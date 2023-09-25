Priprema bašte za zimu - šta treba učiniti

Kako i kada odložiti baterijske kosilice i robotske kosilice za zimu

Akumulatorske kosilice i robotske kosilice nikada ne treba ostavljati napolju u bašti zimi. U suprotnom bi se elektronika mogla oštetiti. Isto važi i za skladištenje baterija zimi i za stanicu za punjenje. Najkasnije kraj oktobra je vreme za unošenje uređaja u suv prostor – tako da je idealno kada je travnjak poslednji put pokošen te godine. Da biste baterijsku kosilicu ili robotsku kosilicu odložili za zimu, bateriju treba napuniti do oko 75 posto. Pozadina: Potpuno pražnjenje litijum-jonskih baterija skraćuje njihov životni vek. U idealnom slučaju, baterije se čuvaju na temperaturama između 10 i 20 °C. Dakle, idealno bi bilo da ih preko zime čuvate u kući, dok se robotska kosilica ili sama baterijska kosilica bez problema mogu čuvati u šupi, podrumu ili garaži. Ako je baterija trajno ugrađena u robotsku kosilicu, uređaj treba da se čuva na suvom mestu tokom zime.

Potpuno isto važi i za robotske kosilice kao i za skladištenje malih uređaja za baštu. Treba ih čistiti – ni crevom ni čistačem pod visokim pritiskom, već idealno vlažnom krpom. U suprotnom bi elektronika u uređaju mogla da trpi. Da biste rastavili stanicu za punjenje, prvo morate ukloniti sve kablove i zaštititi krajeve kablova od vlage i mraza filmom. Ako su kontakti stanice za punjenje zaprljani, treba ih očistiti finim brusnim papirom.