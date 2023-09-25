Čišćenje drvene terase: kako brzo i lako očistiti drvenu terasu

Kada treba čistiti drvenu terasu?

Bilo da je terasa drvena, kamena ili betonska, otvoreni prostor izložen je raznoraznim vremenskim uticajima. Vetar, kiša i sunce nisu najbolji prijatelji drvene podloge. Posebno dugotrajna vlaga tokom jeseni i zime može da nagrize drvo i učini ga poroznim. Do pojave znakova habanja dolazi i kada ljudi jedu, prave zabave i žive na drvenoj terasi tokom leta. Tako nastaju ogrebotine, pukotine, mrlje i gubitak boje na drvetu.

Ali kada je najbolje očistiti drvenu terasu? Preporučljivo je obavljati osnovno čišćenje dvaput godišnje. Savetujemo vam da drvenu terasu očistite na početku prolećne sezone a zatim najesen kako biste je zaštitili od zime. Čišćenje i održavanje drvene terase uvek treba obavljati po suvom vremenu, da bi se drvo dobro osušilo nakon čišćenja.