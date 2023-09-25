Uklanjanje lišća: Pet saveta za svako godišnje doba
U jesen, većina drveća i žbunja odbacuje svoje šareno lišće. Kada je potrebno očistiti lišće na trotoarima, prilazima, travnjacima i u bašti? Naročito zato što je uklanjanje lišća grabljama i metlama često veoma naporno kada se radi o većim površinama. Uz ove savete, vlasnici bašta mogu brzo i efikasno očistiti lišće u različitim oblastima.
Savet 1: Kada i gde morate da očistite lišće?
Zašto uopšte morate da čistite lišće? U određenim oblastima oko kuće postoji obaveza uklanjanja lišća u mnogim regionima, slično kao i obaveza čišćenja snega i leda. Vlasnici parcela uz trotoar moraju ukloniti lišće, a tu obavezu mogu preneti i na svoje zakupce. Trebalo bi da čistite lišće dovoljno često kako biste bili sigurni da prolaznici ne mogu da se okliznu. Iz istog razloga je razumno očistiti lišće sa pogona u jesen, tako da se ne utiče na put kočenja.
Nasuprot tome, ne morate nužno da čistite lišće u bašti ispod drveća i živih ograda. Ovde možete sačekati proleće kako biste pružili zaštitu manjim životinjama kao što su ježevi i insekti. Pored toga, listovi mogu delovati kao zaštita od mraza i prirodno đubrivo za baštenske biljke. Listove, međutim, ne treba postavljati dovoljno gusto na krevete da više vazduh ne dospeva do zemlje. Ko se plaši da će jesenje oluje odneti lišće, može ga dodatno pokriti granjem, na primer mekim drvetom. U proleće možete ukloniti poklopac i lišće od marta/aprila.
Izuzetak u bašti su travnjaci. Svako ko ceni dobro održavan travnjak treba da ukloni lišće, jer će se u suprotnom formirati žute mrlje tamo gde trava ne dobija sunčevu svetlost. Teoretski to možete učiniti kosilicom - u zavisnosti od debljine sloja lišća. Ali uklanjanje lišća kosilicom nije posebno pogodno za životinje. Pogodnije su grabulje, ili, ako želite da uštedite energiju, a Duvač lišća ili Duvač usisivač.
Savet 2: Uklanjanje lišća pomoću duvača lišća
Pometanje lišća grabuljama ili metlom zahteva snagu i vreme. Svako ko želi brže i lakše da ukloni lišće sa trotoara, i na travnjaku treba da pređe na duvač za lišće. Snažan protok vazduha uređaja uspeva da skoro sam pomete lišće, a pomaže i u uklanjanju lišća na teško dostupnim mestima i na gredicama ili malču od kore.
With the Kärcher akumulatorski duvači lišća, lišće se može ciljano pomesti na gomilu. Dodatna ivica strugača takođe otpušta mokro lišće ili zbijenu prljavštinu. Duvaljka LBL 4 ima dva nivoa brzine. Ovim se lišće može pažljivo ukloniti sa šljunka i moći ćete sa većom snagom krenuti na trotoar i travnjak. Zahvaljujući uklonjivoj cevi za duvanje, Kärcher duvaljke za lišće mogu da se odlažu tako da štede prostor.
Pametna kombinacija: duvači i usisivači lišća
Svako ko želi da ukloni lišće sa većih površina i inače ceni aktivnu pomoć za raščišćavanje dvorišta i bašte idealno je opremljen Kärcher-om akumulatorski duvač i usisivač lišća. Svojom funkcijom usisavanja i velikom zapreminom vreće za sakupljanje, takođe pomaže u sakupljanju lišća. Ako je potrebno, delovi pribora koji se mogu ukloniti obezbeđuju smanjenu težinu uređaja, na primer sa BLV 36-240 Battery Duvač i usisivač lišća. Brzina u režimu duvanja i usisavanja može se kontinuirano regulisati, na primer da bi se pažljivo uklonilo lišće sa šljunka ili kamenjara. Uklonjivi vodeći valjci su korisni u većim površinama, a lišće možete iseckati točkom za seckanje ako je potrebno.
Više od pometanja lišća: Multi-talentovani duvač i usisivač za lišće
Ako se uklanjanje listova postigne u jesen, duvaljke i usisivači su daleko od toga da to nazovemo završenim poslom. Mogu se koristiti tokom cele godine na vrhu kuće, u dvorištu i u bašti. nekoliko primera:
- Duvanje i usisavanje u jednom orezivaje žbunja i žive ograde
- Prilikom plijevljenja, sakupljanje uklonjenog korova
- Pokupi rezove koji su ostali iza od košenje travnjaka
- Ujedno duvanje i usisavanje prljavštine na terasama i u garažama
- Uklanjanje mrtvog lišća i cveća iz kreveta
Važna informacija
- Da ne biste uznemirili komšije, trebalo bi da se informišete o svim regionalnim propisima o zaštiti od buke pre upotrebe duvača za lišće.
-
Usisavanje grubih grančica, zemlje sa gredica ili mokrog lišća može blokirati ili čak oštetiti uređaj.
Savet 3: Metenje lišća na većim površinama mašinom za metenje
Metenje lišća četkama i grabljama znači da se i oni moraju kasnije sakupljati. Ali u međuvremenu, jesenji vetar se uvlači u gomile lišća i ponovo razbacuje lišće. U idealnom slučaju, trebalo bi da uradite oboje u jednoj operaciji, tj. da pometete i sakupite lišće jednim uređajem,mašina za metenje.
