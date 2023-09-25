Čišćenje baštenskog nameštaja: saveti i trikovi za negu

O čemu treba da vodite računa pri čišćenju baštenskog nameštaja?

Pre nego što bude reč o alatu i proizvodima za negu i čišćenje baštenskog nameštaja i načinu nege različitih materijala, pomenimo prvo osnovne informacije.

Čišćenje baštenskog nameštaja ne svodi se samo na to da ponovo zasija, već takođe treba sprečiti uporne naslage prljavštine i gljivične lišajeve da oštete materijal i skrate mu vek trajanja. Zato se treba upoznati sa pravilnom negom baštenskog nameštaja kako biste bili informisani i mogli na najbolji način da koristite svoj baštenski nameštaj.

Za čišćenje baštenskog nameštaja možete koristiti sledeće proizvode: