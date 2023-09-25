Košenje travnjaka: Sve što morate znati, plus saveti i trikovi
Kada konačno stigne sezona bašti, došli je vaše vreme – čeka vas prolećno sređivanje bašte. Mnogo toga treba uraditi! Žbunje i živa ograda moraju se podupreti, a drveće ponovo orezati. Posebno bi trebalo povesti računa o travnjaku, jer u proleće, ali i narednih meseci, on zahteva puno održavanja kako bi tokom cele sezone bio zelen. Koja su to tipična pitanja i ključni problemi kada je reč o košenju travnjaka? Vodič do savršenog travnjaka.
Pet često postavljanih pitanja o košenju travnjaka
Svaki amaterski baštovan zna situaciju kada nakon tek nekoliko dana odsustva travnjak zateknete podivljao i uzbujao. Odmah se baciti na obično košenje ne uzimajući u obzir savete i pravila ne bi bilo pametno. Mnogo poluistina čujete od komšija ili u druženju, ali šta je zaista tačno?
Košenje travnjaka leti: Da li bi trebalo kositi travnjak kada je vrućina?
Ne bismo vam savetovali. Tokom vrelih i sušnih letnjih perioda ne bi trebalo kositi travnjak previše intenzivno. Razlog je to što duže vlati štite zemlju i koren trave od prevelikog isušivanja i tako omogućavaju zdrav rast biljke.
Košenje travnjaka i sezone: Kada početi i koliko često kositi travnjak
Travnjak bi trebalo kositi prvi put na početku sezone baštovanstva u proleće. Od tada, idealno je kositi ga jednom ili dva puta nedeljno do jeseni. Između maja i juna trava raste posebno brzo; u tom periodu definitivno bi trebalo kositi travnjak jednom nedeljno. Zimi, zbog hladnoće trava ne raste, pa nema ni potrebe kositi je.
Da li se savetuje košenje mokrog travnjaka?
Ne, ne treba kositi travnjak kada je mokar. Vlati trave koje su vlažne i međusobno slepljene tada nisu oštro presečene. Rezultat šišanja je travnjak nejednake visine. Potrebno je i više truda, jer se isečeni materijal lepi umesto da bude razbacan po travi ili sakupljen u kutiju za prihvat trave.
Kako pravilno pokositi travnjak?
Ujednačen izgled bez primetnih linija hoda kosačice postiže se navođenjem kosačice tako da se ona otprilike širinom jednog točka kreće po površini koja je ošišana u prethodnom prolazu. Takođe, travnjake na kosini uvek bi trebalo kositi horizontalno preko nagiba. Tada ne postoji rizik od povrede od kosačice ako biste se sapleli. Ivice travnjaka treba ostaviti, a zatim do perfekcije dovesti šišajući ih ručnim makazama ili akumulatorskim trimerom za travu.
Treba li ostaviti pokošenu travu?
Često raspravljano pitanje. Postoje i prednosti i nedostaci, kako za malčiranje (kod kompanije Kärcher komplet za malčiranje je obuhvaćenobimom isporuke akumulatorskih kosačica), tako i kada je košenje travnjaka na tradicionalni način u pitanju. Prednosti košenja s malčiranjem su zdravija trava, nema odlaganja pokošenog materijala i manja upotreba đubriva. Ali morate kositi mnogo češće, a to možete raditi samo ako je travnjak suv. Prednosti košenja travnjaka na tradicionalni način su čista površina travnjaka, ređe košenje i to što se pokošena trava može koristiti kao đubrivo za cveće. Nedostaci ovog načina su to što se izgubi više hranljivih sastojaka, pokošeni travnjak se mora đubriti, a javljaju se i dodatni radovi kada morate odložiti pokošeni materijal.
Košenje travnjaka: Određivanje prave visine travnjaka
Princip pri određivanju visine travnjaka je da on ne bude ni previše nizak, ni previše visok. Zvuči pomalo nejasno, ali postoji nekoliko faktora na osnovu kojih se određuje koliko travnjak treba biti nizak ili visok. Previše nisko šišanje oštećuje travnjak, pa čak i koren trave – posebno u suvo i vruće doba godine. Posledica je travnjak prošaran smeđim površinama. Ili drugim rečima: (Previše) direktnog sunca je toksično! Ako je travnjak previše kratko ošišan, sunce ga previše prži i on gubi snagu. Tako korov počinje da se širi i da deo po deo preuzima travnatu površinu. Isto se može dogoditi i ako je trava ostavljena previše visoka. Da bi travnjak imao optimalnu visinu, može se ručno podesiti visina kosačice.
U tom kontekstu važno je pravilo jedne trećine, ili ono što je poznato kao tačka vegetacije. Ona se okvirno nalazi negde na sredini visine vlati trave. Ako kosite na nižoj visini, potrebno je prilično dugo vremena da se mladice oporave – zdrav rast trave je teško ostvariv, posebno kada još i sve jače sunce dodatno smeta pokošenom travnjaku. Šta to konkretno znači? Travnjak bi trebalo skratiti na trećinu visine koju je trenutno dostigao. To znači da dve trećine ostaju, što je savršeno u skladu sa preporučenom visinom travnjaka. Pretpostavimo da odete na odmor i da je trava za to vreme porasla 15 cm, onda bi trebalo skratiti je približno za pet centimetara, odnosno da ne bude kraća od 10–11 centimetara. Stručni savet glasi: Za zdrav travnjak bolje je kositi malo manje svaku put, raditi to redovno i uzeti u obzir vremenske prilike i stanje vlati trave.
