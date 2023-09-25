Uklanjanje lišća: Pet saveta za svako godišnje doba

Savet 1: Kada i gde morate da očistite lišće?

Zašto uopšte morate da čistite lišće? U određenim oblastima oko kuće postoji obaveza uklanjanja lišća u mnogim regionima, slično kao i obaveza čišćenja snega i leda. Vlasnici parcela uz trotoar moraju ukloniti lišće, a tu obavezu mogu preneti i na svoje zakupce. Trebalo bi da čistite lišće dovoljno često kako biste bili sigurni da prolaznici ne mogu da se okliznu. Iz istog razloga je razumno očistiti lišće sa pogona u jesen, tako da se ne utiče na put kočenja.

Nasuprot tome, ne morate nužno da čistite lišće u bašti ispod drveća i živih ograda. Ovde možete sačekati proleće kako biste pružili zaštitu manjim životinjama kao što su ježevi i insekti. Pored toga, listovi mogu delovati kao zaštita od mraza i prirodno đubrivo za baštenske biljke. Listove, međutim, ne treba postavljati dovoljno gusto na krevete da više vazduh ne dospeva do zemlje. Ko se plaši da će jesenje oluje odneti lišće, može ga dodatno pokriti granjem, na primer mekim drvetom. U proleće možete ukloniti poklopac i lišće od marta/aprila.

Izuzetak u bašti su travnjaci. Svako ko ceni dobro održavan travnjak treba da ukloni lišće, jer će se u suprotnom formirati žute mrlje tamo gde trava ne dobija sunčevu svetlost. Teoretski to možete učiniti kosilicom - u zavisnosti od debljine sloja lišća. Ali uklanjanje lišća kosilicom nije posebno pogodno za životinje. Pogodnije su grabulje, ili, ako želite da uštedite energiju, a Duvač lišća ili Duvač usisivač.