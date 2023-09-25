Košenje travnjaka: Sve što morate znati, plus saveti i trikovi 

Košenje travnjaka leti: Da li bi trebalo kositi travnjak kada je vrućina?

Ne bismo vam savetovali. Tokom vrelih i sušnih letnjih perioda ne bi trebalo kositi travnjak previše intenzivno. Razlog je to što duže vlati štite zemlju i koren trave od prevelikog isušivanja i tako omogućavaju zdrav rast biljke.



Košenje travnjaka i sezone: Kada početi i koliko često kositi travnjak

Travnjak bi trebalo kositi prvi put na početku sezone baštovanstva u proleće. Od tada, idealno je kositi ga jednom ili dva puta nedeljno do jeseni. Između maja i juna trava raste posebno brzo; u tom periodu definitivno bi trebalo kositi travnjak jednom nedeljno. Zimi, zbog hladnoće trava ne raste, pa nema ni potrebe kositi je.

Da li se savetuje košenje mokrog travnjaka?

Ne, ne treba kositi travnjak kada je mokar. Vlati trave koje su vlažne i međusobno slepljene tada nisu oštro presečene. Rezultat šišanja je travnjak nejednake visine. Potrebno je i više truda, jer se isečeni materijal lepi umesto da bude razbacan po travi ili sakupljen u kutiju za prihvat trave.