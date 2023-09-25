Orezivanje drveća: Saveti za pravilno orezivanje drveća

Odgovarajući alat za orezivanje drveća

Ne morate nužno da prepustite održavanje drveća obučenim profesionalcima. Sa pravim alatima za održavanje drveća, baštovani amateri takođe mogu da urade odličan posao. Jednom kupljen i pažljivo održavan nakon rada, možete koristiti pribor za održavanje drveća dugi niz godina.

Akumulatorske makaze za orezivanje su idealne za grančice i grane prečnika do tri centimetra. akumulatorske makaze za grane i testera za orezivanje ovde znatno olakšavaju rad, jer zahtevaju manje sile. ​

Sa debljim granama, dobro ćete napredovati sa motornom testerom. Akumulatorske motorne testere su idealne za seču drveća, jer su lakše od testera na benzin i pri radu niste izloženi izduvnim gasovima. Međutim, dozvoljeno vam je da koristite motorne i električne testere samo ako možete bezbedno da stojite na zemlji kada to radite, ako ste obučeni penjač po drveću ili imate na raspolaganju berač trešanja.

Kada seku biljke ili grane srednje veličine, mnoge ručne testere za grane često dostižu svoje granice iznad određenog prečnika grane. Dobrodošla pomoć za sve ljubitelje baštovanstva nudi testere za rezidbu na baterije.