastvor sredstva za čišćenje pomešati s mlazom vode tokom rukovanja.
- Pod niskim pritiskom naprskajte sredstvo za čišćenje na baštenski nameštaj, ostavite da deluje oko 30 sekundi, a zatim sperite razmekšanu prljavštinu pod visokim pritiskom. Postupak može malo potrajati, posebno u slučaju tvrdokorne prljavštine. Nakon toga ostavite baštenski nameštaj da se potpuno osuši.
Završni detalji nege baštenskog nameštaja: Koje sredstvo izabrati?
Prljav baštenski nameštaj možete očistiti, a posivela mesta lakše ukloniti posebnim sredstvima za negu i proizvodima za čišćenje. Proizvod koji ćete upotrebiti zavisi od materijala koji treba očistiti. Možete se odlučiti za univerzalno ili koncentrovano sredstvo. Nakon čišćenja možete naneti posebno ulje za zaštitu drveta kako biste baštenski nameštaj učinili nepropusnim. Površina će biti zapečaćena i ujedno zaštićena od prodora vlage. You should not use alkaline detergentsProizvodi za negu poput sredstva za čišćenje drvenih površina 3 u 1 zgodno se mešaju direktno s mlazom vode kompresorskog čistača. To vam omogućava da očistite, održavate i zaštitite baštenski nameštaj od UV zračenja.