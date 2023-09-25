Orezivanje drveća: Saveti za pravilno orezivanje drveća
Kao i skoro svaki rast u bašti, drveće i žbunje takođe zahtevaju redovno održavanje kako bi izgledali lepo i imali puno cvetova i plodova. Orezivanje žbunja i drveća redovno zvuči naporno, ali je prilično lako uz odgovarajući alat i nekoliko saveta. Da biste pravilno orezali drveće, potrebne su vam makaze za grane i lančana testera – idealno na baterije – zaštitna odeća, rukavice, eventualno merdevine i raspored šta je sledeće drvo i kada.
Odgovarajući alat za orezivanje drveća
Ne morate nužno da prepustite održavanje drveća obučenim profesionalcima. Sa pravim alatima za održavanje drveća, baštovani amateri takođe mogu da urade odličan posao. Jednom kupljen i pažljivo održavan nakon rada, možete koristiti pribor za održavanje drveća dugi niz godina.
Akumulatorske makaze za orezivanje su idealne za grančice i grane prečnika do tri centimetra. akumulatorske makaze za grane i testera za orezivanje ovde znatno olakšavaju rad, jer zahtevaju manje sile.
Sa debljim granama, dobro ćete napredovati sa motornom testerom. Akumulatorske motorne testere su idealne za seču drveća, jer su lakše od testera na benzin i pri radu niste izloženi izduvnim gasovima. Međutim, dozvoljeno vam je da koristite motorne i električne testere samo ako možete bezbedno da stojite na zemlji kada to radite, ako ste obučeni penjač po drveću ili imate na raspolaganju berač trešanja.
Kada seku biljke ili grane srednje veličine, mnoge ručne testere za grane često dostižu svoje granice iznad određenog prečnika grane. Dobrodošla pomoć za sve ljubitelje baštovanstva nudi testere za rezidbu na baterije.
Lako orezivanje drveća zahvaljujući teleskopskom produžetku
Ako želite da orezujete veće grmlje i starija stabla, to generalno znači da vam je potreban produžetak krakova. Teleskopska akumulatorska motorna testera dostiže visinu i do četiri metra, a zahvaljujući naramenici to znači da ni duže sečenje drveća nije problem. Možete bezbedno da stojite na zemlji i nisu vam potrebne merdevine.
Kada orezujete drveće, uvek morate da obezbedite zaštitu glave i ruku. Rukavice i zaštitne naočare za zaštitu od strugotine su minimalna standardna oprema. Svako ko mora da ukloni veće grane takođe treba da se zaštiti šlemom ili bar nikada ne stoji ispod grana koji padaju.
Oprema za zaštitu od orezivanja koja se sastoji od pantalona i cipela za zaštitu od orezivanja, zaštite za uši i oči kao i rukavice je apsolutno neophodna za održavanje drveta motornim testerama. Takođe se moraju poštovati mogući lokalni propisi o zaštiti od buke i propisi o zaštiti ptica i drugih životinja.
Orezivanje drveća: kada treba da radite koje zadatke?
Pravo vreme za orezivanje žbunja i orezivanje drveća zavisi od drveta i vrste rezanja. Ukrasni grmovi se uglavnom orezuju svake godine kako bi zadržali željeni oblik. Voćke se ne moraju rezati svake godine, ali bi ovde trebalo redovno održavati stabla svake četiri do šest godina. Trebalo bi češće orezivati mlada stabla na ciljani način, kako bi se izbegao pogrešni rast, na primer račvasto deblo.
Vegetacijski ciklus drveća i žbunja se takođe mora uzeti u obzir. Od avgusta, mnoge šume povlače svoje rezervne materije iz listova u koren, da bi ih sakupile za obnavljanje u proleće. Zbog toga treba izbegavati veće rezove između avgusta i decembra za mnoge vrste drveta..
Preporuke: Koji vremenski period je pogodan za orezivanje kakvog drveta?
