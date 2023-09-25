Priprema bašte za zimu - šta treba učiniti
U jesen vlasnici vrtova treba da počnu da pripremaju svoje bašte za zimu. Dakle, lako je odgovoriti na pitanje kada svoju baštu treba da zaštitite od zime – idealno u periodu od sredine oktobra do početka novembra. Zatim se mora preduzeti nekoliko mera za travnjake, krevete, žbunje, drveće i žive ograde. Takođe je važno pravilno čuvati baštenski alat tokom hladne sezone. Karcher vam govori kako da to uradite.
Pripremanje travnjaka za zimu
Svako ko brine da travnjak bude bezbedan i zdrav tokom zime može se radovati bujnoj, zelenoj travi u proleće. Košenje travnjaka za ovo je važno, odnosno do visine od pet do šest centimetara. Takođe bi trebalo da sakupljate labavo lišće, male grane, mahovinu i reznice travnjaka. Ovo sprečava da propadne i postane plesni. Takođe omogućava travnjaku da dobije više svetlosti i da bolje napreduje. Grabulje su najbolji izbor za ovo. Konačno, travnjak treba da se đubri poslednji put u toj godini – to mu obezbeđuje važne hranljive materije tokom zime.
Praćenje saksijskih biljaka i unošenje u kuću
vlasnici kokošinjca pripremaju baštu za zimu, trebalo bi da unesu većinu svojih saksijskih biljaka u kuću kako bi one tu mogle da ostanu preko zime. Neke biljke kao što su lavanda, božićna ruža, grimizna fuksija i rogata ljubičica su izdržljive i mogu ostati u bašti tokom zime. Ali ne bilo gde – već na mestu gde su zaštićeni od vremenskih uticaja. Sve saksijske biljke koje treba da prezime u kući moraju se prvo proveriti na bolesti i štetočine. Ako su bolesne ili zaražene, postoji rizik da će se bolest ili štetočina proširiti na druge biljke - posebno ako stoje blizu jedne.
Sečenje žbunja, živih ograda i drveća
Kao sledeći korak u pravljenju bašte otpornom na zimu, trimer za živu ogradu or makaze za rezidbu i testere su izvučeni. Ovaj korak uključuje podržavanje dugih klica i sečenje obolele i mrtve grane sa drveća. Ovde je važno da predvidite prvi mraz, jer rezultujuće posečene površine moraju biti u stanju da se ponovo zapečate. Svako ko seče svoju živu ogradu u suprotnom bi trebalo da se pobrine da je seče u trapezoidnom obliku – postajući sve uži i uži od temelja. Ovo omogućava da klice blizu zemlje takođe dobiju dovoljno svetlosti; štaviše – a to je presudno zimi – živa ograda takođe ostaje istog oblika čak i ako na njoj ima puno snega.
Održavanje kreveta
Takođe je važno pripremiti cvetne gredice i krevete za povrće. Uvele i odumrle baštenske biljke treba da se poseku pre zime baštenskim makazama. Da bi se biljno zemljište obogatilo hranljivim materijama, može se dodati njegov seckani materijal za sečenje i listovi. Potpuno praktično: Malč i lišće štite biljke od mraza.
Dalje oblasti primene baštenskog otpada
Pre nego što zima uđe u baštu, možete formirati jednu ili više gomila od baštenskog otpada kao što su lišće, grmlje i granje, koje onda mogu poslužiti kao utočište za razne životinje poput ježa, miševa i raznih insekata. Takođe postoji mogućnost stvaranja kompostne gomile sa reznicama travnjaka i lišćem. Mikroorganizmi i crvi to zatim tokom vremena pretvaraju u humus, koji je bogat hranljivim materijama. Međutim, morate biti svesni da uspešna gomila komposta zavisi od mešavine. Nisu sve vrste drveća pogodne, a mnogi listovi imaju veoma nizak sadržaj hranljivih materija. Mesto kompostne gomile treba da bude u polusjeni i mora biti na otvorenom, odnosno ne zatvorenom tlu. Ako imate ove informacije na umu kada pravite svoju baštu otpornom na zimu, možete se radovati svežem humusu na početku proleća.
Pravilno skladištenje baštenskog alata
Pravilno skladištenje baštenski alati kao što su grabulje, kose, creva i makaze, kao i električni baštenski alati, važno je da bi se osiguralo da oni zadrže svoju funkcionalnost. Svako ko ima u vidu sledeće savete moći će dobro da iskoristi svoj alat i na proleće.
Prava priprema
Ono što je od suštinske važnosti pri skladištenju malih baštenskih uređaja jeste da se čuvaju u čistom stanju. Zbog toga, prljavštinu sa lopata, grabulja i lopatica treba ukloniti čeličnom vunom, žičanom četkom, mlaznicom ili čistač pod visokim pritiskom. Gruba prljavština se prvo uklanja sa motorizovanih uređaja ili uređaja na baterije četkom, a zatim se čisti vlažnom krpom za čišćenje. Čistače pod visokim pritiskom i druge uređaje sa ulazom za vodu treba isprazniti od vode pre skladištenja. Važno je napomenuti da u ovim uređajima uvek ostaje malo vode, zbog čega uređaji koji prenose vodu moraju da se čuvaju tako da budu zaštićeni od mraza. Creva takođe treba potpuno isprazniti, osušiti i zatim namotati, bez ikakvih pregiba.
Pravljenje spoljne slavine za vodu otpornom na zimu
I dok smo na temi vode, spoljna slavina takođe treba da bude otporna na zimu. Da bi se sprečilo smrzavanje vode koja je ostala u cevima i samim tim da se spreči curenje cevi, dovod vode do spoljne slavine za vodu se zatvara i slavina se otvara. Vodeni čepovi i kante za zalivanje su takođe potpuno ispražnjene. Prethodnim je dozvoljeno da ostanu napolju sa otvorenim odvodnim slavinama, a drugi se idealno čuvaju unutra. Pumpe za ribnjake se isključuju, a njihovi ulazi i izlazi se prazne. Zatim se preko zime čuvaju bez mraza.
