Čišćenje drvene terase: kako brzo i lako očistiti drvenu terasu
Terasa pruža mnoge prednosti, posebno leti. Tu se možete opustiti i uživati na suncu ili sedeti u društvu porodice i prijatelja. Posebno je omiljena drvena podloga, jer zrači prirodnom toplotom i čini otvoreni prostor prijatnim za boravak. Mana drvena, za razliku od betona ili kamena, jeste njegova osetljivost, zavisno od vrste drveta. Da bi vam drvena terasa dugo potrajala, važno je redovno čišćenje i održavanje. Evo nekoliko saveta za čišćenje drvene terase.
Kada treba čistiti drvenu terasu?
Bilo da je terasa drvena, kamena ili betonska, otvoreni prostor izložen je raznoraznim vremenskim uticajima. Vetar, kiša i sunce nisu najbolji prijatelji drvene podloge. Posebno dugotrajna vlaga tokom jeseni i zime može da nagrize drvo i učini ga poroznim. Do pojave znakova habanja dolazi i kada ljudi jedu, prave zabave i žive na drvenoj terasi tokom leta. Tako nastaju ogrebotine, pukotine, mrlje i gubitak boje na drvetu.
Ali kada je najbolje očistiti drvenu terasu? Preporučljivo je obavljati osnovno čišćenje dvaput godišnje. Savetujemo vam da drvenu terasu očistite na početku prolećne sezone a zatim najesen kako biste je zaštitili od zime. Čišćenje i održavanje drvene terase uvek treba obavljati po suvom vremenu, da bi se drvo dobro osušilo nakon čišćenja.
Zašto treba redovno čistiti drvenu terasu?
Nekoliko je razloga za redovno čišćenje drvene terase:
- ublažava se ili sprečava sivljenje
- drvena terasa zadržaće svoj izgled
- uklanjaju se zelene naslage poput mahovine
- nema klizavih mesta na drvetu
- nema barica i zadržavanja vlažnih mesta
- ne mogu da se razmnožavaju štetne gljivice
Pripreme pre čišćenja drvene terase
Pre nego što počnete uklonite sav baštenski nameštaj i saksije kako biste imali nesmetan pristup svakom kutku terase. Sada celi otvoreni prostor možete očistiti metlom. Za posebno brzo i efikasno uklanjanje opalog lišća možete se latiti akumulatorskog duvača i usisivača za lišće. Nameštaj vratite na terasu tek kada ste sigurni da se drvo potpuno osušilo. Dok čekate se terasa osuši možete se pozabaviti čišćenjem baštenskog nameštaja.
Koji je najbolji trenutak za čišćenje drvene terase?
Stepenom zaprljanja određen je način čišćenja drvene terase. Ako samo ima opalog lišća i nešto zelenih naslaga, čišćenje obično možete brzo i lako obaviti ručno. Nisu vam potrebna posebna sredstva za čišćenje. Umesto njih najčešće su vam dovoljni metla s jakim čekinjama, ručna četka ili običan sunđer, nešto tople vode i sapuna da delotvorno uklonite prljavštinu s drvene terase.
Za tvrdokorne naslage, npr. veće zelene naslage, trebaće vam dodatna pomoć. Dobar izbor je čistač terasa s valjkastim četkama za drvene površine. On čisti nežno ali snažno, uz minimalnu količinu vode. Dve valjkaste četke razmekšavaju prljavštinu s lakoćom, a mlaznice za vodu izvedene iznad njih poboljšavaju učinak četki i istovremeno spiraju prljavštinu. Preko ventila možete zasebno regulisati dovod vode prema stepenu zaprljanja. Budući da je snažni motor postavljen je po sredini a četke dosežu uglove i ivice, bez po muke ćete ukloniti prljavštinu duž zidova kuće. Zahvaljujući izmenljivim četkama, možete očistiti i drvene i glatke kamene površine.
Savet
Da biste smanjili potrebnu silu za rad s čistačem terase, držite uređaj pod plitkim uglom, što bliže tlu.
Čišćenje drvene terase kompresorskim čistačem
Za održavanje drvene terase možete posegnuti i za kompresorskim čistačem, ali vodite računa da koristite odgovarajući pribor. Drvo je mek materijal i može biti veoma osetljiv, u zavisnosti od vrste i načina obrade. Zato način i pribor za čišćenje drvene terase treba da budu pažljivo izabrani. Isprobajte željeni način na neupadljivom mestu pre nego što se bacite na posao. Pri podešavanju kompresorskog čistača uzmite u obzir način izrade, obradu i stanje drveta. Što je materijal osetljiviji, pritisak treba da bude niži.
