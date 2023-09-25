Lako orezivanje žive ograde: saveti i trikovi za žive ograde
Mnoge svakodnevne stvari u početku zvuče otrcano, ali nakon detaljnijeg razmatranja generalno uopšte nisu tako razumljive kao što izgledaju, i postavljaju se mnoga pitanja. To je slučaj, na primer, sa oreyivanjem živih ograda. Bez prethodnog znanja, održavanje žive ograde i ravno rezanje idu naopako – u pravom smislu te reči. Ukratko, vredi savladati orezivanje žive ograde! Evo svih važnih saveta i trikova kako da pravilno orežete živu ogradu.
Kontrolna lista: Sve što treba da znate na prvi pogled
Koji je pravi period za orezivanje žive ograde? Koje baštenske alate treba da koristite za održavanje žive ograde? Kako orezati živu ogradu tako da bude ravna? Mnogo i puno pitanja - evo odgovora. Sledeće tačke služe kao mentalna kontrolna lista da li je sve organizovano za orezivanje žive ograde.
Mogući vremenski period – kada treba da počnete sa orezivanjem žive ograde? U principu, proleće i jesen su pogodni za održavanje žive ograde. U ovim godišnjim dobima nije ni previše toplo ni prehladno, tako da odsečeni krakovi i klice mogu ponovo da izrastu na idealan način. Živa ograda se može oblikovati u junu. Učestalost orezivanja žive ograde zavisi od vrste drveta u ogradi. Neke vrste drveća, na primer libruka ili obični javor, niču jače od drugih vrsta žive ograde, tako da mogu biti potrebna dva orezivanja godišnje. Nasuprot tome, orezivanje žive ograde jednom godišnje je dovoljno za popularne vrste kao što su tuja, tisa ili lovor.
Baštenski alat i zaštita na radu – koja oprema je pogodna? U zavisnosti od drveta i željenog uzorka rezanja, mnogo različitih baštenskih alata su potrebni. Ovde je glavni prioritet vaša sopstvena bezbednost. Jaka obuća, rukavice i zaštitne naočare su neophodne. Oštrice alata za rezanje treba da budu naoštrene kako ne bi previše naprezale žive ograde i žbunje. Kada je reč o zaštiti na radu i efikasnosti, savetuju se baterijski trimeri za živu ogradu. Ako je živa ograda visoka nekoliko metara, prikladan je trimer za živu ogradu.
šta još treba uzeti u obzir? Žive ograde treba seći svake godine, jer duže čekanje i preterano radikalni rezovi koji nastaju zbog toga će oštetiti zdravlje biljaka. Ako je dan previše vruć, rezanje žive ograde nije preporučljivo, jer bi se sveže irezanje klice u suprotnom mogle osušiti. Pored toga, redovno održavanje žive ograde služi da se odseče eventualni oštećeni materijal i da se pogođena mesta podmlade koliko god je to moguće. U idealnom slučaju, trebalo bi da saznate o ponašanju rasta i drugim savetima za održavanje pre nego što nabavite biljku.
Osnove orezivanja žive ograde: O orezivanju žive ograde, alatima i savetima za pravolinijsko rezanje žive ograde
Sada smo skoro spremni da počnemo! Ostaje jedino pitanje kako najbolje oblikovati živu ogradu. Ovde se sve svodi na pravu tehnologiju rezanja. Da bi oblikovanje žive ograde uspelo po želji, izbor alata za rezanje je takođe od velike važnosti.
Trapez i pravougaonik: Koji rez za živu ogradu treba da bude?
trapezoidni i pravougaoni oblik su najpopularniji. Potonji štedi više prostora i pogodan je za listopadno drveće (privet, lovor, grab). Posebno je popularno trapezoidno rezanje. Ovde se živa ograda podmlađuje naviše tako da sunčeva svetlost ravnomerno pada na ogradu. Međutim, živu ogradu ne treba previše podmlađivati, jer u suprotnom mogu da se pojave ružne smeđe rupe. Dakle, profesionalni savet je sledeći: Skratite samo onoliko koliko se zeleno lišće još uvek može videti na granama.
Alati
Čitav projekat orezivanja žive ograde tone ili pliva u zavisnosti od baštenskog alata. Ako je sečivo makaza za živu ogradu tupo, to može brzo da ošteti lišće i krakove. Dijamantsko brušena sečiva su pravi izbor ovde. Takođe ste izloženi nepotrebnoj opasnosti ako se koristi neispravna oprema. Na primer, ako je živa ograda visoka nekoliko metara, trebalo bi da razmislite o kupovini trimer za živu ogradu. Ovo ne samo da je bezbednije, već je i efikasno i uklanja opterećenje sa vaših leđa.