Uklanjanje rđe
Nije tajna da uređaji koji su često pod stresom ostaju funkcionalni duže ako se redovno čiste. Ovo je još istinitije pre nego što zima stigne u baštu. Da biste zaštitili uređaje od rđe, sledite sledeće korake:
- Prvo ih očistite od prljavštine vodom i četkom.
- Zatim se dobro osuše.
- Ako je rđa već nastala, uklonite je čeličnom vunom ili čeličnim/četkama za ribanje.
- Na kraju se koristi zaštitno ulje. Nanosi se na hrapave površine i štiti od početne ili ponovne pojave rđe.
Gde skladištiti uređaje
U idealnom slučaju, uređaji bi trebalo da se čuvaju u baštenskoj šupi ili šupi za alat. Ali garaža ili podrum su takođe opcije, posebno ako ste od specijalizovanog prodavca nabavili specijalna rešenja za montažu i police za profesionalno čuvanje. Baštenski alat nikada ne treba ostavljati napolju zimi. Guma može postati porozna na niskoj temperaturi i materijali se mogu deformisati – da ne spominjemo delikatnu elektroniku u uređajima kao što su battery lawn mowers, baterijski trimeri za živu ogradu i ne manje važno baterijske robotske kosilice za travu. Ako ih odložite za zimu, trebalo bi da razmislite i o još nekoliko stvari.
Uputstva: Čuvajte čistače pod visokim pritiskom kako bi bili otporni na mraz
Čistač pod visokim pritiskom uvek treba zaštititi od mraza zimi. Ali skladištenje u zagrejanim prostorima nije uvek opcija. U slučaju jakog mraza, temperature u baštenskoj šupi ili u garaži takođe mogu pasti ispod tačke smrzavanja. Tada postoji opasnost da se male količine preostale vode u čistaču pod visokim pritiskom smrznu. Pošto se voda širi kada se zamrzne, zaptivke i, u najgorem slučaju, inženjering pumpe mogu biti uništeni. Da biste sprečili oštećenje od smrzavanja, preporučljivo je ispustiti svu postojeću zaostalu vodu iz uređaja, pribora i creva. Naša preporuka: Rastavite dodatak i uključite čistač visokog pritiska bez priključka za vodu na otprilike pola minuta dok se potpuno ne osuši. Ako je uređaj opremljen rezervoarom za deterdžent, i njega treba isprazniti i isprati pre skladištenja. Da bi se uklonile preostale količine hemikalija za čišćenje iz sistema, rezervoar se jednostavno može napuniti sa pribl. 0,2 litra sveže vode. Zatim nakratko uključite uređaj u režim čišćenja. Voda se sada prenosi iz rezervoara. Jednom godišnje takođe treba da proverite i očistite filter za vodu na dovodu čistača pod visokim pritiskom. Ove zadatke možete obavljati istovremeno.
Kako i kada odložiti baterijske kosilice i robotske kosilice za zimu
Akumulatorske kosilice i robotske kosilice nikada ne treba ostavljati napolju u bašti zimi. U suprotnom bi se elektronika mogla oštetiti. Isto važi i za skladištenje baterija zimi i za stanicu za punjenje. Najkasnije kraj oktobra je vreme za unošenje uređaja u suv prostor – tako da je idealno kada je travnjak poslednji put pokošen te godine. Da biste baterijsku kosilicu ili robotsku kosilicu odložili za zimu, bateriju treba napuniti do oko 75 posto. Pozadina: Potpuno pražnjenje litijum-jonskih baterija skraćuje njihov životni vek. U idealnom slučaju, baterije se čuvaju na temperaturama između 10 i 20 °C. Dakle, idealno bi bilo da ih preko zime čuvate u kući, dok se robotska kosilica ili sama baterijska kosilica bez problema mogu čuvati u šupi, podrumu ili garaži. Ako je baterija trajno ugrađena u robotsku kosilicu, uređaj treba da se čuva na suvom mestu tokom zime.
Potpuno isto važi i za robotske kosilice kao i za skladištenje malih uređaja za baštu. Treba ih čistiti – ni crevom ni čistačem pod visokim pritiskom, već idealno vlažnom krpom. U suprotnom bi elektronika u uređaju mogla da trpi. Da biste rastavili stanicu za punjenje, prvo morate ukloniti sve kablove i zaštititi krajeve kablova od vlage i mraza filmom. Ako su kontakti stanice za punjenje zaprljani, treba ih očistiti finim brusnim papirom.
Odlaganje baštenskog nameštaja za zimu
Bez obzira da li su baštenski stolovi i stolice napravljeni od materijala otpornih na zimu kao što je poliratan, od aluminijuma ili od drveta, trebalo bi ih čuvati tokom hladne sezone ako pravite baštu otpornim na zimu, kao i pokrivači za stolove i jastuci za sedenje. Za to su posebno pogodni suvi, hladni prostori kao što su podrumi, garaže ili baštenske šupe. Samo čelični nameštaj može ostati u bašti preko zime. Ako nemate dovoljno prostora za odlaganje nameštaja u zatvorenom prostoru, možete koristiti posebne zaštitne poklopce. Ove korake treba pratiti:
- Očistite baštenski nameštaj i ostavite da se osuši.
- Dobro osigurajte zaštitne poklopce, uzimajući u obzir vetar kada to radite.
- Da biste sprečili stvaranje buđi, obezbedite da vazduh može da dođe do nameštaja.