- Možete seći tokom cele godine nakon oštećenja usled oluje ili ako se otkriju truli ili slomljene grane ili im preti da će se odlomiti. Bezbednost je ovde prioritet.
- Zima je tradicionalno vreme za prinos ili reljefne rezove za koštičavo voće, jabučice i bobice. Sada je takođe dobro vreme za orezivanje ruža i proređivanje krošnji drveća, jer su udovi najvidljiviji, a rezervni materijali se nalaze u korenu. Međutim, trebalo bi da izbegavate orezivanje drveća u doba sa mnogo mraza. U idealnom slučaju, trebalo bi da počnete između januara i početka marta i kada temperature više ne budu ispod -5°C.
- Neka drveta voća se orezuju u proleće, kao što su breskve. Za rane cvetače kao što su cvetajuća šljiva i forzicija, sačekate da procvetaju, a zatim možete da ih orežete.
- Takođe možete seći drveće leti da biste proredili krošnje drveća. Sada možete ukloniti i vertikalne vodene klice sa drveta. Trešnje možete rezati tokom i posle berbe leti, baš kao i za neke vrste bez voća, kao što su vrbe. Sada možete bolje prepoznati i bolesti listova, a rane od orezivanja brže zarastaju. Leto je idealno i za orezivanje oraha.
- Jesen vreme je za listopad lišćara i četinara. Neke sorte voća se takođe sada mogu seći ako treba da ojačaju. Za razvoj voćnih klica najbolje je početi sa orezivanjem tek u januaru ili februaru.
Ali ne postoje opšte preporuke za sve vrste drveća. Idealno bi bilo da sami pronađete određene informacije o tome kada i kako možete da orežete koji grm ili drvo.
Šta se uklanja pri orezivanju drveta?
Orezivanje žbunja i drveća podrazumeva, pre svega, uklanjanje obolelih i suvišnih krakova i grana. Dok ukrasni grmovi moraju biti oblikovani, ciljevi voćaka su dobar prinos voća i opšte zdravlje stabala. Ove vrste rezova se često razlikuju:
Orezivanje biljaka: Da biste podstakli rast i formiranje krošnje, možete smanjiti sveže zasađeno drveće na otprilike jednu primarnu i najviše tri sekundarne klice.
Oblikovanje: Obično se koristi za sečenje žbunja i grmova u oblike, ali i za smanjenje krošnje drveća, ispravljanje rasta i uklanjanje dosadnih krakova ili krakova koji rastu poprečno. Takođe možete da koristite oblikovanje da biste napravili prostor, kao što je ogoljenje trupa kroz podrezivanje (uklanjanje grana u delu trupa). Za nove bočne klice, možete skratiti krakove na željenu dužinu do uspavane strane ili donje strane pupoljaka (oči).
Orezivanje prinosa: Za bolju žetvu treba redovno orezivati voćke. Prilikom proređivanja krošnje uvek uklanjate suvišne klice u potpunosti, kako ne bi ponovo nicale više puta i još gušće. Kod stabala jabuke odsecate razgranate klice koje vise iza mlađe bočne klice.
Reljefno sečenje: Oštećene grančice i grane, na primer polomljene posle oluje ili snega ili žrtve najezde štetočina, uklanjaju se. Odsecaju se i grane koje izazivaju neravnotežu. Naročito nakon reljefnih rezova, rane od sečenja drveta treba zapečatiti voskom za kalemljenje ili drugim odgovarajućim sredstvom.
Orezivanje žbunja i drveća znači mešanje u ravnotežu između mase korena i krošnje. Što jače odsečete, to će biljka snažnije reagovati obnavljanjem pupoljaka. U suštini, sve bolesne i suvišne udove i grane treba ukloniti u procesu Orezivanja. Ali veoma je retko preporučljivo potpuno iseći grm ili drvo.