Evo kako očistiti drvenu terasu kompresorskim čistačem, sredstvom za čišćenje i električnom četkom za ribanje:
1. korak: nanesite sredstvo za čišćenje
Krupnu nečistoću na terasi lako ćete ukloniti nanošenjem sredstva za čišćenje drveta na površinu, na primer pomoću mlazne cevi Vario Jet, a zatim primenom kompresorskog čistača. Sredstvo za čišćenje drvenih površina 3 u 1 ne samo što temeljno čisti, već štiti od UV zračenja, dok će prirodni vosak koji sadrži kondicionirati drvo i zaštititi ga od prljavštine i vlage. Ravnomerno navlažite površinu penom i ostavite sredstvo da deluje dva do pet minuta.
2. korak: oribajte drvenu terasu
Za temeljno čišćenje drvene podloge skinite pljosnatu mlaznicu i na kompresorski čistač pričvrstite električnu četku za ribanje. Ona se posebno preporučuje na drvenim terasama, jer tanke čekinje dopiru do svih udubljenja u površini. Na četki su izvedene tri mlaznice visokog pritiska koje povećavaju snagu čišćenja. Sada ravnomerno vodite električnu ribaću četku napred-nazad uz dodavanje vode. Uvek ribajte prateći šaru drveta.
3. korak: ponovo nanesite sredstvo
Za dugotrajnu zaštitu ponovo možete naneti sredstvo za drvene površine 3 u 1. Ponovo pričvrstite mlaznu cev na kompresorski čistač, zatim ravnomerno nanesite sredstvo za čišćenje na drvenu površinu pljosnatom mlaznicom i ostavite da deluje (videti 1. korak).
4. korak: isperite terasu
Na kraju isperite drvenu terasu pljosnatom mlaznicom u smeru šare drveta. Pri čišćenju drvene terase koristite samo pljosnatom mlaznicu, jer usmereni mlaz ili skidači nečistoće mogu da oštete površinu. Pri ispiranju terase održavajte razmak od 30 cm od površine da biste dobili najbolji mogući rezultat. Ostavite terasu da se osuši.
Drvene terase možete posebno nežno očistiti i vodom pod malim pritiskom pomoću čistača površina s funkcijom ispiranja.
Uklanjanje krupne prljavštine i sive prebojenosti s drvene terase
Veća zaprljanja zbog vremenskih uticaja i svakodnevne upotrebe (gotovo) nije moguće sprečiti. Vremenom drvo posivi zbog vlage i sunca ili dođe do stvaranja naslaga i mrlja. Da biste ih uklonili, najpre nakratko nakvasite drvenu terasu vodom. Potom svu preostalu prljavštinu uklonite metlom ili ručnom četkom. Za borbu protiv sive prebojenosti drveta dostupna su posebna sredstva za čišćenje na tržištu. Sredstvo se nanosi na drvo i ostavlja nekoliko sati da deluje pre ispiranja čistom vodom.
Uklanjanje zelenih naslaga
Vlažne zelene naslage čine drvenu terasu klizavom i neurednom. Drvo postaje veoma klizavo zbog vlage koja se nakuplja između mahovine i drugog rastinja. Da biste predupredili nezgode, odmah očistite mahovinu s drvene terase. Kućna sredstva, npr. malo tople vode, kukuruzni skrob i soda bikarbona, odlična su za tu svrhu. Njima možete napraviti pastu za uklanjanje zelenih naslaga i mahovine. Dodajte tri kašike kukuruznog skroba na 500 ml tople vode i dobro promešajte da se skrob rastvori. Pri mešanju paste pazite da ne nastanu grudvice. Zatim ovu blago kremastu smešu sipajte u lonac sa 100 g sode bikarbone i prelijte sa 5 l vode. Zagrejte mešavinu do ključanja na štednjaku.
Sada nanesite pastu za čišćenje na drvenu terasu i utrljajte je ribačem ili ručnom četkom. Nakon nekoliko sati natapanja detaljno isperite mešavinu s drvene terase baštenskim crevom.
Čišćenje drvene terase i dasaka drugim kućnim sredstvima
Osim mešavine sode bikarbone i skroba, drvenu terasu možete održavati i drugim kućnim sredstvima. Na primer, razblaženo sredstvo za sudove pomaže kod manjih zaprljanja. Dovoljno je rastvoriti nekoliko kapi sredstva za sudove u vodi. Obilno nanesite na drvene daske a zatim dobro oribajte četkom ili metlom. Na kraju isperite terasu čistom vodom. Tečni sapun takođe dobro deluje. Nanesite nerazblaženi sapun na drvenu terasu, oribajte četkom i na kraju dobro isperite čistom vodom.
Održavanje drvene terase uljem
Da biste zaštitili drvo i sprečili da se ponovo zaprlja, možete naneti posebno ulje za drvene površine nakon čišćenja. Ulje ne samo što vraća drvetu boju, već zatvara pukotine i nepravilnosti u materijalu. Takođe štiti od vlage. Pojedini proizvodi za čišćenje drveta štite drvo, pa nema potrebe za naknadnom zaštitom uljem.