Mašine za metenje su posebno pogodne za popločane površine kao što su trotoari, prilazi ili ulice i uklanjaju lišće i prljavštinu bez savijanja zahvaljujući ručki za guranje podesivom po visini i jednostavnim pomeranjem uređaja. Kontejner za otpad nudi puno prostora i može se isprazniti u samo nekoliko koraka. U zavisnosti od modela, jedna ili dve bočne četke se mogu instalirati bez potrebe za alatom. Ovo omogućava čišćenje ivica, pukotina i uglova. Sa S 4 Twin 2-u-1 ručni čistač, čak ni mokro lišće nije problem. Bočne četke su opremljene tvrđim vlaknima i tako mete bez poteškoća čak i u vlažnim prostorima.
Mašine za metenje se koriste tokom cele godine – mete lišće, uklanjaju pijesak sa zime, zajedno mete polen i cvetove. A nakon što je posao obavljen? Jednostavno gurnite sklopivu ručicu napred i stavite mašinu za metenje uspravno u šupu, garažu ili podrum kako biste uštedeli prostor.
Savet 4: Uklanjanje lišća iz oluka i cevi
Svako ko ima drveće u blizini svoje kuće zna da se lišće, sitne grane i prljavština skupljaju u olucima i cevima, posebno u jesen. I ovde treba redovno uklanjati prljavštinu i lišće, kako bi kišnica oticala na željeni način i kako bi se izbeglo oštećenje vode. Ako se prljavština na prvom mestu nataložila, njeno uklanjanje je dugotrajna i naporna stvar. U mnogim slučajevima, rad se obavlja na merdevinama koje se često moraju pomerati da bi se dohvatilo celom dužinom oluka. Krovni oluci i odvodne cevi mogu se bez napora očistiti sa Kärcher-ovim Komplet za čišćenje krovnih oluka i cevi, suitable for Kärcher čistači pod visokim pritiskom.
Mlaznica za čišćenje krovnog oluka seta se pomera na kolicima kroz krovni oluk skoro sama, zahvaljujući visokom pritisku uređaja za čišćenje. Dve mlaznice visokog pritiska su pričvršćene na donju stranu kolica za čišćenje tako da voda struji unazad. Efekat trzanja pokreće kočiju napred, podiže prljavštinu i ispire je unazad. Sa dužinom creva od 20 metara, možete stići daleko bez potrebe da stojite na merdevinama u neposrednoj blizini. Nakon kratkog naknadnog ugradnje, odvodne cevi i cevi za otpadnu vodu takođe se mogu osloboditi začepljenja pomoću ovog pribora. Ovde se koristi crevo visokog pritiska bez nosača. Umesto toga, koristi se specijalna mlaznica za čišćenje cevi, koja koristi povratni tok vode usmerenog unazad da prodre u blokadu od lišća i druge prljavštine, i ponovo ispire odvodnu cev. Savet: Crevo kompleta za čišćenje cevi ima crvenu sigurnosnu oznaku. Crevo uvek treba da bude uvučeno u cev najmanje do ove oznake i proces čišćenja prekinuti čim se oznaka ponovo vidi kada se crevo izvlači. Na taj način ste zaštićeni od prskanja vode unazad, kao i od potencijalnih opasnosti zbog creva visokog pritiska koje se okreće.
Savet: Čišćenje svetlosnih otvora i odvodnih kanala
Tokom vremena, lišće i rastresita prljavština se takođe talože u svetlosnim šahtovima i odvodnim kanalima oko kuće i takođe ih treba uklanjati u redovnim intervalima. I mokra i suva prljavština se može brzo i bez napora usisati pomoću Usisivača za mokro i suvo usisavanje. Mnogi uređaji imaju i funkciju duvaljke, što se pokazalo posebno praktičnim, posebno na teško dostupnim mestima.
Savet 5: Gde treba da ide lišće? Primerno odlaganje
Zahvaljujući duvačima lišća, usisivačima i mašinama za metenje, lako je pomesti i pokupiti lišće. Ali gde da idu ako nemate sopstvenu gomilu komposta? Manje količine lišća i zelenog otpada možete odložiti u svoju kantu za organski otpad, ali se u jesen brzo pune na parcelama sa mnogo drveća. U nekim regionima opštine nude posebne džakove ili korpe koje se kada se napune postavljaju pored puta, a zatim odlažu. U suprotnom, potrebno je da odete do tačke sakupljanja baštenskih reznica u najbližem centru za reciklažu.
Čišćenje lišća za jesenju lomaču? Spaljivanje lišća i baštenskih reznica je zabranjeno u mnogim opštinama ili je u velikoj meri ograničeno u pogledu doba godine. Opravdano, jer čak i uvelo lišće još uvek sadrži dovoljno vode da se dim i neprijatni mirisi mogu razviti kada se spale. Fina prašina se takođe može osloboditi. Dakle, uklonite lišće u kućni otpad? Samo ne u kantama za smeće i kanti za reciklažu – one se možda neće isprazniti ako su pogrešno napunjene. Dakle – vreća za lišće, centar za reciklažu ili kompost. Svako ko ima dovoljno prostora u svojoj bašti može napraviti i gomilu lišća kao zimsku kućicu za ježeve itd.