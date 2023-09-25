Lako orezivanje žive ograde: saveti i trikovi za žive ograde

Kontrolna lista: Sve što treba da znate na prvi pogled

Koji je pravi period za orezivanje žive ograde? Koje baštenske alate treba da koristite za održavanje žive ograde? Kako orezati živu ogradu tako da bude ravna? Mnogo i puno pitanja - evo odgovora. Sledeće tačke služe kao mentalna kontrolna lista da li je sve organizovano za orezivanje žive ograde.

Mogući vremenski period – kada treba da počnete sa orezivanjem žive ograde? U principu, proleće i jesen su pogodni za održavanje žive ograde. U ovim godišnjim dobima nije ni previše toplo ni prehladno, tako da odsečeni krakovi i klice mogu ponovo da izrastu na idealan način. Živa ograda se može oblikovati u junu. Učestalost orezivanja žive ograde zavisi od vrste drveta u ogradi. Neke vrste drveća, na primer libruka ili obični javor, niču jače od drugih vrsta žive ograde, tako da mogu biti potrebna dva orezivanja godišnje. Nasuprot tome, orezivanje žive ograde jednom godišnje je dovoljno za popularne vrste kao što su tuja, tisa ili lovor.

Baštenski alat i zaštita na radu – koja oprema je pogodna? U zavisnosti od drveta i željenog uzorka rezanja, mnogo različitih baštenskih alata su potrebni. Ovde je glavni prioritet vaša sopstvena bezbednost. Jaka obuća, rukavice i zaštitne naočare su neophodne. Oštrice alata za rezanje treba da budu naoštrene kako ne bi previše naprezale žive ograde i žbunje. Kada je reč o zaštiti na radu i efikasnosti, savetuju se baterijski trimeri za živu ogradu. Ako je živa ograda visoka nekoliko metara, prikladan je trimer za živu ogradu.

šta još treba uzeti u obzir? Žive ograde treba seći svake godine, jer duže čekanje i preterano radikalni rezovi koji nastaju zbog toga će oštetiti zdravlje biljaka. Ako je dan previše vruć, rezanje žive ograde nije preporučljivo, jer bi se sveže irezanje klice u suprotnom mogle osušiti. Pored toga, redovno održavanje žive ograde služi da se odseče eventualni oštećeni materijal i da se pogođena mesta podmlade koliko god je to moguće. U idealnom slučaju, trebalo bi da saznate o ponašanju rasta i drugim savetima za održavanje pre nego što nabavite biljku.