Čišćenje zimske bašte: najbolji saveti
Mnogi sanjaju da poseduju zimsku baštu: u njoj vaše biljke mogu da prezime, a pruža vam i dodatni životni prostor za opuštanje. Zimske bašte obično su napravljene od stakla, uključujući krov. Nažalost, treba im dosta brige i nege da bi bile u punom sjaju. U ovom članku donose se najbolji načini za čišćenje zimske bašte.
O čemu treba da vodite računa pri čišćenju i nezi zimske bašte?
Zimska bašta, tačnije njeni prozori i krov, postaju prljavi vremenom zbog uticaja različitih vremenskih prilika. Atmosfersko zagađenje izazvano čađu i sitnom prašinom, polen, lišće, ptičji izmet i insekti – sve ovo naružuje izgled zimske bašte. Kako bi zimska bašta bila u najboljem izdanju i kako ne bi bila umanjena toplina koju pruža efekat staklene bašte, treba je čistiti dvaput godišnje. Pravi čas za čišćenje jeste u proleće kada bašta ponovo počinje da oživljava nakon hladnih zimskih meseci.
Čišćenje zimske bašte ne svodi se samo na izgled već treba održavati i čistiti svaki njen deo poput noseće konstrukcije i zaptivnih gumica. Imajte na umu da što duže čekate da očistite zimsku baštu, to će vam kasnije trebati više vremena i truda. Zimsku baštu obavezno čistite po sumornom danu, jer će se prozori po jakom suncu ili toplom danu prebrzo osušiti i ostaviti neugledne tragove.
Za čišćenje zimske bašte na raspolaganju su raznorazni uređaji, alatke i proizvodi za negu:
- lestve
- crevo s nastavkom za raspršivanje
- brisač za prozore
- četka za pranje i krpa od mikrovlakana, zatim su tu mlaka voda
- sredstvo za pranje sudova ili koncentrovano sredstvo za čišćenje stakla
- usisivač za prozore
- kompresorski čistač s teleskopskom cevi i odgovarajućim nastavkom za čišćenje stakla, na primer
Kako se pravilno čisti krov zimske bašte
Čišćenje zidova zimske bašte nije toliko složen zadatak, ali ako su zidovi visoki ili želite da očistite krov, stvari postaju malo teže. Razlog nije sam postupak čišćenja, već ograničen doseg zbog velike visine zidova.
Po pravilu imate dve mogućnosti: popeti se uz merdevine i ručno očistiti površine ili upotrebiti kompresorski čistač s teleskopskom mlaznom cevi koja je znatno bezbednije rešenje i uz to štedi vreme.
Pre početka mokrog čišćenja najpre uklonite nevezalu prljavštinu koja se nakupila na krovu i u olucima zimske bašte. Možete koristiti uobičajeni pribor za čišćenje poput četki, kofa i pištolja za raspršivanje koji se priključuju na baštensko crevo i krpe za ivice stakla. Još uvek nemojte posegnuti za kompresorskim čistačem, inače ćete samo razneti nečistoću po fasadama i staklenim prozorima zimske bašte. Krov zimske bašte uglavnom ima nagib, što umnogome olakšava čišćenje površina baštenskim crevom. Najbolje je da sperete prljavštinu s najviše tačke u oluk. Još jedan savet za izbegavanje dodatnog posla: postavite posudu ili sito na kraj oluka kako biste sakupili svu spranu prljavštinu da ne bi otekla u tlo ili vam uprljala terasu. Takođe je preporučljivo očistiti otpad iz oluka zimske bašte kako se ne bi zagušio i prelio kada ga kasnije budete čistili vodom.
Sada je vreme za čišćenje staklenog krova. Za tu namenu najbolje je upotrebiti produžnu teleskopsku mlaznu cev s pričvšćenom četkom, koju zatim pripajate na baštensko crevo. Obavezno oslonite merdevine na čvrsto i ravno tlo. Zamolite nekog da ih pridržava radi dodatne bezbednosti. Čišćenje počnite od slemena krova i polako prelazite duž nagiba. Ako je prljavština naročito tvrdokorna, pojačajte pritisak i očetkajte prljava mesta nekoliko puta. Dobar izbor predstavljaju Sredstva za čišćenje prozora jer za sobom ostavljaju blistavo čisto staklo, a suzbijaju i mahovinu. U poslednjem koraku treba ponovo oprati celu površinu vodom.
