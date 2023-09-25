Čišćenje zimske bašte: najbolji saveti

Kako se pravilno čisti krov zimske bašte

Čišćenje zidova zimske bašte nije toliko složen zadatak, ali ako su zidovi visoki ili želite da očistite krov, stvari postaju malo teže. Razlog nije sam postupak čišćenja, već ograničen doseg zbog velike visine zidova.

Po pravilu imate dve mogućnosti: popeti se uz merdevine i ručno očistiti površine ili upotrebiti kompresorski čistač s teleskopskom mlaznom cevi koja je znatno bezbednije rešenje i uz to štedi vreme.

Pre početka mokrog čišćenja najpre uklonite nevezalu prljavštinu koja se nakupila na krovu i u olucima zimske bašte. Možete koristiti uobičajeni pribor za čišćenje poput četki, kofa i pištolja za raspršivanje koji se priključuju na baštensko crevo i krpe za ivice stakla. Još uvek nemojte posegnuti za kompresorskim čistačem, inače ćete samo razneti nečistoću po fasadama i staklenim prozorima zimske bašte. Krov zimske bašte uglavnom ima nagib, što umnogome olakšava čišćenje površina baštenskim crevom. Najbolje je da sperete prljavštinu s najviše tačke u oluk. Još jedan savet za izbegavanje dodatnog posla: postavite posudu ili sito na kraj oluka kako biste sakupili svu spranu prljavštinu da ne bi otekla u tlo ili vam uprljala terasu. Takođe je preporučljivo očistiti otpad iz oluka zimske bašte kako se ne bi zagušio i prelio kada ga kasnije budete čistili vodom.

Sada je vreme za čišćenje staklenog krova. Za tu namenu najbolje je upotrebiti produžnu teleskopsku mlaznu cev s pričvšćenom četkom, koju zatim pripajate na baštensko crevo. Obavezno oslonite merdevine na čvrsto i ravno tlo. Zamolite nekog da ih pridržava radi dodatne bezbednosti. Čišćenje počnite od slemena krova i polako prelazite duž nagiba. Ako je prljavština naročito tvrdokorna, pojačajte pritisak i očetkajte prljava mesta nekoliko puta. Dobar izbor predstavljaju Sredstva za čišćenje prozora jer za sobom ostavljaju blistavo čisto staklo, a suzbijaju i mahovinu. U poslednjem koraku treba ponovo oprati celu površinu vodom.