Trik za ujednačenu visinu travnjaka je ne gaziti po nepokošenoj travi, jer se ugažene vlati trave ne ispravljaju odmah.
Kosačica, trimer, robot? Košenje travnjaka zavisi od zahteva
Mnoge amaterske baštovane zanima koji baštenski alat je savršen za košenje. Da li koristite klasičnu kosačicu sa kutijom za sakupljanje trave, kosačicu za malčiranje ili dva u jednom rešenje sa kompletom za malčiranje (kod kompanije Kärcher obuhvaćen obimom isporuke)? Ili radije trimer – i ako da, da li on treba da bude akumulatorski ili ne? Ne samo to, postoje i robotske kosačice koje potpuno samostalno obavljaju posao košenja dok se vi izležavate u baštenskoj ležaljci. Stare kosačice sa kablovima se i dalje koriste, ali košenje travnjaka pomoću njih nije baš tako zabavno – prevelike su, preteške i preslabe! Previše pitanja i mogućnosti moglo bi vas lako zbuniti.
Izbor uređaja zavisi od nekoliko karakteristika koje se odnose na kvalitet, pored zahteva koji vi sami imate za svoju baštu i vašeg ličnog ukusa. Prvo i najvažnije, novi uređaj za košenje travnjaka mora biti pouzdan. Ako se odlučite za akumulatorski uređaj, trebalo bi da vam baterija omogući što duži rad. Ono što je poznato kao površinski učinak (m² po jednom punjenju baterije za kosačice; m po punjenju baterije za trimere za travu i makaze za travu i grmlje) određuje vreme rada uređaja. Površinski učinak se može razlikovati u zavisnosti od kvaliteta i profila travnjaka. Trebalo bi da na umu imate i širinu i visinu šišanja. Kad je o visini šišanja reč, ona zavisi od toga kako izgleda vaša bašta. Da li je travnjak u ravni ili valovit?
Klasika za košenje travnjaka: Kosačica
U osnovi imate izbor između kosačica sa kablom, onih sa benzinskim motorom ili sa akumulatorom. Koja je bolja? Moderne akumulatorske kosačice ni na koji način nisu inferiorne u odnosu na kosačice sa benzinskim motorom. Naprotiv! Zbog jačine, lakoće upotrebe i održavanja sve više amaterskih baštovana bira akumulatorske kosačice. Činjenica da one imaju prednost nad starijom generacijom kosačica sa kablovima može se lako objasniti na sledeći način. One su i lakše i tiše – i ne predstavljaju opasnost od saplitanja jer nemaju kabl.
Kada govorimo o rukovanju, kao posebno važnom pitanju, trebalo bi pažljivo razmisliti bez kojih svojstava ne želite da radite. Da li bi kosačica trebalo da bude što lakša, da se lako gura i lako kosi? Da li bi trebalo da je sklopiva, kao i da li ima dršku za nošenje i praktičnu mogućnost podešavanja visine? Kompaktna kosačica od 18 volti radne širine do 36 centimetara pogodna je za male travnate površine. Ako treba pokositi velike površine pod travom, uređaji od 36 volti čija se radna širina kreće do 46 centimetara su u prednosti zbog uštede vremena.
Izolovani i neravni delovi travnjaka? Akumulatorski trimer za travu vam može pomoći.
Tajna za savršene ivice travnjaka: Za površine pod travom kojima ne možete prići kosačicom od pomoći će vam biti akumulatorski trimer za travu. Opremljen brzo rotirajućom plastičnom reznom strunom ili plastičnim oštricama, on pouzdano trimuje travu i korov.
S obzirom na to da radi na baterije, trimer je veoma tih, a radna buka se još više može smanjiti kada se koriste plastične oštrice. Kada je reč o rukovanju, rameni kaiš obuhvaćen obimom isporuke, kao i obrtno dugme trimera i drška podesiva po visini značajno olakšavaju posao.
Kako se rezna struna okreće velikom brzinom i eventualno izaziva da komadići travnjaka ili kamenčići lete naokolo, veoma je važno nositi zaštitne naočari i jaku obuću. Isto tako, trebalo bi da ne prilazite previše blizu drveća i ukrasnog bilja, kao ni drvenim oblogama u dvorištu kako ne biste napravili štetu.
Veoma praktično: U prodavnicama DIY opreme možete nabaviti reznu strunu koja se prodaje na metar i sami je zameniti namotavajući je na špulnu trimera.
Mali, ali moćan! Robotske kosačice su u modi.
Poslednjih godina robotic lawn mowers su sve popularnije. Moto je jasan: Robot radi posao, vi sedite i uživate u odmoru. Ali od čega zavisi automatsko održavanje travnjaka?
U zavisnosti od toga koliko je vaša travnata površina velika, vredi pogledati precizne podatke o veličini i vremenu rada baterije odgovarajućeg modela. Ako je bašta više uska i krivudava, idealan izbor je mala robotska kosačica. Kada govorimo o košenju, postoji razlika između rotacionih kosačica i kosačica sa reznom šipkom. Ove druge imaju veće oštrice, pa su zato pogodnije za deblju travu u kojoj se mogu kriti otpalo voće ili grančice.
Princip je lako objašnjiv. Postoji stanica za punjenje sa koje robotska kosačica polazi (i na kojoj se ona automatski puni). Većina modela kosi nasumično. Tačno je da postoje uređaji koji kose duž zadatih putanja, ali to nekada funkcioniše dobro, ali nekada manje dobro. Bilo kako bilo, trava je pokošena nakon nekoliko dana – a da se niste ni zamorili.