Exakte Konturen erfreuen das Gärtnerauge, denn durch sie wirkt ein Garten sehr gepflegt. Doch gerade an Steinen, Wegen oder einer Terrasse entlang ist es nicht möglich, mit dem Rasenmäher eine saubere Kante zu erzeugen. Genau hier kommt die kraftvolle, akkubetriebene Gras- und Strauchschere GSH 18-20 Battery ins Spiel. Dank des 12 Zentimeter breiten Grasmessers wird die Rasenkante so exakt gestutzt wie noch nie. Zudem ist sie mit Hinblick auf ihr geringes Gewicht und der starken Akkuleistung perfekt für lange Arbeitsintervalle und einen kraftvollen Schnitt. Und sie kann noch mehr: Auch Sträucher bekommen mit ihr formvollendete Pflege - natürlich mit dem passenden Messer. Das 20 Zentimeter lange Strauchmesser mit doppelseitigen, diamantgeschliffenen Klingen lässt sich ohne Werkzeug mit Hilfe des Schraubsystems in kürzester Zeit einklinken. Wenn dann alle ausgefransten Ränder wieder auf Linie und verirrte Zweige in Form gebracht wurden, kann das vielseitige 2-in-1-Gerät ganz einfach an der im Messerschutz integrierten Halterungsöse platzsparend in Schuppen oder Garage aufgehängt werden. Für den nächsten, kraftvollen Einsatz.