Pravilno orezivanje drveća: Tehnike orezivanja
Možete da orežete male grane do visine glave baštenskim makazama. Za deblje grane i male grane prečnika do najviše tri centimetra preporučuje se akumulatorske makaze za orezivanje. Princip je isti – baštenske makaze ili akumulatorske makaze za orezivanje se postavljaju blizu osnove grane ili grana, tako da u idealnom slučaju ne ostane ni jedan stub. Ova „bajpas tehnika“ je važna kako bi se izbegli umiranje udova, koji mogu biti kapije za štetočine i trulež.
Možete iseći debele udove sa grmlja i drveća motornom testerom. Ovo zahteva pažljivu tehniku rezanja kako se kora ne bi nepotrebno oštetila.
Prsten ekstremiteta, izbočina na bazi ekstremiteta, ovde je polazna tačka. Prvo, napravite rez otprilike dve širine ruke od prstena udova na donjoj strani.
Zatim krenete na tri širine ruke od prstena za ud i presečete ud odozgo dok ne padne.
Preostali krak udova se zatim čisto odseče na prstenu ekstremiteta. Da biste to uradili, idealno bi trebalo da postavite testeru blago dijagonalno, dalje od debla. Meristemsko tkivo u prstenu udova obezbeđuje da nova kora raste preko površine posekotine. Idealno bi trebalo da odsečete duže, velike udove malo po malo od spolja ka unutra. To oduzima više vremena, ali je bezbednije i ima prednost da kasnije imate manje posla kada rušite drvo koje je odsečeno. Konačno, sečenje drveća takođe znači da morate da odložite drvo koje je odsečeno.
Održavanje alata nakon orezivanja drveća
Da biste bili sigurni da će orezivanje drveća takođe uspeti sledeći put, idealno bi trebalo da odmah servisirate alate za održavanje drveta.
Čišćenje sečiva četkom je dovoljno za održavanje Makaze za orezivanje ili testera za orezivanje. Kvalitet sečiva je očuvan ako se nakon svake upotrebe trljaju ili poprskaju tankim mašinskim uljem ili uljem u spreju. Ovo obezbeđuje neophodno podmazivanje i zaštitu od rđe. Takođe treba redovno proveravati da li su šrafovi i navrtke rezača za stabla čvrsto postavljene. Preporučuje se i dezinfekcija baštenskog alata koji se koristi nakon seče kako bi se sprečilo prenošenje određenih bolesti drveta.
Održavanje motorne testere uključuje čišćenje lanca nakon svake upotrebe. Smola i nečistoće se uklanjaju posebnim sredstvom za čišćenje. Uređaj se može očistiti kada se osuši tvrdom četkom, ali je neophodno prethodno izvaditi bateriju. Takođe se mora proveriti nivo ulja i ispravno podmazivanje. Uvek treba da dopunite dovoljno ulja za lanac kako biste produžili vek trajanja lanca i uređaja. Ako u rezervoaru ima dovoljno specijalnog ulja za lanac, i dalje treba da pratite doziranje maziva. Ili potražite kapljice ulja u jednominutnom suvom radu sa oštricom okrenutom nadole preko svetle pozadine, ili pažljivo podignite lanac nakon suve vožnje (Oprez: opasnost od povrede) i testirajte šinu vodilicu na tankom uljnom filmu.
Takođe morate redovno proveravati i ako je potrebno podešavati zategnutost lanca, idealno pre svake upotrebe – lanac ne sme da se ugiba. Zube lanca testere po potrebi treba ponovo naoštriti, jer oštar lanac obezbeđuje bolje sečenje i veću sigurnost. Za to se koristi okrugla turpija pogodna za korak lanca. Alternativno, možete dati lančanu testeru da naoštri profesionalac. List lančane testere će možda morati da se oslobodi od okolnih ivica i proveri da li ima oštećenja nakon nekoliko radnih sati, a ako je potrebno zamena. Takođe može biti urađena od strane profesionalaca.