Savet
Posao je još lakši i efikasniji uz zakretnu teleskopsku mlaznu cev i odgovarajući nastavak za čišćenje fasada i stakla koji se priključuju na kompresorski čistač. Uz pomoć njih ćete lakše dosegnuti prozore i staklene krovove na većoj visini bez potrebe da se popnete na merdevine.
Kako se čiste prozori zimske bašte?
Ako je zimska bašta većinom izrađena od stakla, postupak je praktično isti kao pri čišćenju prozora. Da se prozori ne bi odmah ponovo zaprljali, četkom ili krpom unapred obrišite prljavštinu i prašinu s prozora i prozorskih okvira. Neophodna je pravilna tehnika kako na prozorima ne bi ostali tragovi nakon čišćenja. Prvo naprskajte sredstvo za čišćenje na staklenu površinu, zatim je osušite krpom od mikrovlakana ili brisačem. Ako koristite gumeni brisač za prozore, najbolje je da obrišete preostalu vlagu pokretima u obliku osmice odozgo nadole. Dovršite postupak poliranjem pamučnom krpom za posuđe ili krpom od mikrovlakana.
Savet
Jasno je da vam za čišćenje tepiha i podova trebaju usisivač i brisko. Dobra vest je to što postoji odgovarajuća oprema za staklene površine! Akumulatorskim usisivačem za prozore lako ćete i efikasno očistiti prozore i staklene površine bez tragova.
Čišćenje zimske bašte kompresorskim čistačem ili bez njega?
Ukratko – oba su načina moguća! Zapitajte se koliko vremena i novca želite da uložite u čišćenje i održavanje zimske bašte. Ako želite da očistite prozore i druge delove uz najmanji mogući trošak, onda su rešenje krpe, kofe i kućna sredstva. Međutim, ako želite da uštedite vreme pri čišćenju zimske bašte ili staklenog krova, odaberite kompresorski čistač. Njime je čišćenje još efikasnije nego običnim nastavkom za raspršivanje, pa vam štedi vodu i ne prlja životnu sredinu.
Mnogi ne znaju da, iako na uređaju piše "visoki pritisak", to ne znači da površine i materijale ne može čistiti i pod niskim pritiskom. Komplet za čišćenje fasada i staklenih površina možete recimo koristiti za nežno čišćenje prozora i staklenog krova. Treba samo da radite sporije i izlažete staklene površine manjem pritisku. Razložili smo postupak na korake:
1. Prvo podesite ugao teleskopske mlaznice cevi prema nagibu staklenog krova. Da biste to uradili, povucite ručicu i otpustite je kada dobijete traženi ugao.
2. Koristite oba teleskopska stepena da biste dosegli stakleni krov na željenoj visini. Pri izvlačenju cevi pazite da se crevo u unutrašnjosti slobodno pomera.
3. Sada očistite stakleni krov potezima napred-nazad i levo-desno.
4. Za optimalno čišćenje i rezultat bez tragova možete upotrebiti finišer za staklo. Međutim, nemojte koristiti sredstvo za čišćenje na direktnom suncu niti ga ostavljati da se osuši na prozorima.
5. Pre upotrebe sredstva za čišćenje najpre skinite nastavak za čišćenje fasada i stakla.
6. Umetnite usisno crevo kompresorskog čistača u bocu sa sredstvom za čišćenje ili umetnite bocu u priključak na uređaju.
7. Sada nakvasite celu površinu krova sredstvom za čišćenje.
8. Spojte priloženu cev na bajonetni priključak teleskopske mlazne cevi. Uverite se da je smeđa ili siva mlaznica spojena na mlaznu cev.
9. Ponovo kratko isperite sredstvo za čišćenje.
S jedne strane, ovaj postupak je prikladan za čišćenje spoljašnjosti zimske bašte bez brige o tome da li će se već očišćeni delovi ponovo zaprljati. S druge strane, materijali poput drveta, talasaste plastike i višezidne ploče iziskuju drugi postupak čišćenja.
Savet za kraj: Nije preporučljivo koristiti kompresorski čistač na osetljivim površinama poput gumenih zaptivki. Ako je to ipak neizbežno, onda što kraće. Zbog visokog pritiska voda i prljavština mogu završiti ispod gumice, što će ugroziti zaptivenost.