Da bi uspešno postigli savršen rez, sve više ljubitelja bašte se oslanja na akumulatorske makaze za živu ogradu. Za razliku od tradicionalnih električnih uređaja, savremeni alati za rezanje rade bez kabla, već sa dugotrajnim baterijama.
Štaviše, moderne baterijske makaze za živu ogradu nude brojne prednosti koje omogućavaju praktičan rad u skoro svim radnim položajima. Ovo uključuje:
- Funkcija testerisanja za deblje grane
- EErgonomske, rotirajuće ručke za sigurno držanje u svim položajima
- Dodatak za čišćenje reznica za rezanje materijala koji pada
- Zaštitnik sečiva koji sprečava neugledna oštećenja zida i tla
- Podesiva rezna glava za visoke žive ograde
Sve se svodi na tehnologiju! Ravna živa ograda sa kablom.
Ako pitate stručnjaka za baštovanstvo kako orezivanje žive ograde može savršeno uspeti, a pre svega kako da je poravnjate, odgovor je uvek: Ne radi bez kabla! To je zapanjujuće lako. Povlačite kabal bočno duž gornjeg dela žive ograde. Linija za navođenje ne treba da bude pričvršćena za živu ogradu, već, na primer, za dva stuba. Trebalo bi da bude na visini na kojoj želite da bude vrh žive ograde nakon rezanja. Linija za vođenje takođe treba da bude zategnuta, tako da je ne bi savijale grane koje joj vire na putanju, a željeni oblik žive ograde ne bi pokvarile neugledne izbočine.
Pravilno orezivanje žive ograde: Savršena živa ograda u pet koraka
1. Povlačenje kabla
Linija za vođenje se zateže u stranu tamo gde želite da vrh žive ograde bude kasnije. Služi kao vodič za ravno orezivanje. Pre nego što počnete, uvek još jednom proverite da li živa ograda ima ptičja gnezda.
2. Vertikalno orezivanje
Sada se živa ograda orezuje odozdo prema vrhu ravnomernim pokretima. Preporučuje se da se s vremena na vreme napravite korak unazad kako biste videli da li još uvek orezuje u skladu. Pažnja: Listopadno drveće sa većim listovima najbolje bi trebalo da se orezuje ručno, jer bi lišće potencijalno moglo da se ošteti i odumre korišćenjem električnih trimera za živu ogradu. Dakle, moto je sledeći: Manje je više! Odrežite samo onoliko koliko je potrebno i tako da se zeleno lišće i dalje može videti.
3. Horizontalno orezivanje
Podrezivanje krošnje zahteva posebno veliku koncentraciju. Alat za orezivanje treba da bude postavljen neposredno iznad istegnute linije za vođenje. Naročito kada se koristi konstrukcija merdevina, ovaj radni korak treba obaviti pažljivo i fokusirano. Stručni savet: A teleskopske makaze za živu ogradu sa podesivom reznom glavom reže precizne konture bez potrebe da se naprežete pri tome.
4. Detalji
Čim se odreže glavni deo žive ograde, možete se fokusirati na detalje pomoću makaza za živu ogradu i dati živoj ogradi završne detalje. Zatim sledi servisiranje i održavanje baštenskog alata.
5. Održavanje
U idealnom slučaju, trebalo bi da proverite svaki uređaj odmah nakon upotrebe na oštećenja i prljavštinu. Ako se ostaci zemlje i biljaka i dalje drže na uređaju, oni se mogu ukloniti vlažnim sunđerom i tvrdom četkom. Treba redovno proveravati da li su sve matice, šrafovi i zavrtnji na uređaju čvrsto postavljeni. Preporučuje se redovno oštrenje oštrica makaza za živu ogradu ravnom turpijom kako bi se održale konstantno dobre performanse wrezanja. Zatim se preporučuje i uklanjanje grebena nastalog brušenjem kamenom za oštrenje. Svako ko se ne usuđuje da sam brusi sečiva može da naoštri makaze za živu ogradu kod stručnjaka. I kao poslednje, ali ne i najmanje važno, sečivo treba ispolirati odgovarajućim uljem (npr. Ballistol ulje) kako bi se zaštitilo od rđe
6. Odlaganje grana i lišća žive ograde
Prvo rad, a zatim zadovoljstvo – pre nego što se svom radu možete diviti, ošišane grane i lišće se naravno moraju odložiti. Svako ko poseduje seckalicu može optimalno da isecka materijal za sečenje i tako ga pripremi za kantu za organski otpad ili kompostnu gomilu, ili za dalji transport do reciklažnog centra. Makaze za orezivanje pogodan je i za debele grane.